Qué se negocia entre Estados Unidos e Irán: uranio, sanciones y el futuro del estrecho de Ormuz

El bloqueo y la reapertura parcial del estrecho de Ormuz reconfiguraron el mercado petrolero y aceleraron las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos e Irán avanzan sobre un posible acuerdo para destrabar el conflicto en Medio Oriente, reabrir el estrecho de Ormuz y estabilizar el mercado petrolero internacional. Las conversaciones incluyen discusiones sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y el control marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

“Se está avanzando en este momento sobre el marco de un acuerdo de entendimiento que se firmaría si las cosas siguen progresando entre Estados Unidos e Irán”, explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía el analista internacional Andrei Serbin Pont.

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El posible entendimiento incluye discusiones sobre uranio enriquecido, sanciones, inspecciones de la OIEA y el esquema para levantar el bloqueo naval. También intervienen terceros países con roles en la negociación y en el respaldo político, según precisó el analista.

Precio del Brent, gasolina en Estados Unidos y señales del mercado

El dato central del mercado energético pasa por el petróleo Brent, que cotiza en USD 87. Serbin Pont lo describió con una comparación temporal: “El Brent, el petróleo, está hoy en USD 87”.

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El precio del Brent alcanzó los USD 87 por barril mientras la cotización de la gasolina en Estados Unidos promedia USD 4,56 por galón, impactando la economía global REUTERS/Pierre Albouy/File Photo

El analista vinculó el movimiento con el clima de negociación: “Mucho de esto se le atribuye a un optimismo dentro de los círculos diplomáticos y dentro de los mercados”.

En Estados Unidos, el impacto se refleja en el precio minorista del combustible. Serbin Pont señaló que la gasolina promedia USD 4,56 por galón y que ese nivel queda 53% por encima del valor previo a la guerra.

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A nivel internacional, el mercado sumó oferta adicional. Serbin Pont indicó que se liberaron 400 millones de barriles para estabilizar precios. Relacionó esa decisión con el mismo clima de expectativas que, según su relato, también influye en la cotización del Brent.

La economía iraní: devaluación del rial e inflación proyectada

El analista puso el foco en el tipo de cambio interno de Irán y en la brecha con la tasa oficial. El dato ubica al rial iraní en 1.800.000 por dólar en el mercado informal, según su explicación. “Las proyecciones del FMI para Irán en términos de inflación son hoy del 78,9% para 2026”, indicó. En cifras, ese cálculo equivale a 68,9%.

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En la misma enumeración, mencionó un pronóstico sobre actividad económica: “Y una contracción del PIB de Irán en el año 2026 de 6,1%”. Ese dato equivale a -6,1% para 2026, de acuerdo con lo que atribuyó al FMI.

El memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos abarca temas sensibles como el uranio enriquecido, inspecciones nucleares por la OIEA y el levantamiento del bloqueo naval

Uranio enriquecido, sanciones e inspecciones: los puntos de la negociación

Uno de los ejes de la negociación se concentra en el uranio enriquecido iraní. Ante ello se discuten diversas alternativas. Una opción es la destrucción en territorio iraní bajo supervisión internacional. “Bajo la supervisión de la OIEA, que es este organismo que se encarga de monitorear todo lo que tenga que ver con el ámbito nuclear”, precisó el experto.

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Otra alternativa es que haya un tercer país que, según detalló Serbin Pont, podría ser Rusia, “que esté dispuesto a recibir este uranio”, acotó. También se debate la duración de eventuales límites al enriquecimiento. “Irán propone cinco años. Estados Unidos está pidiendo por lo menos doce, tirando hacia veinte”, afirmó. En su lectura, esas distancias explican parte del estancamiento en el tramo técnico de la negociación.

Además del capítulo nuclear, se incluye la discusión sobre sanciones y activos congelados. Dijo que existen fondos iraníes inmovilizados en el exterior. Teherán busca liberar en lo inmediato USD 12.000 millones a USD 24.000 millones.

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Sobre la posición de Washington, Serbin Pont señaló: “Aparentemente Trump estaría considerando algún tipo de liberación, pero en montos un poquito menores”. En su descripción, las inspecciones de la OIEA aparecen como condición de control futuro sobre el programa nuclear iraní.

Las sanciones a Irán mantienen entre USD 100.000 y 120.000 millones en activos congelados, aunque se discute liberar montos parciales sujetos a negociaciones - vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA FOTO FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO IMÁGENES

Buques, despliegue militar y reapertura gradual del estrecho de Ormuz

La situación marítima en el Golfo aparece como el núcleo del conflicto energético. “Continúa un despliegue militar considerable de los Estados Unidos en la región, con más de veinte buques en la zona, entre los dos portaaviones”. En paralelo, describió una apertura parcial anunciada por Irán. “A partir de la semana pasada, Irán había anunciado de que se liberaba nuevamente el estrecho a aquellos países o buques que coordinaran con las autoridades iraníes, específicamente la Guardia Revolucionaria”.

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Y agregó: “Parte de la discusión tiene que ver cómo se hace esta reapertura de forma gradual y el levantamiento del bloqueo naval”, explicó. También precisó el plazo que, según su relato, se baraja para instrumentarlo: “Lo importante es que haya un periodo de unos treinta días en el cual se vaya operacionalizando este desbloqueo”.

Sobre la posibilidad de un primer entendimiento, el analista aseguró que “todo indica de que podría ser inminente la firma de este primer acuerdo, un acuerdo que se entiende como un memorándum de entendimiento entre las partes, no un acuerdo final”, concluyó.

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