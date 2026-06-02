Un factor regional impulsó la suba de los activos argentinos y el riesgo país se acercó al menor nivel en la era Milei

Las acciones y los bonos argentinos se vieron impulsados por los resultados de los comicios en Colombia.

La fuerte alza de bonos y acciones en Colombia hizo subir 2,2% el índice de países emergentes. El derrame, por supuesto, alcanzó a la Argentina. La posible victoria en Perú y Colombia de dos candidatos afines ideológicamente a Javier Milei fue motivo suficiente para que los fondos de inversión tomaran la decisión, ante la falta de refugios por el conflicto en Medio Oriente.

Es que las coberturas tradicionales están fallando; el oro sigue en caída y el bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos rinde 4,45 por ciento. El petróleo provoca estas distorsiones, sumado a una amenaza de inflación más alta que puede venir de la mano de una suba de las tasas de interés y una eventual recesión en EE.UU.

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No extrañó que en la Bolsa de Bogotá las acciones subieran en promedio casi 4% y los bonos rebotaran hasta 12 por ciento. La contracara fue Brasil, que tuvo que devaluar el real y la Bolsa de San Pablo perdió 1% por la incertidumbre política.

En paralelo, el conflicto de Medio Oriente escapa a la razón. El cese del fuego por 60 días duró 24 horas. Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel señaló que “no sorprendió que el acuerdo inminente que nos querían vender la semana pasada, no llegue a buen puerto. El precio del Brent saltó 5 dólares luego de que Israel, que no parecía muy convencido con los términos del acuerdo, reasumirá las operaciones en Beirut, algo que Irán considera fundamental”.

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“Ahora, la discusión en el mercado es que Irán también puede jugar el mismo juego que Trump tratando de manipular los precios de los futuros, pero para arriba, que es lo que sucedió hoy (por ayer). El consenso, es que vamos a estar un largo rato en el rango de 90 a 110 dólares. La prueba es China, que con la baja de la última semana se la vio más activa. Para Argentina es una buena noticia, porque el programa de exportación de julio se acerca a los 300 mil barriles diarios, casi el doble de lo que exportaba hace solo un año”, sumó Togni.

En tanto, los bonos soberanos subieron hasta 0,6% y el riesgo país alcanzó 490 puntos básicos, muy cerca de los 484 puntos del 28 enero pasado, el menor de la gestión de Milei.

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En Sailing Inversiones opinaron que el foco no está puesto en el vencimiento de deuda de julio por USD 4.300 millones, sino en “la capacidad de sostener la acumulación de reservas, la disciplina fiscal y la reapertura gradual del financiamiento voluntario”.

“Con el riesgo país debajo de 500 puntos básicos, todavía vemos potencial de compresión adicional, principalmente en la parte larga de la curva. Si el Banco Central continúa comprando reservas y los fondos del exterior comienzan a posicionarse con mayor fuerza en bonos argentinos, no descartamos que el riesgo país pueda acercarse a la zona de 350/400 puntos básicos. La mejora en la calificación crediticia también colabora con ese proceso”, agregaron los analistas.

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Al mismo tiempo, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 524 millones y el Banco Central compró 55 millones de dólares. El dólar mayorista tuvo una suba de $18 (+1,28%) a 1.426 pesos. Las reservas subieron USD 177 millones a 48.368 millones de dólares.

Los dólares financieros tuvieron leves alzas de dos pesos. El MEP cerró a $1,439 y el contado con liquidación, a 1.491 pesos. El “blue” subió $5 a 1.435 pesos.

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Según la consultora que dirige Andrés Reschini “el inicio de las operaciones bursátiles en el norte estuvo atravesado por señales mixtas. Por un lado, volvieron a tensarse las negociaciones entre estados Unidos e Irán y gatilló una mayor demanda por cobertura al tiempo que impulsó la cotización del crudo. El dólar se fortaleció contra las principales monedas del mundo, pero, por otro lado, luego de un buen dato de PMI (el índice de compras de gerentes), el mercado comenzó a animarse más a los activos de riesgo y el dólar recortó frente a las seis principales divisas del planeta”.

Las tasas de interés bajaron. Las LECAP a tasa fija rinden 1,56% efectivo mensual a fin de junio. Las de mediano plazo rinden entre 1,75% y 1,90 por ciento.

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El S&P Merval de las acciones líderes subió 2,41% en pesos y 2,19% en dólares, impulsado por YPF con una suba de 4,1% y seguido por los bancos con alzas de más de 3 por ciento.

La noticia de la suba de 0,2% de la recaudación tributaria mejoró el humor de los inversores porque interrumpió 9 meses de caídas. Si bien el Impuesto a las Ganancias traccionó estos números, preocupa que el IVA, que tiene relación directa con el consumo, haya caído 3,1 por ciento. Se trata de la mayor baja en tres años.

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Según Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Cía, esta dinámica no parece afectar a la imagen del Gobierno. Blanc opinó que “mientras que el índice de confianza en el gobierno (ICG) medido por UTDT mostró una caída en mayo, pero una encuesta de Atlas Intel mostró una mejora en la imagen del presidente, mientras que el índice de confianza del consumidor, que correlaciona bastante bien con el ICG, mostró una variación positiva, sugiriendo que la caída podría haber llegado a un piso”.

“Creemos que la aprobación del Gobierno es uno de los puntos clave que monitorea el mercado y, a medida que se acerque 2027 la importancia aumentará. Una tendencia de la inflación a la baja en los próximos meses y una mejora en la dinámica de la actividad económica impactarían positivamente en su evolución”, subrayó la analista.

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En el mercado overnite, donde se negocia antes de la apertura de los mercados occidentales, predominaba el pesimismo, a pesar de los intentos del presidente estadounidense Donald Trump por generar optimismo al pedir a Israel que no ataque Beirut. Los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York mostraban caídas de hasta 0,60 por ciento. El oro subía apenas 0,15% tras la fuerte baja del día anterior, mientras que el petróleo no definía una tendencia clara, aunque se inclinaba levemente a la baja. El Bitcoin profundizaba su caída y cotizaba en USD 71.200, mientras el dólar se mantenía estable frente a las principales monedas.

Este escenario puede seguir siendo favorable para la región, que apareció como refugio de fondos extranjeros ante la volatilidad que trae la crisis del Golfo Pérsico y las dudas sobre las acciones tecnológicas.