La economía creció en el primer semestre, según consultoras privadas: qué sectores traccionaron y cuáles quedaron rezagados

Las proyecciones privadas anticipan el dato de actividad económica semanas antes de su difusión oficial por parte del Indec. (Europa Press)

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El Indec aún no da a conocer los resultados correspondientes a la evolución de la actividad económica en el primer semestre del año, pero las consultoras privadas ya están adelantando sus estimaciones, elaboradas a partir de series propias y modelos de proyección. Sirve de ejemplo el caso de Orlando J Ferreres & Asociados (OJF) y de Equilibra, dos de los centros de estudios más consultados a la hora de interpretar la marcha de la economía.

Los dos informes coinciden en un diagnóstico de base: la actividad logró crecer en la comparación interanual durante junio y el acumulado del primer semestre del año cerró en terreno positivo. Se trata de una coincidencia relevante, en la medida en que ambas consultoras utilizan metodologías propias para estimar el nivel de actividad antes de que se conozca el dato oficial del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

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Sin embargo, esa coincidencia de signo no se traduce en una coincidencia de magnitud. Mientras que el Índice General de Actividad de OJF (IGA-OJF) midió una mejora de 0,4% en la comparación mensual desestacionalizada, el anticipo de Equilibra ubicó esa misma variable en 0,0%, es decir, una actividad estancada respecto de mayo. La diferencia también se replica en la comparación interanual y en el acumulado semestral, donde ambas consultoras arrojan números positivos pero de una magnitud distinta.

Lo que muestra el informe de OJF

De acuerdo con el IGA-OJF, el nivel general de actividad registró una suba de 1,9% interanual en junio, acumulando para el primer semestre del año una variación de 0,1 por ciento. En la comparación mensual desestacionalizada, el índice mostró una expansión de 0,4 por ciento.

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Según Ferreres, el sector de Minas y Canteras creció 9,8% interanual en junio, impulsado por los récords productivos de Vaca Muerta. (Movant Connection)

El documento destacó que junio fue el segundo mes consecutivo con una variación mensual desestacionalizada positiva, aunque aclaró que “el EMAE estimó para mayo una baja mensual”. De esta manera, el IGA-OJF proyectó para el segundo trimestre del año un avance de la actividad de 1,1% respecto de los primeros tres meses de 2026.

En términos anuales, el informe remarcó que la mejora es generalizada: “Ya estamos afianzados en cifras positivas, con todos los sectores registrando crecimiento anual, con la sola excepción de Administración pública y defensa”, señalaron.

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Según el desagregado por sector, Minas y Canteras lideró el crecimiento interanual de junio con una expansión de 9,8%, impulsada por los récords productivos de extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta. Le siguió Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, con una suba interanual de 7,4% y una acumulada de 7,5% en el semestre, explicada por el desempeño del sector agrícola (+9,0%), mientras que la ganadería continuó en terreno negativo (-1,9%), aunque con una mejora respecto de los meses previos.

Construcción avanzó 3,5% interanual y 2,5% en el acumulado del semestre, mientras que Intermediación Financiera creció 3,2% en junio y 5,9% en los primeros seis meses del año. Electricidad, Gas y Agua subió 2,1% en junio y acumuló una expansión de 3,6% en el semestre, con la distribución de gas como principal impulsor, aunque Cammesa informó que la generación eléctrica de junio fue 1,1% inferior a la de igual mes del año pasado.

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El IPI-OJF midió una caída de 0,3% mensual en junio y una contracción acumulada de 2,2% en el primer semestre para la industria. (Reuters)

La Industria Manufacturera, en cambio, mostró un comportamiento ambiguo: La consultora midió una caída de 0,3% mensual en junio, que “desandó parcialmente la mejora que observó el índice para mayo”, aunque en la comparación interanual el sector avanzó 1,4%, impulsado por la operación en refinerías y la producción de metales básicos. Los rubros más contractivos del mes fueron plásticos, maquinaria y equipo, y el textil. En el acumulado del semestre, la industria arrastra una contracción de 2,2%. El único sector con caída interanual en junio fue Administración Pública y Defensa, con una baja de 0,6 por ciento.

La lectura de Equilibra

El anticipo de Equilibra para el Estimador Mensual de Actividad Económica proyectó una suba de 1,0% interanual en junio, con una serie desestacionalizada que permanecería estancada en 0,0% mensual. El informe de la consultora, señaló que ese resultado llega después de dos meses consecutivos de caída mensual, en abril y mayo, y precisó que el nivel de actividad “quedaría casi 2% por debajo del nivel de marzo 2026 (máximo histórico)”.

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A diferencia del informe de OJF, Equilibra distingue entre sectores primarios y no primarios para explicar el resultado de junio. Según sus estimaciones, la actividad no primaria, que excluye agro, minería, energía y pesca, cayó 0,6% interanual y 0,5% en la medición mensual desestacionalizada, acumulando de esa forma tres bajas consecutivas, luego de los registros de abril (-1,4%) y mayo (-0,2%). El informe precisó que, en junio, “el mal desempeño se concentró en industria, construcción e intermediación financiera”.

Los sectores primarios, en cambio, tuvieron un comportamiento opuesto: crecieron 9,0% interanual y 2,5% en la medición mensual, luego de una caída cercana al 5% mensual en mayo. Según Equilibra, esa mejora “se explica por el alza en la cosecha de maíz y un buen mes para la pesca”. De acuerdo con el informe, los sectores primarios aportaron 1,5 puntos porcentuales del crecimiento interanual de junio y explicaron la totalidad de la suba mensual del mes.

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El sector agropecuario fue uno de los impulsores de la actividad económica en junio, según las mediciones privadas. (Reuters)

Con ese resultado, la consultora estimó que el segundo trimestre del año arrojó una caída desestacionalizada de casi 1% frente al primer trimestre, explicada por una baja de 2,5% en los sectores primarios, en comparación con la cosecha récord de trigo del trimestre anterior, y de 0,5% en los no primarios. Para el acumulado del primer semestre, Equilibra proyectó una suba de 1,6% interanual, que atribuyó “completamente” a los sectores primarios. El informe cerró señalando que, de confirmarse el anticipo de junio, “es probable que volvamos a nuestra proyección de crecimiento de 2,0% para 2026”.

Un diagnóstico compartido, con matices

Más allá de la diferencia en los porcentajes, los dos informes coinciden en varios puntos que exceden el signo positivo del semestre. En ambos casos, el sector agropecuario aparece como uno de los principales motores del crecimiento.

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La industria manufacturera, en cambio, asoma como uno de los puntos débiles en ambas lecturas. Administración Pública también mostró un comportamiento negativo en el informe de OJF, con una baja interanual de 0,6% en junio, en línea con el rezago que registran los sectores vinculados al Estado en las estimaciones desagregadas de ambas consultoras.