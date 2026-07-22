Paritarias: los salarios superaron a la inflación en junio, pero persiste el estancamiento del poder adquisitivo

Emerge una dinámica de estancamiento del poder adquisitivo. REUTERS/Agustin Marcarian

Los salarios negociados en las paritarias del sector privado registraron en junio un incremento promedio del 2,3%, ubicándose por encima de la inflación mensual, que fue del 1,9%. El dato marca una recuperación respecto de la caída observada en mayo y consolida la mejora iniciada en abril, de acuerdo con un relevamiento de CP Consultora.

Sin embargo, el informe advierte que esta mejora no alcanza para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo. Los salarios efectivos del sector privado registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) volvieron a retroceder en abril, aunque de forma más moderada que en marzo, y aún se ubican 4,4% por debajo de los niveles de enero de 2025.

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En la misma línea, el Índice de Salarios del Indec de mayo mostró una marcada desaceleración de los aumentos nominales, lo que derivó en un virtual estancamiento de los ingresos en términos reales. Pese a la desaceleración inflacionaria, los salarios permanecen 4% por debajo de los niveles registrados a comienzos del año.

Evolución de precios y salarios de convenio

Para CP Consultora, el escenario refleja un cambio de etapa. Luego de las fuertes caídas del salario real registradas durante los primeros meses de 2025, los indicadores comienzan a mostrar el fin de ese proceso, aunque sin dar paso a una recuperación sostenida. En su lugar, emerge una dinámica de estancamiento del poder adquisitivo, en un contexto de inflación estabilizada en torno al 2% mensual.

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El informe señala que, con una inflación que dejó de acelerarse pero permanece en niveles cercanos al 2%, las negociaciones salariales también comenzaron a converger hacia aumentos similares. Esto implica que, si bien los ingresos logran evitar nuevas pérdidas significativas, tampoco consiguen recuperar el terreno perdido.

En este contexto, las sumas fijas continúan desempeñando un papel relevante para mejorar los ingresos de algunos trabajadores. Sin embargo, CP Consultora sostiene que estas recuperaciones son esporádicas y muy heterogéneas entre los distintos sectores, ya que dependen de la situación particular de cada negociación paritaria.

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Según el análisis, una recuperación sostenida del salario real requerirá dos condiciones: una inflación aún más baja y la incorporación de sumas fijas de mayor magnitud a los salarios básicos. Si bien este proceso comenzó a observarse en algunos convenios, todavía está lejos de extenderse al conjunto del mercado laboral.

Para CP, una recuperación sostenida del salario real requerirá dos condiciones: una inflación aún más baja y la incorporación de sumas fijas de mayor magnitud a los salarios básicos. REUTERS/Francisco Loureiro

Los datos anticipados de las negociaciones salariales de junio, con un incremento promedio del 2,3%, refuerzan la hipótesis de que la economía ingresó en una nueva etapa.

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A diferencia de otros períodos de desinflación, la moderación de los precios no se traduce automáticamente en una mejora del poder de compra de los trabajadores, sino en una estabilización que depende de que la inflación mensual continúe ubicada entre el 2% y el 2,5% para evitar nuevas pérdidas del salario real.

El último Panorama mensual del trabajo registrado de la Secretaría de Trabajo indica que los datos provisorios del SIPA muestran que, en mayo de 2026, el poder adquisitivo del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado cayó un 2% respecto de abril, en términos desestacionalizados.

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En la misma línea, el salario conformado promedio de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) retrocedió un 1,4% real en la comparación mensual sin estacionalidad.

Pese a esta caída mensual, el salario medio del empleo registrado privado se ubicó en mayo apenas 0,2 puntos porcentuales por encima del nivel observado en noviembre de 2023.

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En contraste, el salario promedio acordado en los convenios colectivos de mayor cobertura acumuló una pérdida de poder adquisitivo de 7,7 puntos porcentuales en el mismo período, lo que evidencia una creciente brecha entre la evolución de los salarios efectivamente percibidos y los establecidos en las negociaciones paritarias.

En la comparación interanual, el deterioro también fue significativo. Entre mayo de 2025 y mayo pasado, el poder adquisitivo del salario promedio de convenio se redujo un 5,2%, mientras que el salario medio del empleo registrado privado registró una caída real del 2,4%.

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Vale mencionar en ese contexto que, según el último informe del Indec sobre distribución de ingresos en el primer trimestre de 2026, más de 10,5 millones de argentinos ganan menos de $1.500.000 mensuales, cifra inferior a la Canasta Básica Total (CBT) de abril ($1.469.767) y junio ($1.531.473). Esto representa el 80% de la población ocupada en 31 conglomerados urbanos.