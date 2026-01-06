Industria automotriz: en 2025 cayeron tanto la producción como las exportaciones de autos nacionales

El informe anual de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) muestra que tanto producción como exportación cayeron en 2025

La industria automotriz argentina cerró 2025 con un resultado negativo en los tres grandes indicadores que miden el desempeño del año: producción, exportación e importaciones.

El informe que publicó este martes la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) indicó que en los 12 meses del año pasado se fabricaron en total 490.876 unidades en las diez plantas industriales argentinas, lo que representa una caída de producción del 3,1% en relación con las 506.571 de 2024.

Las exportaciones, por su lado, alcanzaron las 280.589 unidades, lo que también implicó una baja interanual incluso más significativa del 10,8%, ya que el año anterior se habían enviado al exterior 314.735 vehículos en total.

El contraste que debe preocupar al sector es el que se da al comparar ambos datos con el crecimiento del mercado automotor argentino, ya que en 2024 se habían vendido 414.041 vehículos 0km y en 2025 esa cifra llegó a 616.178, una suba del 47,8%, lo que implica que ese volumen de ventas creció esencialmente por el aumento de las importaciones.

La confirmación se obtiene al mirar las ventas de las fábricas a la red de concesionarias, que contempla tanto los vehículos nacionales como los importados de las propias terminales. Ese número subió en 2025 un 42,6%, al alcanzar las 586.625 unidades.

“El balance del 2025 es mixto. Por un lado, el sector mostró un desempeño muy superior al promedio de la industria manufacturera, con un crecimiento en ventas mayoristas (+42,6%) y minoritas (patentamientos) cercano al 50% interanual. El crecimiento de la economía, sumado a la normalización de la oferta y la mejora del acceso al crédito explican buena parte de esa recuperación que registró el mercado”, explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa en su análisis del cierre estadístico del 2025 del sector automotor.

Sin embargo, las dos variables más importantes para las compañías automotrices radicadas en Argentina son producir y vender autos propios tanto en el mercado local como en el exterior. En ese aspecto, el presidente de Adefa explicó que “ese dinamismo que se dio en lo comercial no se sostuvo en lo industrial como habíamos previsto en el inicio del año, principalmente por el proceso de cambio y transformación, que se dio en las líneas de producción para el lanzamiento de nuevos modelos y otros que se encuentran en proceso”.

Lo que explica el ejecutivo es que en 2025 la industria automotriz argentina dejó de fabricar varios modelos como consecuencia de transformaciones de los proyectos industriales de algunas marcas, como fueron los casos de Volkswagen al dejar de producir el VW Taos, Renault con Alaskan, Stepway, Sandero y Logan, y Nissan con Frontier. En todos los casos salvo el de Nissan, los cambios tienen que ver con la adecuación de las fábricas para la llegada de nuevos modelos como serán la próxima generación de VW Amarok y la producción de la pick-up compacta Renault Alaskan.

En efecto, todos esos cambios ocurrieron en el segundo semestre del año y así lo reflejaron los números oficiales de Adefa, ya que hasta junio la producción nacional de vehículos estaba un 33% por encima del primer semestre de 2024, y desde entonces empezó a arrojar cifras negativas.

Sin embargo, comparar cifras contra los primeros seis meses de 2024 no es una medida muy apropiada para analizar variables de crecimiento, ya que la crisis económica de los primeros 180 días de Gobierno de Javier Milei tras la devaluación de diciembre de 2023, había generado una caída de ventas y producción cercanas al 30%.

“Teniendo en cuenta el perfil netamente exportador del sector, el gran desafío que tenemos por delante es la mejora de la competitividad exportadora. Para ello, es imprescindible continuar trabajando a nivel cadena de valor junto con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para reducir la carga impositiva que se exporta en un vehículo, sobre todo considerando que varios países con los cuales competimos exportan sin impuestos”, reconoció Pérez Graziano en el comunicado oficial emitido por Adefa.

Los números de diciembre

El último mes del año tampoco arrojó cifras positivas para la industria automotriz nacional. En las plantas argentinas se fabricaron 26.468 vehículos, lo que implicó una caída estacional lógica del 30,3% en relación a noviembre, pero también una baja significativa del 30,4% respecto a diciembre de 2024, cuando se habían fabricado 38.018 automotores.

Las exportaciones de diciembre alcanzaron las 19.908 operaciones de comercio exterior, un 36,3% menos que en noviembre y un 25,3% menos que en diciembre de 2024.

En contraposición, y por efecto del mayor volumen de autos importados por las terminales, el último mes del año se distribuyeron a los concesionarios 51.355 vehículos, lo que representa una suba del 45,7% sobre las entregas de noviembre y una mejora del 3,8% sobre el mismo mes del año anterior.