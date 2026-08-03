Blindaje para las elecciones: a cuánto llega el poder de fuego para contener el dólar en 2027 según Javier Milei

Javier Milei anunció que el Gobierno se apoyará en swaps internacionales y reservas acumuladas para evitar tensiones en el mercado cambiario durante el año electoral.

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Luego de una semana en la que el Banco Central (BCRA) cortó la racha de compra de reservas internacionales y el dólar mayorista casi superó los $1.500, el presidente Javier Milei aseguró que de cara a las elecciones del próximo año cuenta con entre USD 60.000-USD 70.000 millones, además del financiamiento para los vencimientos en moneda extranjera.

En una entrevista con LN+, Milei explicó que el programa pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía una acumulación de reservas de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, pero que el BCRA ya alcanzó casi USD 14.000 millones. Proyectó además que, de sostenerse el ritmo de compras, el stock de reservas adquiridas llegaría a USD 20.000 millones antes de fin de año. “Nosotros habremos acumulado USD 20.000 millones por si tenemos un evento complicado”, detalló Milei.

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El presidente remarcó que se cerraron todas las líneas de financiamiento para 2026-2027, lo que disminuye la presión sobre el mercado de cambios. “No solo que tenemos cerrado el financiamiento, nos hemos pertrechado con más de USD 20.000 millones”, agregó.

Además, precisó que el paquete incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, y confirmó negociaciones para la extensión del swap con China. “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos USD 60.000-70.000 millones y además que ya cerramos el financiamiento”, sintetizó Milei. El mandatario también anticipó que el Gobierno tomará las medidas macroprudenciales que sean necesarias para sostener la estabilidad financiera y cambiaria.

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La semana pasada el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cortó la racha de 135 jornadas de compra de reservas internacionales. (Foto: Reuters)

La declaración del presidente se produjeron luego de la ruptura de una seguidilla de 135 jornadas consecutivas de compras de reservas internacionales por parte del BCRA y las sospechas en el mercado sobre una intervención del Tesoro para evitar que el dólar mayorista superara los $1.500 la semana pasada. Ese episodio intensificó el monitoreo sobre la capacidad de las autoridades para sostener el equilibrio cambiario en la antesala del año electoral.

Renovación swap China

En el plano internacional, la estrategia oficial se apoya en la renovación del swap con el Banco Popular de China (PBoC), mecanismo que rige desde 2009 bajo un acuerdo marco con renovaciones cada tres años por un monto total de USD 19.000 millones. Y sobre el cual esta semana habrá novedades ya que vence el acuerdo este jueves.

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El swap es uno de los pilares de la política de reservas del BCRA. A pesar de que que en lo que va del año sumó más de USD 13.000 millones en compras, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, busca extender el acuerdo hasta agosto de 2029. “Estamos hablando con ellos igual que todas las últimas veces para extenderlo, no hay ningún plan de eliminarlo”, expresó Bausili en conferencia de prensa a mediados de este año.

El titular del BCRA también respondió a versiones sobre supuestas condicionalidades del swap con Estados Unidos respecto al acuerdo con China. Afirmó que la relación bilateral es estable y fluida. “En nuestra cabeza esto sigue siendo estable y cuasipermanente”, sostuvo. En junio, Bausili viajó a Shanghái para asistir a un simposio internacional organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el banco central chino, y mantuvo una reunión con Pan Gongsheng, titular del PBoC.

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Programa financiero

Las compras de reservas por parte del BCRA, el swap con Estados Unidos y la renovación del de China formarían parte del poder de fuego para el año electoral. Pero el presidente Milei también hace referencia al programa financiero, sobre el cual en el mercado hay dudas sobre todo de una de las fuentes de financiamiento: las emisiones en el mercado de capitales local.

El Ministerio de Economía difundió el detalle del plan financiero oficial para 2026, que prevé necesidades por USD 19.200 millones y fuentes de financiamiento por USD 22.900 millones, lo que deja un colchón de USD 3.700 millones. Entre las principales vías figuran compras de dólares al BCRA por USD 6.700 millones, roll over intra sector público por USD 800 millones y préstamos de organismos internacionales garantizados por USD 4.000 millones.

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El programa también contempla desembolsos del FMI por USD 1.900 millones, transferencias de organismos internacionales ajenos al Fondo por USD 2.800 millones y emisiones locales por USD 6.000 millones. Es sobre este último monto, es donde el mercado tiene dudas porque si bien ya se consiguieron USD 4.000 millones por el Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28), la Secretaría de Finanzas tiene que conseguir todavía los USD 2.000 millones restantes a través del Bonar 2029.

En las licitaciones ya concretadas, el Gobierno adjudicó USD 1.126 millones en dos operaciones, restando aún USD 874 millones para alcanzar la meta. Las ofertas por el Bonar 2029 disminuyeron y la tasa de interés en la última licitación superó el 8%, reflejando las dificultades que enfrenta Economía para captar fondos con un bono que vence fuera del mandato de Milei.

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La planificación oficial también proyecta el esquema financiero para 2027, tomando como base el saldo excedente de USD 3.700 millones y contemplando nuevas compras de dólares al BCRA por USD 4.900 millones. El roll over intra sector público sumaría USD 1.800 millones, los desembolsos del FMI ascenderían a USD 1.700 millones y las transferencias de organismos internacionales alcanzarían los USD 4.200 millones. El plan prevé emisiones locales por USD 5.000 millones (sobre lo que hay mayores dudas), préstamos bilaterales por USD 2.000 millones y privatizaciones por USD 1.500 millones.