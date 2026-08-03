El dólar mayorista comenzó agosto en alza y volvió a acercarse a los 1.500 pesos

En 2026 la suba del dólar pierde contra la inflación.

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Con un volumen operado en el segmento de contado USD 513 millones, el dólar mayorista finalizó con ganancia de diez pesos o 0,7%, a 1.495 pesos.

En 2026 el tipo de cambio oficial anota un incremento de solo 40 pesos o 2,7%, frente a una inflación que habría superado el 18% en el período. El dólar anotó un récord nominal de cierre en los $1.498 el 28 de julio último.

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El Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.848,23, rango que deja al dólar mayorista a $353,23 o 23,6% de ese umbral.

Con el inicio del mes y la presión mayorista, el dólar al público también exhibió una ganancia de cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta según la referencia del Banco Nación. En tanto, el dólar blue cayó cinco pesos, a 1.555 pesos.

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A diferencia del mayorista, todos los contratos de dólar futuro estuvieron negociados con bajas leves en un rango de 0,2% al 0,5%, con un monto equivalente a poco más de USD 1.000 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más operada, con vencimiento a fin de agosto, cedió tres pesos o 0,2%, a 1.512 pesos.

“También se espera que el Banco Central continúe administrando la liquidez y comprando divisas. Si se mantiene el equilibrio entre absorción monetaria, acumulación de reservas y tasas reales positivas, la dinámica cambiaria e inflacionaria podría seguir contenida” comentaron los analistas de Puente.

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“Con el cepo cambiario activo y las tasas en pesos en baja, el primer semestre de 2026 cerró con la mayor cantidad de emisiones de los últimos tres semestres. Las emisiones hard-dollar consolidaron su rol como el motor del financiamiento corporativo, mientras que el instrumento dollar-linked perdió atractivo, las emisiones PyME ganaron protagonismo y el fideicomiso volvió a crecer”, observó Francisco Vignati, analista de Financiamiento de Cohen Aliados Financieros.

Desde Rava Bursátil subrayaron que “a nivel local, el Banco Central continúa la acumulación de reservas y se presenta una reforma de su carta orgánica para restringir el financiamiento al Tesoro”.

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“En relación con la autoridad monetaria, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Este establece la preservación del valor de la moneda como objetivo único y prohíbe de manera explícita el financiamiento al Tesoro, a provincias y municipios, además de la compra de deuda pública en el mercado primario”, consignó un informa de TSA Bursátil.

“También se restringe la distribución de utilidades originadas en la gestión de liquidez, se prohíbe distribuir aquellas por resultados por tenencia, y se eleva a dos tercios de ambas cámaras el requisito para remover a las autoridades del organismo. El anuncio incluyó, además, una regla fiscal permanente que denominó ‘Grillete Fiscal’ y que implica un shutdown del Estado en caso de incumplimiento. Por último, mencionó reformas en los mercados de capitales y de seguros”, agregó TSA Bursátil.

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Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Compañía, precisó que “las liquidaciones de exportaciones agrícolas totalizaron USD 2.918 millones en julio, un 29% abajo del mismo mes del año pasado, cuando venció una reducción temporal de retenciones que impulsó extraordinariamente las ventas”.

“En lo que va del año las liquidaciones acumulan USD 16.270 millones (-16,7 % interanual). Sin las distorsiones regulatorias que afecten el patrón estacional habitual, se prevé una moderación de las liquidaciones en los próximos meses antes de repuntar en diciembre de la mano de la salida de la cosecha fina”, añadió Ortiz Villafañe.

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“En términos acumulados del año respecto de 2025, las liquidaciones muestran una baja de 16%, a pesar de las expectativas de una cosecha más abundante, lo que sigue sugiriendo cierto retraso en las ventas, tal como hemos mencionado en informes anteriores”, complementó Max Capital.