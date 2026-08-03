Volvió a caer el consumo de los hogares en junio: qué pasó con los autos, la ropa y los servicios

El indicador de la CAC mostró una baja interanual del consumo durante junio y una caída mensual desestacionalizada frente a mayo

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El consumo de los hogares volvió a mostrar una caída en junio y retomó las variaciones interanuales negativas que se habían registrado durante el primer trimestre del año. El retroceso se dio pese a la desaceleración de la inflación, en un escenario en el que distintos rubros mostraron comportamientos diferentes.

El dato surge del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que registró una baja interanual de 1% en junio y una caída desestacionalizada de 1,6% frente a mayo. Esta última medición descuenta los efectos estacionales habituales del consumo a lo largo del año y permite comparar la evolución mensual.

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El indicador elaborado por la CAC refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales con una periodicidad mensual y complementa el seguimiento que realiza la entidad sobre el comercio y la actividad económica.

Durante junio, el IC dejó atrás los últimos dos meses con variaciones interanuales positivas y volvió a terreno negativo. La serie desestacionalizada continuó en niveles relativamente bajos, según explicó el informe del Departamento de Economía de la Cámara.

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La evolución del consumo se dio en un contexto de menor aumento de los precios. La inflación mostró en junio una variación mensual de 1,9%, el valor más bajo desde agosto de 2025. En la comparación interanual, el avance de precios se ubicó en 33,5%.

La CAC señaló que la desaceleración inflacionaria redujo la presión sobre los ingresos reales de los hogares. En ese marco, estimó un ingreso nominal promedio por hogar de $3.164.000 en junio de 2026, lo que representó un avance real de 0,8% frente a mayo.

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El Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios presenta la evolución desestacionalizada desde 2017 hasta 2026, con descensos que coinciden con las restricciones por COVID-19.

El organismo indicó que el ingreso disponible mostró retrocesos interanuales durante los últimos meses. La Cámara aclaró que esas comparaciones se realizaron contra períodos de 2025 en los que ya existió una recuperación respecto de los niveles registrados durante 2024.

Autos, ropa y recreación, entre los rubros con mayores caídas

El comportamiento del consumo fue diferente según cada categoría. Uno de los sectores con mayor impacto negativo fue transporte y vehículos, que registró en junio una caída interanual de 7,4% y aportó -0,9 puntos porcentuales al resultado general del indicador.

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Según la CAC, la evolución de ese rubro se explicó por el retroceso del patentamiento de automóviles, que mostró una contracción interanual de 17,9%.

También cayó el segmento de indumentaria y calzado, con un descenso estimado de 4,6% frente a junio de 2025. El rubro tuvo una incidencia negativa de -0,3 puntos porcentuales sobre el desempeño del índice general.

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Otro sector que registró una baja fue recreación y cultura, con una caída interanual de 8,1%. La categoría aportó -0,6 puntos porcentuales al resultado del indicador.

En el informe, la CAC señaló que las actividades vinculadas al ocio y el placer mostraron una menor demanda ante un ingreso real que todavía no mostró un crecimiento vigoroso.

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En contraste, el rubro de vivienda, alquileres y servicios públicos presentó una evolución positiva. La categoría registró un crecimiento estimado de 9,4% en junio frente al mismo mes de 2025 y aportó 1,9 puntos porcentuales al crecimiento del índice general.

Un gráfico de líneas ilustra la variación interanual del indicador de consumo y el desempeño de la economía argentina, según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

La Cámara explicó que el avance de este segmento estuvo relacionado con el incremento de la demanda eléctrica, que creció 18,5% interanual.

El resto de los rubros analizados registró una baja interanual de 2% durante junio y aportó -1 punto porcentual a la variación general del IC. Según el informe, el consumo en esas categorías se ubicó en niveles similares a los de junio de 2019, mes utilizado como referencia previo a la pandemia.

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El crédito y la evolución de los bienes durables

La CAC también analizó el comportamiento del crédito a los hogares y su relación con la compra de bienes durables. El informe indicó que durante 2024 y 2025 el financiamiento en términos reales mostró un crecimiento importante.

El rubro transporte y vehículos registró una contracción interanual vinculada al retroceso en el patentamiento de automóviles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese período crecieron las tarjetas de crédito, los préstamos personales, los préstamos prendarios y los créditos hipotecarios. Durante 2026, la dinámica comenzó a diferenciarse según el tipo de financiamiento.

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Las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios ingresaron en una etapa de retroceso leve pero constante, mientras que el crédito hipotecario mantuvo una trayectoria ascendente, aunque con una evolución más moderada.

La Cámara explicó que existe una relación entre el acceso al financiamiento y el consumo de bienes durables. Por ese motivo, la evolución del crédito tiene impacto sobre la compra de vehículos, electrodomésticos e inmuebles.

En ese contexto, el patentamiento de automóviles mostró una leve contracción durante los últimos meses, al igual que el consumo de electrodomésticos. Las escrituras de inmuebles no registraron crecimiento en los últimos meses, aunque tampoco perdieron los niveles alcanzados durante los últimos dos años, en línea con el comportamiento del crédito hipotecario.

El consumo masivo y la relación con la actividad económica

El informe también repasó la evolución de los bienes de consumo masivo o FMCG (por sus siglas en inglés, fast-moving consumer goods, es decir, los bienes de alta rotación y vida útil muy corta).

En mayo, este segmento registró una caída interanual de 1,6% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada mostró un avance de 1,7% frente a abril, con una dinámica variable durante el inicio de 2026.

La CAC también comparó el comportamiento del consumo con el de la actividad económica. Durante 2024, el Indicador de Consumo compartió signo negativo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) durante todo el período.

En 2025, ambos indicadores mostraron una recuperación, aunque con distintas velocidades y algunas excepciones. Para abril de 2026, último dato disponible del EMAE al momento del informe, la relación entre ambas variables mostró un comportamiento diferente.

El EMAE registró un crecimiento interanual de 1,6%, mientras que el IC presentó una variación negativa de 0,6% en el mismo mes. La CAC señaló que la actividad económica también desaceleró su crecimiento, ya que en marzo había mostrado un avance de 6,2%.

El informe también indicó que durante 2026 la dinámica de los bienes durables se diferenció de la observada durante 2024 y 2025, cuando ese tipo de consumo mostró un crecimiento sostenido.