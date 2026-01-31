El Gobierno porteño negó ser el distrito con las patentes más caras luego del ranking lanzado por Nación

El Ministerio de Justicia aseguró que el distrito más caro para patentar un auto sería la Ciudad de Buenos Aires

Poco después de que entrara en vigencia la nueva tabla de valuación de los automotores y motovehículos, el Ministerio de Justicia de la Nación publicó un ranking de las jurisdicciones que más caro cobrarían por tramitar una patente. Según este esquema, la Ciudad de Buenos Aires quedó en el primer puesto. Sin embargo, el Gobierno porteño negó que los costos plasmados fueran correctos.

Desde la cuenta de Buenos Aires Ciudad en la red social X, las autoridades negaron los valores que habían sido plasmados en la tabla publicada por la cartera nacional. “Falso. En la Ciudad de Buenos Aires, la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%“, corrigieron.

Todo surgió a partir de una comunicación realizada por el Ministerio de Justicia, en donde presentaron el ranking de las patentes más caras a nivel nacional. “El costo de las patentes lo define cada jurisdicción. En este ranking te mostramos las tres más caras para inscribir un 0 km“, explicaron.

De acuerdo con la evaluación realizada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), en el primer puesto se ubicaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), debido a que estipulaban que la alícuota podría llegar a rozar hasta un 6%.

La publicación del Gobierno porteño en respuesta al Ministerio de Justicia de la Nación

Mientras que en el segundo lugar se posicionó la provincia de Buenos Aires con un porcentaje de hasta 4,7, el tercer escalafón correspondió a Tierra del Fuego, con un arancel que representaría hasta un 4 por ciento del valor total de la unidad.

“Elaboramos una tabla de valuación oficial con valores reales y transparentes de mercado, sin inflaciones artificiales“, describieron desde el Ministerio de Justicia, tras remarcar que las variaciones serían producto de la libertad que posee cada jurisdicción para elegir entre la vieja o la actual tabla de valuaciones. Asimismo, aseveraron que la que realiza el ministerio ”es la más económica y la que más beneficia a los argentinos“.

En línea con esto, las autoridades nacionales lamentaron que el nuevo esquema no hubiera sido adoptado por todos los distritos. “Un ejemplo claro es la Ciudad de Buenos Aires, que optó por una valuación mucho más cara, perjudicando directamente a los contribuyentes“, apuntaron, para luego invitar al resto de las provincias y municipios a utilizar la nueva tabla de valores.

La publicación del ranking de los distritos más caros para patentar un auto se dio a conocer apenas un día después de que el Gobierno porteño anunciara el envío de un proyecto de ley a la Legislatura porteña para limitar cualquier incremento del impuesto a la patente vehicular a la inflación de 2025.

El Gobierno porteño envió un proyecto de ley que limitaría los aumentos en el patentamiento de vehículos

Según informó la administración de CABA en un comunicado, la medida busca contener el impacto de los ajustes extraordinarios surgidos tras el cambio en las tablas de referencia utilizadas para calcular el tributo. Asimismo, la iniciativa surgió en respuesta a la controversia derivada de los aumentos cercanos al 100% en las patentes de automóviles tras la reciente actualización de las valuaciones fiscales.

En el mismo mensaje, precisaron que los vencimientos actualmente previstos para el pago del impuesto se prorrogarán, lo que permitirá modificar las boletas afectadas y evitar problemas para los contribuyentes. Pues, tras conocerse los nuevos valores, se registraron numerosas quejas de usuarios debido a discrepancias en los valores fiscales de ciertos vehículos.

En este sentido, el Gobierno porteño aclaró que no se produjo un aumento del impuesto en sí, sino que los cambios obedecen a la actualización de valuaciones de vehículos confeccionadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). “En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, remarcaron.

La decisión de modificar la base de cálculo tuvo su origen hacia finales de 2024, cuando se implementó un nuevo esquema tributario destinado a evitar los desequilibrios que hasta entonces provocaban que modelos similares tributaran montos distintos por diferencias menores en el año de fabricación.

De esta manera, el reajuste generó una escala del impuesto más uniforme, con una alícuota promedio del 3,5%. Sin embargo, en los últimos meses de 2025, la Ciudad resolvió reemplazar la tradicional tabla de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y adoptar las referencias de ACARA.

El uso de esta nueva tabla derivó en incrementos desproporcionados en un segmento acotado de automotores. Tras una revisión de los casos, se constató que efectivamente hubo aumentos que representaban un 16%, otros que indicaban un 16% de bajas en el impuesto automotor y un 68% de usuarios que no habían sufrido alteraciones.