General Motors frenará su producción una semana por mes y activa suspensiones en su planta de Santa Fe

Línea de montaje de modelos Chevrolet Tracker

General Motors (GM), la fabricante de Chevrolet en el país, trabajará con actividad intermitente durante 2026 en su planta de General Alvear, en Santa Fe.

Según confirmó la filial local de la automotriz estadounidense, la compañía implementará un esquema de suspensiones periódicas que implica frenar la producción una semana por mes y abonar el 75% del salario a los empleados durante esos períodos.

El plan replica el esquema aplicado durante 2025 y alcanza a una dotación que hoy ronda los 600 operarios en la planta santafesina.

La decisión responde a la necesidad de administrar volúmenes en un mercado todavía inestable y con niveles de demanda lejos de los históricos.

El diagnóstico sindical es mucho más duro. Referentes de Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina) vincularon la decisión de la empresa con la fuerte contracción de las ventas que atraviesa el mercado automotor.

Un sistema que se repite

La dinámica de parates no es nueva en Alvear. Si bien este esquema se aplica desde junio de 2025, ya desde fines de 2023 la producción había sufrido interrupciones por problemas en el abastecimiento de piezas importadas. Para el primer trimestre de 2024, la planta acumulaba varias semanas sin actividad.

Ese proceso fue acompañado por una fuerte reducción de personal. Entre retiros voluntarios y desvinculaciones, cerca de 800 trabajadores dejaron la compañía en los últimos dos años. Hoy GM emplea a unas 600 personas, cuando la planta de Alvear supo concentrar por sí sola a más de 1.200 empleados directos.

La caída de la producción de GM en el país

La terminal, que tiene más de 25 años de actividad en el país, fue durante más de una década uno de los pilares productivos de la marca en la Argentina. Allí se fabricaron el Cruze y, actualmente, el SUV Tracker.

El primero fue discontinuado a fines de 2023, luego de una decisión que marcó un punto de inflexión en la estrategia de Chevrolet en el país. Es que en el sector estiman que la salida del modelo mediano redujo la actividad fabril en torno al 50%, en un contexto ya golpeado por restricciones a las importaciones y faltantes de insumos.

Desde entonces, la planta produce exclusivamente el SUV Tracker, lanzado en 2022 tras una inversión de USD 300 millones.

Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en 2023 la planta produjo 40.587 unidades, el mejor registro desde la pandemia, aunque todavía lejos del pico de más de 55.000 vehículos alcanzado en 2016, cuando comenzó la fabricación del Cruze.

En 2024, General Motors alcanzó las 24.179 unidades. Si bien aún no hay cifras oficiales para 2025, en el sector estiman que la automotriz fabricó en el país cerca de 20.000 unidades, un número por debajo del de 2024 y muy lejos de sus máximos históricos.

Producción de autos 2025 en la Argentina

El año pasado terminó con 612.178 autos 0 km registrados en la Argentina, lo que representó un crecimiento interanual del 47,8%.

Esta suba, impulsada por promociones y bonificaciones, marcó una fuerte recuperación para el sector, aunque el resultado quedó por debajo de las proyecciones del primer semestre, que adelantaban un mercado de 650.000 unidades.

El último mes del año, en tanto, registró 23.997 unidades vendidas, un 10,3% más que diciembre de 2024, consolidando la tendencia positiva a pesar de la caída estacional respecto a noviembre.

En el ranking de marcas, Toyota se mantuvo al frente en el acumulado anual con 97.081 unidades patentadas, seguida por Volkswagen con 94.436 y Fiat con 74.752. Chevrolet, Renault y Peugeot completaron los primeros puestos. El modelo más vendido del año fue la pick-up nacional Toyota Hilux, que alcanzó las 30.768 unidades, superando al Toyota Yaris y al Fiat Cronos.