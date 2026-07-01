La recaudación tributaria volvió a quedar debajo de la inflación en junio

El Impuesto al Cheque, a la transferencia de Combustibles y a los Bienes Personales, fueron los que generaron aumentos de recaudación superior a la inflación

La actividad económica se mueve como subibaja, pero sin perder una trayectoria ascendente en el promedio general, aunque ni se refleja en el desempeño de los componentes de los recursos tributarios, y en las transferencias automáticas a las provincias, por la baja de impuestos a las exportaciones e importaciones, y también a productos de consumo interno.

ARCA informó que en junio las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $20 billones, un incremento nominal del 23,7 respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 33,2% en ese lapso. En términos reales registró una caída de 7,1 por ciento.

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En el caso de Ganancias el informe de ARCA destacó que incidieron negativamente para que aumentara apenas 11,3% en los últimos 12 meses:

La prórroga excepcional del vencimiento de la presentación y pago de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas humanas hacia el mes de julio 2026. En el año anterior el vencimiento correspondiente al período fiscal 2024 había operado en junio.

El mayor cómputo en junio 2026 de saldos a favor de los contribuyentes generados en el ejercicio 2024 y 2025, utilizados para la cancelación de otros impuestos.

Por otra parte, ARCA explica los factores que incidieron contractivamente en el mes por IVA impositivo y Aduanero:

La utilización en junio 2025 de saldos a favor en otros impuestos para la cancelación de obligaciones en el IVA Impositivo.

El incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago , en relación al año anterior.

La desaceleración de las importaciones, debido a la alta base de comparación por el fuerte crecimiento en el año anterior.

Esos factores neutralizaron el efecto de contar el mes con dos días hábiles más que el año anterior.

La liquidación del agro en plena cosecha gruesa

En plena liquidación de exportaciones de maíz y soja y productos derivados, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 3.007 millones durante junio. El monto representó un crecimiento del 12% respecto de mayo y una disminución del 18% en comparación con un año antes.

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El sector de cereales y oleaginosas liquidó en el acumulado de la primera mitad del año exportaciones por USD 13.378 millones (Foto: Reuters)

Los datos surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que precisaron además que el acumulado de la primera mitad del año totalizó USD 13.378 millones. Cotejado con el periodo enero-junio de 2025, significó un ingreso 13% inferior.

“Junio marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron en el sector. En términos de recaudación, lo ingresado por retenciones disminuyó 18,3% en valores nominales y 38,3% en valores reales.

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El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 53 millones de toneladas entre enero y mayo (Caputo)

El ministro Luis Caputo escribió este martes en X: “El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 53 millones de toneladas entre enero y mayo. Esto representó un crecimiento en los primeros cinco meses de 18% en volumen y 17% en valor, por USD 22.383 millones, en comparación con mismo período de 2025. Los principales complejos que explicaron este crecimiento récord fueron el Girasol; el Trigo; la Pesca; la Cebada; el Maíz; los Lácteos; los Cítricos Agros; y las Legumbres. Y los principales destinos de venta fueron Vietnam, Arabia, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India”.

En otro posteo, el ministro de Economía destacó: “Las exportaciones de carne vacuna crecieron 46% en valor entre enero y mayo, por un total de USD 1.765 millones. Las ventas también crecieron 11% en volumen por 332.207 toneladas equivalentes res con hueso".

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No obstante, los ingresos por retenciones se contrajeron 27,8% en valores nominales, por efecto de la baja de las alícuotas, principalmente. ARCA informó que “en junio 2025 se habían registrado ingresos extraordinarios de estos derechos, por tratarse del último mes de vigencia de la disminución de los aranceles a los derechos de exportación estipulados por el Decreto 38/2025, lo que elevó la base de comparación”.

Además, destaca ARCA: “Este mes rigieron alícuotas más bajas, especialmente para soja, trigo y maíz (Decreto 877/2025), en relación a las vigentes en junio 2025. A esto se suma la disminución de la alícuota aplicada para el trigo, que pasó de 7,5% en mayo 2026 a 5,5% en junio 2026 (Decreto 423/26)”:

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porotos de soja : de 33%/26% en junio 2025 a 24% en junio 2026.

aceite y pellets de soja : de 31%/24,5% en junio 2025 a 22,5% en junio 2026.

trigo : de 12%/9,5% en junio 2025 a 5,5% en junio 2026.

cebada : de 12%/9,5% en junio 2025 a 7,5% en junio 2026.

maíz y sorgo : de 12%/9,5% en junio 2025 a 8,5% en junio 2026.

girasol: de 5,5% en junio 2025 a 4,5% en junio 2026.

Los impuestos que generaron aumentos de recaudación superiores a la inflación de los últimos 12 meses fueron:

A la transferencia de combustibles: 70,4% nominal;

A los Bienes Personales: 46,2%;

A los Créditos y Débitos Bancarios: 33,2%;

Otros ingresos a la Seguridad Social (excluye aportes y contribuciones): 40,3%;

Otros coparticipados: 66,1%

En los primeros seis meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $109,6 billones. El total implicó un aumento nominal del 25,9% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 5% respecto del año anterior.

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A partir del período devengado mayo 2026 -se liquida en junio- comenzó a aplicarse el beneficio establecido en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador incorporado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. El beneficio aplica a empleadores del sector privado y tendrá efectos en la recaudación a partir del mes que viene.

Giros a provincias: suba real en mayo y caída en el acumulado

En junio de 2026, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $6,83 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $5,44 billones girados en igual período del año anterior. La variación nominal fue del 25,7% y, al descontar la inflación del período, se tradujo en una disminución en términos reales del 5,6 por ciento.

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Las transferencias automáticas a provincias cayeron 5,6% en valores reales en junio

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz, sostuvo que el factor determinante fue la caída en valores reales de lo percibido por ARCA por el Impuesto a las Ganancias e IVA.

En el acumulado del año a junio, los giros automáticos totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones sumaron $36,6 billones, y registraron una baja de 2,6% en valores reales (Iaraf)

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Sobre la base de la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Iaraf destacó que las transferencias automáticas totales por jurisdicción registraron variaciones reales negativas en todos los casos, con una dispersión de 4,2 puntos porcentuales entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Catamarca 1,3 por ciento.