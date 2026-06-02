Desde que asumió Milei, más de 68.000 personas dejaron de trabajar en el Estado

Milei utilizó la motosierra como símbolo de campaña del ajuste del Estado y la herramienta encontró su correlato en las cifras. (AP)

La reducción del empleo público es uno de los ejes centrales de la gestión de Javier Milei. A lo largo de 29 meses de gobierno, el Estado perdió más de 68.500 trabajadores, una contracción que no reconoce un solo momento de quiebre, sino que se fue acumulando mes a mes, área por área, organismo por organismo. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) permiten trazar el resultado final de ese proceso: una reducción del empleo público nacional de casi el 20% en toda la era Milei.

El informe del organismo estadístico registra una dotación total de 274.793 personas en el conjunto de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado. En noviembre de 2023, último mes antes de que Milei asumiera la presidencia, ese número era de 343.357. La diferencia es de 68.564 puestos de trabajo menos, lo que equivale a una caída del 19,97 por ciento.

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Dos grandes ramas, el mismo resultado

El recorte se distribuyó entre las dos grandes ramas que componen el sector público nacional: la Administración Pública Nacional (APN) y el universo de empresas y sociedades del Estado. En ambos casos, la tendencia fue la misma, aunque con magnitudes distintas.

La APN pasó de 233.098 trabajadores en noviembre de 2023 a 186.771 en abril de 2026, lo que representa una baja de 46.327 personas. En términos porcentuales, la caída fue de casi el 20 por ciento. Dentro de esta rama, el recorte no fue parejo.

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Por su parte, las empresas y sociedades del Estado concentraron el resto del ajuste. De los 110.259 empleados que tenían en noviembre de 2023, quedaron 88.022 en abril de 2026. Son 22.237 puestos menos, una reducción del 20,17% en el período.

Dónde cayó más el empleo dentro de la APN

Al interior de la Administración Pública Nacional, el mayor volumen de bajas se registró en la administración descentralizada, que agrupa a organismos como el Conicet, Anses, ARCA, el INTA, el INTI y decenas de otros entes. Ese segmento pasó de 136.763 empleados a 113.248, una pérdida de 23.515 puestos que equivale al 17,19% de su dotación original.

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La administración centralizada, en cambio, fue la que sufrió la mayor caída proporcional. Sus 55.858 trabajadores de noviembre de 2023 se redujeron a 38.682 en abril de 2026: 17.176 empleados menos, una contracción del 30,75 por ciento. Esta rama incluye los ministerios y la Presidencia de la Nación, áreas que fueron reestructuradas de manera significativa durante la gestión. Algunos ministerios fueron disueltos o absorbidos por otros, y la reducción de las plantas de personal fue una consecuencia directa de esas reorganizaciones.

El INTA perdió a más de 800 trabajadores a nivel país durante el gobierno de Milei. (Infobae)

La administración desconcentrada, donde se ubican principalmente los estados mayores de las Fuerzas Armadas y organismos como el Indec, perdió 3.914 empleados, el 15,70% de su dotación. El segmento de “otros entes”, integrado fundamentalmente por el INSSJP-PAMI, el Incaa e Inprotur, registró la menor baja en términos absolutos: 1.722 personas menos, el 11,08% de su planta.

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La tendencia continúa en abril

El mes de abril de 2026 no fue una excepción. La dotación total del sector público nacional cayó 0,5% respecto a marzo, lo que equivale a 1.430 empleados menos en un solo mes. La administración pública nacional registró una baja de 0,6% intermensual, mientras que las empresas y sociedades cayeron 0,4 por ciento.

Al desagregar el dato de la APN en abril, la mayor caída mensual se observó en la administración centralizada (-0,7%) y en la descentralizada (-0,6%). La administración desconcentrada fue la que menos variación registró en el último mes (-0,1%), mientras que “otros entes” tuvo el descenso proporcional más pronunciado de ese segmento (-0,8%).

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Si se compara abril de 2026 con el mismo mes del año anterior, la caída interanual del total es del 6,1%. En ese lapso de doce meses, la administración pública nacional perdió el 6,4% de su personal y las empresas y sociedades, el 5,7 por ciento.

Un recorte sostenido a lo largo de toda la gestión

Lo que muestran los datos del Indec no es un ajuste concentrado en un momento puntual, sino una reducción sostenida que se extendió a lo largo de toda la gestión. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, en todos los meses hubo caída del empleo público nacional. Si bien no todos fueron despidos (también hubo bajas voluntarias), está claro que el grueso del recorte responde al objetivo de reducción del gasto público.

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El resultado acumulado de ese proceso es la pérdida de 68.564 puestos de trabajo en el Estado nacional, casi uno de cada cinco empleos públicos que existían cuando Milei llegó al poder. La cifra incluye tanto los efectos directos del recorte —no renovación de contratos, rescisiones, retiros voluntarios— como los derivados de los cambios estructurales en el Estado: organismos cerrados, empresas disueltas y áreas que simplemente dejaron de existir.