Una economista argentina será la nueva economista jefe del Fondo Monetario: quién es y cómo piensa

Silvana Tenreyro se recibió de economista en la Universidad Nacional de Tucumán

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció hoy el nombramiento de la argentina Silvana Tenreyro como Consejera Económica del Fondo y Directora del Departamento de Investigación (RES).

Se trata de una de las economistas argentinas más influyentes a nivel global: fue parte del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Inglaterra, entre 2017 y 2023, y recibió una importante distinción de la Corona británica

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“Me complace anunciar que Silvana Tenreyro se unirá al Fondo como nuestra próxima Economista Jefa”, dijo Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI.

“Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros”, agregó la titular del Fondo.

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Tenreyro en las Spring Meetings del Banco Mundial y el FMI de 2023, en Washington, EEUU (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

Tenreyro sucederá a Pierre-Olivier Gourinchas, quien recientemente regresó al ámbito académico.

Tenreyro se desempañaba hasta ahora como profesora en la London School of Economics, y el organismo multilateral dijo que su investigación ha sido ampliamente publicada en revistas de prestigio y reconocida con distinciones internacionales, como el Premio Yrjö Jahnsson, el Premio Bernhard Harms y el Premio Birgit Grodal. Es miembro de la Academia Británica, la Sociedad Econométrica y la Real Sociedad Económica, y miembro honoraria extranjera de la Asociación Económica Americana. También fue presidenta de la Asociación Económica Europea.

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También trabajó en el Banco de la Reserva Federal de Boston y fue miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio. Actualmente formaba parte del Grupo Asesor Externo del Director Gerente del FMI y asesora a destacadas instituciones públicas y privadas en materia económica y financiera.

Hace tres años, la embajada argentina en Inglaterra saludó a la economista en Instagram

“Silvana se destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso a la vez que fomenta un debate riguroso”, añadió Georgieva. “También es conocida por su habilidad para comunicar cuestiones económicas complejas con claridad y precisión, y por promover un diálogo constructivo entre públicos diversos. Estas cualidades le serán de gran utilidad como una de las principales voces del Fondo en materia de perspectivas económicas mundiales y como líder del Departamento de Investigación”.

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Tenreyro tiene nacionalidad argentina, británica e italiana. Se recibió de economista en la Universidad Nacional de Tucumán y tiene doctorado y maestría en Economía en la Universidad de Harvard. Asumirá en el FMI el 10 de agosto de 2026.

Premio en Inglaterra

A diferencia de otras personalidades que recibieron esta distinción, Tenreyro no aparece en la lista de reconocimientos internacionales, sino en la del Primer Ministro, que es la que se otorga a quienes residen en Gran Bretaña. Fue premiada por “su servicio a la economía”.

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Cómo piensa

En ese momento, la economista le dijo a Infobae que, en su escaso tiempo libre, le encanta “pasar tiempo con mi familia y amigos, leer, tomar helado y caminar”. También, acompañar a sus hijos en el deporte: “Uno de mis hijos, de 16, juega en las divisiones juveniles al fútbol en el Lecce de Italia y el otro, de 15, quiere ser tenista profesional”.

Estas son las principales definiciones que dejó Tenreyro em diálogo con este medio:

Política monetaria y economía real

“En mi trabajo sobre política monetaria, el objetivo era entender cómo se transmite la política monetaria a la economía real. Concretamente, si el banco central, por ejemplo, cambia la tasa de política, cómo reaccionan variables macroeconómicas como empleo o desempleo, salarios, producción. Desde Keynes hasta los modelos neo-keynesianos que usan muchos bancos centrales hoy, un supuesto clave es que las rigideces de salarios nominales juegan un papel crítico en la transmisión de política. Sin embargo, muchos economistas cuestionaron el rol de las rigideces salariales y enfatizaron más la importancia de las rigideces en precios”.

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“Con Giovanni Olivei, propusimos una forma de poner a prueba la hipótesis keynesiana, observando que los salarios tienden a ser más rígidos inmediatamente después de ser negociados; estas rigideces varían durante el año dentro de un país y también entre países. Aprovechando esas diferencias estacionales y entre países, encontramos que, en períodos de alta rigidez salarial, bajas en las tasas de interés tienen un efecto positivo mucho mayor en el empleo y la producción. Y la mayor parte del efecto de políticas monetarias en producción y empleo identificados en los datos proviene de intervenciones monetarias que tienen lugar cuando los salarios son relativamente rígidos”.

“Esto confirma el supuesto de Keynes y permite medir con más precisión el papel de los salarios en la transmisión de política. Este es un proyecto motivado por las diferencias de volatilidad entre países, estudiamos la relación entre volatilidad y desarrollo y sus interacciones con el progreso tecnológico y el comercio exterior. Con Miklos Koren y Francesco Caselli demostramos que, tanto en los datos, como en los modelos, la apertura al comercio internacional y el crecimiento tecnológico pueden ayudar a las economías a diversificar los shocks domésticos. Esto explica por qué, en general, las economías más ricas y abiertas al comercio internacional, tienden a ser más estables o menos volátiles: mejores y más variadas tecnologías ayudan a combatir los riesgos domésticos y contar con compradores y proveedores fuera del país ayuda a diversificar mejor los riesgos a la economía”.

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La política monetaria británica

Su trabajo en el BCI

“Trabajo en el Banco de Inglaterra ha sido interesante como economista y desafiante. El Brexit, la pandemia y las cicatrices que ambas dejen en la reestructuración de la economía, como los cambios en la forma en la que trabajamos o consumimos, con sus efectos en el empleo en centros urbanos van a ser los desafíos más grandes”.