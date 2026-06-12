La inflación de mayo: cuáles son los diez alimentos que más aumentaron

Las verduras lideraron las subas de mayo: tomate, lechuga, papa y cebolla fueron los productos con mayores incrementos mensuales, según el Indec.

La evolución de los precios de los productos básicos de la canasta familiar mantiene la atención de los consumidores y analistas económicos. En el quinto mes del año, el comportamiento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas mostró una dinámica dispar, donde factores estacionales y dinámicas propias de la cadena productiva impulsaron de forma marcada a un grupo de productos, mientras que otros experimentaron retracciones visibles en las góndolas.

Un relevamiento del Indec, elaborado en base a los precios del Gran Buenos Aires, permite identificar con precisión cuáles fueron los artículos que lideraron los incrementos en el período.

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Los incrementos más pronunciados

Dentro de la estructura de precios de la canasta de alimentos que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un grupo acotado de bienes registró variaciones de dos dígitos durante mayo, despegándose de la tendencia general del resto de las categorías.

El tomate redondo fue, por lejos, el producto que más aumentó en mayo. Su precio pasó de $1.704,85 a $2.775,52 el kilo, lo que representa una suba mensual de 62,80%. Se trata de una variación que duplica y triplica a la del resto de los productos del ranking, y que responde en parte a la estacionalidad propia de las verduras frescas.

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Detrás del tomate, aunque a distancia considerable, se ubicaron otros productos del rubro verdulería. La lechuga subió 14,33% en el mes y cerró mayo a $4.359,25 el kilo. La papa aumentó 12,86% y quedó en $1.473,32 el kilo, mientras que la cebolla registró una suba de 10,25% y se vendió a $1.247,32 el kilo. La batata también integró el grupo de las verduras con mayor incremento mensual: subió 6,79% y alcanzó los $1.951,96 el kilo.

El tomate redondo fue el alimento que más aumentó en mayo, con una suba de 62,80% en el mes, al pasar de $1.704,85 a $2.775,52 el kilo. (Reuters)

En el puesto cinco del ranking apareció un producto de almacén: las galletitas de agua envasadas subieron 9,19% en mayo y llegaron a $1.512,09 el paquete de 250 gramos.

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El resto del top diez estuvo dominado por productos lácteos. El dulce de leche subió 5,75% y se vendió a $3.765,27 el pote de 400 gramos. La manteca aumentó 5,69% y cerró el mes a $4.397,47 el paquete de 200 gramos. La leche fresca entera en sachet registró una suba de 5,44% y quedó en $1.918,61 el litro. Por último, el queso sardo completó el podio de los lácteos con un incremento de 4,56% mensual, llevando su precio a $25.621,12 el kilo.

Los que más subieron en el año

La variación anual, es decir la comparación entre mayo de 2025 y mayo de 2026, muestra un panorama diferente al del mes. Aquí los protagonistas son en su mayoría productos de origen cárnico y algunos alimentos básicos.

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La papa lideró también el ranking interanual con una suba de 78,72%, al pasar de $824,36 a $1.473,32 el kilo en doce meses. La siguió la manzana deliciosa, con un alza de 69,91%, y la cebolla, que acumuló un incremento de 68,53% en el año.

Las hamburguesas congeladas registraron una suba anual de 57,47% y se ubicaron en $7.759,36 el envase de cuatro unidades. El asado aumentó 57,11% en doce meses y cerró mayo a $17.237,32 el kilo. La paleta subió 56,29% y se vendió a $17.110,43 el kilo; el cuadril acumuló un alza de 55,84% hasta los $21.163,92; y la carne picada común aumentó 55,75% en el año, cerrando a $10.402,23 el kilo.

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Varios cortes de carne acumularon subas de entre 53% y 57% en el último año: asado, paleta, cuadril, nalga y carne picada común fueron los más afectados del rubro, según el Indec. (EFE)

El aceite de girasol también integró el top diez anual con una suba de 54,95%, al pasar de $4.179,49 a $6.476,25 la botella de 1,5 litros. La nalga completó el listado con un incremento de 53,22% en doce meses, llevando su precio a $21.810,46 el kilo.

Los productos que bajaron en mayo

No todos los alimentos relevados por el Indec subieron en el quinto mes del año. Diez productos registraron variaciones negativas en mayo, y dos de ellos lo hicieron con caídas de magnitud.

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El limón encabezó las bajas con una caída de 25,26% en el mes, pasando de $2.549,02 a $1.905,18 el kilo. La naranja, en línea con la estacionalidad de los cítricos en el inicio del otoño, bajó 24,38% y se vendió a $1.577,62 el kilo. Se trata de las dos únicas caídas de dos dígitos del relevamiento.

A distancia, la banana bajó 4,60% y cerró mayo a $2.581,79 el kilo. El zapallo anco registró una caída de 2,39%, quedando en $1.139,62 el kilo, y las arvejas secas remojadas bajaron 2,28% hasta los $897,93 la lata de 220 gramos.

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Entre los cortes de carne, el asado registró una baja mensual de 1,57% y se vendió a $17.237,32 el kilo. Los huevos de gallina cayeron 1,43% y cerraron mayo a $3.875,50 la docena. Por su parte, el cuadril bajó 0,76% hasta los $21.163,92 el kilo, la nalga lo hizo en 0,64% hasta los $21.810,46 y la carne picada común registró una baja de 0,36% hasta los $10.402,23 el kilo.

Entre los productos que bajaron de precio, la retracción más leve la tuvo la paleta, que costaba $17.126 en abril y bajó a $17.110 por kilo en mayo (-0,1%).

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