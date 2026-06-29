Economía

La actividad económica cayó 1,5% en abril pero se mantuvo por encima del mismo mes del año pasado

Tras el repunte de marzo, el Indec dio a conocer que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tuvo una variación interanual positiva del 1,6% en el cuarto mes del año. Lo que espera Caputo para después de mayo

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Actividad automotriz
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La actividad económica cayó un 1,5% intermensual en abril según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tras el repunte de marzo de 3,5 por ciento. Con este dato, la variación interanual avanzó 1,6% mientras que en lo que va del año acumula un leve crecimiento de 0,3%. Esta dinámica presenta un desafío para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que a partir de mayo/junio comenzarían los “mejores 18 meses”.

De los 15 sectores que conforman el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), siete registraron subas en abril. Se destacaron Explotación de minas y canteras con una variación interanual del 17,1% i.a. y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,9% i.a.), siendo esta última la de mayor incidencia positiva. La suma de estos sectores aportó 1,8 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

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Entre los ocho sectores de actividad que registraron caídas en la comparación interanual, se destacaron Pesca (-28,4% i.a.) junto con Industria manufacturera (-2,9% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.) que le restaron 0,9 p.p. a la variación interanual del EMAE.

El EMAE creció 2,1% en el primer cuatrimestre en relación a igual período de 2025″, escribió Caputo en la red social X. Es que el ministro prefirió no hacer foco en el dato negativo, la caída contra mayo, sino focalizarse en la comparación interanual de los primeros cuatro meses del año y en la indicador tendencia ciclo que registro la suba de 0,3% y acumula 25 meses de crecimiento. “Se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años”, concluyó.

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El problema esta en que sectores que habían registrado un repunte en marzo volvieron a registrar variaciones negativas en abril. Tal es el caso de Construcción que en marzo tuvo un repunte de 8,3% y ahora cayó 1,8%; Comercio mayorista, minorista y reparaciones que pasó de +4,2% a -3,2%; e Industria manufacturera de +5,2% a -2,9 por ciento.

La caída que registro el EMAE fue incluso mayor a lo que proyectaban las consultoras. Analytica consideraba que la actividad había presentado un variación negativa del 0,8% mientras que en el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC) estiman que habría un repunte intermensual 0,2% del y una caída interanual del 0,4 por ciento.

“La caída del EMAE de abril era esperable luego de un muy buen marzo. Ya lo venía anticipando los indicadores vinculados a actividad dando las señales de que vendría un mes de corrección”, sostuvo Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso.

¿A partir de mayo?

Queda la incógnita sobre si el dato de abril será el último registro negativo. Caputo afirmó en una entrevista reciente que, desde mayo o junio, comenzarían “los mejores 18 meses de las últimas décadas”. Argumentó que, una vez iniciado un ciclo favorable, “esa etapa de prosperidad tiende a sostenerse por sí misma”.

Entre los puntos destacados mencionó la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y la Ley de Inocencia Fiscal, junto con la modernización laboral y la disminución de cargas patronales, medidas que —según el funcionario— incentivan la generación de empleo. “Ahora las empresas conocen el costo de un despido, la carga se redujo de 18 a 2 puntos y además contarán con un fondo para afrontar eventuales desvinculaciones”, detalló.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno en un evento del IAE Business School.
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que a partir de mayo/junio comenzaban los "mejores 18 meses".

Sin embargo, los factores que el titular del Palacio de Hacienda consideró clave para augurar un semestre y medio positivo no evolucionaron en la dirección esperada por el Gobierno. Algunas de esas iniciativas avanzaron con dificultad por obstáculos políticos, otras por restricciones fiscales. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado como seguro para empleadores frente a despidos y pieza central de la reforma, fue aplazado hasta noviembre debido a su impacto en las cuentas públicas.

En cuanto a la Ley de Inocencia Fiscal, aún se aguardan cambios solicitados por contadores que alertaron sobre los riesgos potenciales para los contribuyentes. La aprobación de la norma enfrenta trabas en el Congreso, en parte por la adhesión de funcionarios públicos al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

Aunque esta medida no implica necesariamente una salida de dólares del sistema, el debate público mezcló los temas —en ocasiones intencionalmente—, lo que complica la obtención de los consensos necesarios para avanzar con las modificaciones.

Por el momento, la única herramienta concreta con la que cuenta el equipo económico para impulsar los “mejores 18 meses” es la concesión de rutas nacionales. No obstante, desde el sector de la construcción advierten —en reserva— que la obra pública representa apenas un 30% de la actividad, mientras que el resto depende de la inversión privada.

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