Axel Kicillof refuerza su proyecto federal: viajará a Corrientes y prepara el terreno en Mendoza

Tras su paso por Córdoba (foto), Kicillof irá esta semana a Corrientes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, trabaja en la construcción de un caudal político propio que culmine con su candidatura presidencial por el peronismo en 2027. Para un sector del PJ los movimientos del mandatario bonaerense son apresurados y hasta en La Cámpora lo emparentan con el mismo camino que transitó el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando fue precandidato presidencial en 2023. Este miércoles, Kicillof irá a Corrientes y firmará acuerdos con el gobernador Juan Pablo Valdés.

Lo anunció el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. En Corrientes se verá y firmará convenios con el gobernador Juan Pablo Valdés, uno de los gobernadores que tiene la Unión Cívica Radical. Su hermano, el ex gobernador y actual senador nacional, Gustavo Valdés, tuvo en el último tiempo algunas críticas contra el gobierno nacional, al enfatizar que la gestión de Javier Milei “es más centralista que nunca”. Sin embargo, la relación entre ambas administraciones es buena. El equilibrio lo busca garantizar el ministro del Interior de la Nación y posible candidato a la gobernación bonaerense por La Libertad Avanza, Diego Santilli. Días atrás, el mandatario correntino y el ministro mantuvieron un encuentro de trabajo en Buenos Aires. Al enterarse de la presencia de Kicillof en Corrientes, Santilli ironizó: “¿Ahora es gobernador de Corrientes? Me parece que hay que regalarle un GPS”.

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Santilli junto al actual senador nacional por Corrientes y ex gobernador, Gustavo Valdés

En Corrientes, Kicillof presentará su libro “De Smith a Keynes”. Será en el auditorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Antes de ello, firmará convenios de cooperación entre Buenos Aires y la provincia mesopotámica. Serán acuerdos interministeriales en Seguridad, Desarrollo Agrario y de Gobierno.

Pero la presencia de Kicillof en Corrientes servirá, en definitiva, para medir el termómetro político en una provincia donde el peronismo no logra hacer pie. En marzo de este año, el mandatario bonaerense envió a dos conocedores del armado político como lo son el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, y el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, a organizar y ordenar el Movimiento Derecho al Futuro Corrientes. Ambos dirigentes del conurbano profundo tuvieron distintas reuniones. El saldo, aseguran, fue positivo. Tres meses después, Kicillof irá hasta el territorio. Hoy Descalzo y Pereyra son parte activa de la gestión bonaerense. El primero fue recientemente nombrado al frente de Provincia Seguros, mientras que Pereyra ocupa una de las poderosas sillas del directorio del Banco Provincia.

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La visita de Kicillof a Corrientes se sumará a las fotos que consiguió a principios de mes en Córdoba cuando llegó a las localidades de Cosquín y La Falda para, también, explorar el termómetro político en un territorio, aunque gobernado por una vertiente peronista, por demás hostil al kirchnerismo en materia electoral. En el entorno del gobernador habían destacado la incursión cordobesa. Una serie de actividades que no incluyeron un encuentro con su par Martín Llaryora, aunque sí un diálogo previo según reveló el propio Bianco. El armador en Córdoba es el exsenador nacional Carlos Caserio.

Kicillof y el ministro provincial Andrés Larroque junto al intendente de Cosquín (Córdoba), Raúl Cardinali

“No es una cuestión, lo repito por las dudas, porque se va a entender como que el Gobernador está en campaña. No está en campaña: él fue muy claro; la campaña será el año que viene, luego de que defina las candidaturas. Este es un año para nosotros de profundizar la gestión y en este caso de profundizar las actividades, las articulaciones en materia de cooperación que venimos haciendo desde que empezó la gestión", dijo este lunes Bianco desde la Sala de Conferencias de la Gobernación bonaerense en La Plata.

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En ese marco, recordó los distintos acuerdos que Buenos Aires llevó adelante con otras provincias desde que Kicillof asumió la gobernación en 2019; convenios que se dieron en el marco de la pandemia de coronavirus o cooperación para la búsqueda de personas —como sucedió con la desaparición de Loan en Corrientes—, ayuda de maquinaria durante incendios o el préstamo en comodato de móviles policiales o ambulancias con otras provincias como Santa Fe o Chubut. “Hay una definición muy concreta del Gobernador de articular, de cooperar con todas las provincias argentinas, máxime cuando hay un Gobierno nacional que se retira de sus responsabilidades constitucionales y del rol rector que tiene que tener sobre muchas políticas a nivel nacional y de sus propias responsabilidades en materia de ejecución. Así que, en ese contexto, lo que está haciendo el gobernador es continuar con una política definida por fuera de un momento electoral”, aclaró Bianco.

Mendoza también figura en la hoja de ruta de Kicillof. En la provincia cuyana está por abrirse una casa que promueve la figura del bonaerense. El diputado nacional y ex intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, es el encargado de sembrar y desplegar la bandera del MDF. En las últimas horas se intensificó el diálogo.

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Hay otros nombres como el de la intendenta de Santa Rosa (Mendoza), Florencia Destéfanis. La jefa comunal ya estuvo hace semanas en la ciudad de Ensenada cuando Kicillof lanzó el MDF Mujeres y Diversidades con la ministra provincial de esa área, Estela Díaz; las vicegobernadoras de Buenos Aires, Verónica Magario, de La Rioja, Teresita Madera y la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez sobre el escenario.