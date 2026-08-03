Las compras online de ropa, electrónicos y juguetes en el exterior ya representan el 40% del consumo en shoppings

La compra vía courier llegó a USD 125 millones en junio de 2026 y marcó un récord. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las importaciones vía courier, que se encuentran en niveles récord, ya equivalen a cerca del 40% de lo que se vende en indumentaria, artículos deportivos, electrónicos, amoblamientos, decoración y juguetes en más de 70 centros comerciales del país que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así se desprende del informe de la consultora Analytica titulado “En Foco Consumo puerta a puerta”. Ese trabajo indica además que esa relación era inferior al 10% en 2024 y que en junio de 2026 este canal alcanzó un récord de 125 millones de dólares.

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En concreto, lo importado mes a mes por a través de courier equivale a alrededor de cuatro de cada 10 pesos vendidos en esos rubros en más de 70 centros comerciales relevados por el Indec. El canal marcó además un máximo en junio de 2026 y acumuló USD 643 millones en el primer semestre.

El informe de la consultora precisa que en el primer semestre se registró un alza de 104,2% en esta modalidad de compra de bienes de consumo del exterior frente al mismo período del año pasado. Solo en junio, el incremento interanual fue de 73,8% y superó el pico previo de USD 118 millones de abril.

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A escala macroeconómica, el peso todavía es acotado. En junio, estas compras representaron 1,8% del total importado y 13,5% de las importaciones de bienes de consumo.

Cómo creció el canal puerta a puerta en 2026

Los analistas vinculan esta aceleración con la estabilidad cambiaria, la recuperación del salario medido en dólares y la flexibilización comercial. Entre noviembre y mayo, el salario privado registrado subió 21,4% en esa moneda, aunque en términos reales acumuló una caída de 3,6% desde septiembre.

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El análisis añadió que en los últimos días el Gobierno profundizó la simplificación del régimen para las compras puerta a puerta. Equiparó las condiciones de Correo Argentino con las de los couriers privados y elevó la franquicia exenta de tributos de USD 50 a USD 400 por envío, con un límite de cinco al año, además de mantener hasta USD 3.000 con pago de arancel.

Ese cambio se sumó a una tendencia que ya venía en alza desde la flexibilización de mediados de noviembre de 2024. Frente a junio de 2024, las importaciones vía courier crecieron 641,5 por ciento.

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El impacto sobre las ventas del comercio

Donde el volumen gana otra dimensión es en la competencia con el comercio minorista. El informe remarcó que las compras puerta a puerta captan parte de una demanda que ya llegaba debilitada por el estancamiento de los ingresos reales y del crédito al consumo.

En el acumulado del primer semestre, se importaron USD 643 millones vía courier. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo esa perspectiva, ese conjunto de factores ayuda a explicar la caída de las ventas de esos bienes en shoppings y supermercados. En el acumulado de enero a mayo de 2026, los shoppings bajaron 4,8% frente a 2025 y 12,3% frente a 2023, mientras los supermercados retrocedieron 5,2% y 23,5%, respectivamente.

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Sin embargo, el informe advirtió que sería incorrecto atribuir ese deterioro solo al courier. La debilidad de la demanda interna sigue como principal condicionante del comercio y este canal opera como un factor adicional de competencia en algunos segmentos.

A nivel agregado, el comercio registró una baja interanual de 1,7% entre enero y mayo. Además, quedó 4,8% por debajo del mismo período de 2023 y revirtió la mejora observada entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025.

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Los sectores industriales más expuestos

La presión también alcanza a la industria local por el avance de las importaciones tradicionales de bienes de consumo. Las cantidades importadas, ajustadas por el tamaño de la economía, se ubicaron en máximos de toda la serie histórica, según Analytica.

Entre los rubros con mayor exposición aparecen textiles, calzado, electrónica y electrodomésticos. El reporte mencionó además que este año cobró especial peso la importación de teléfonos inteligentes tras la eliminación de aranceles a comienzos de año, con un salto interanual de 737% en el primer semestre.

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Los niveles de producción muestran el impacto sobre varias ramas fabriles. Equipos de informática, televisión y comunicaciones cayó 57% frente al promedio de los últimos 10 años; tejidos y acabado de productos textiles, 56,5%; curtido y artículos de cuero, 50%; y aparatos de uso doméstico, 40,3 por ciento.

Los electrodomésticos son hoy 57% más baratos que el promedio de la economía, según Analytica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo acompañó ese deterioro. Tras incorporar 25.754 trabajadores registrados hasta mayo de 2025, el sector perdió 35.167 puestos desde entonces y pasó a un saldo negativo de 9.413 empleos desde noviembre de 2023.

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Precios más bajos y efectos desiguales

La otra cara del proceso es la baja de los precios relativos en varios bienes transables. El informe indicó que los electrodomésticos son hoy 57% más baratos que el promedio de la economía y la indumentaria, 42% más barata, en ambos casos en los niveles más bajos desde al menos 2012.

Desde noviembre de 2023 hasta junio, la inflación general fue de 338,3% con el IPC de CABA. En ese mismo lapso, la indumentaria subió 155,6% y los electrodomésticos, 88 por ciento.

El documento señaló que esa mejora elevó la accesibilidad para quienes cuentan con ingreso disponible. Con un salario promedio registrado, adquirir un electrodoméstico resulta 54,3% más accesible que en noviembre de 2023 y la indumentaria, 36,8 por ciento.

A la vez, los economistas de Analytica subrayaron que ese alivio no se reparte de forma pareja entre los hogares. Los de menores ingresos concentran una mayor parte de su gasto en alimentos y servicios básicos, cuyos precios relativos frente a los electrodomésticos subieron 116% y 151%, respectivamente, desde noviembre de 2023.

Según el informe de la consultora, aún si la demanda interna mejora, estos rubros seguirán en un escenario distinto al de años anteriores. Una porción cada vez mayor del consumo tenderá a canalizarse por compras transfronterizas, con más espacio para bienes importados en la oferta final.