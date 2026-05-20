Honduras

ICE detiene hondureño en Nueva York al salir de tribunal migratorio pese a fallo que prohíbe arrestos en la zona

La detención de un joven hondureño por agentes de ICE al salir de una corte migratoria en Nueva York desató nuevas críticas contra las políticas migratorias en Estados Unidos, debido a que ocurrió horas después de que un juez federal prohibiera este tipo de arrestos cerca de tribunales de inmigración.

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Activistas y abogados aseguran que el arresto contradice el fallo emitido por el juez federal Kevin Castel. (FOTO: Infobae)
Activistas y abogados aseguran que el arresto contradice el fallo emitido por el juez federal Kevin Castel. (FOTO: Infobae)

Un hondureño de 21 años fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de salir de una audiencia en un tribunal migratorio de Nueva York, pese a que menos de 24 horas antes un juez federal había ordenado suspender este tipo de arrestos en las cercanías de las cortes de inmigración.

El caso ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de migrantes y abogados, quienes consideran que la detención contradice directamente el fallo emitido por el juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York.

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La resolución judicial establecía que ICE no podía continuar ejecutando arrestos dentro o cerca de los tribunales migratorios utilizando una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.

Según el juez, el Gobierno federal aplicó incorrectamente una guía administrativa para justificar este tipo de operativos.

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El joven hondureño, identificado únicamente como Alexander, permanece bajo custodia migratoria tras ser detenido por ICE. (FOTO: Facebook)
El joven hondureño, identificado únicamente como Alexander, permanece bajo custodia migratoria tras ser detenido por ICE. (FOTO: Facebook)

Sin embargo, pocas horas después de emitirse la orden, agentes migratorios arrestaron al hondureño identificado únicamente como Alexander al salir del edificio 26 Federal Plaza, uno de los principales complejos federales donde funcionan tribunales de inmigración en Nueva York.

El arresto ocurrió ante la mirada de observadores, activistas y abogados que desde hace meses documentan las capturas realizadas por ICE en ese lugar.

El abogado Benjamin Remy, integrante del New York Assistant Group y uno de los representantes legales del hondureño, aseguró que la acción demuestra que la agencia migratoria continúa ejecutando políticas agresivas de detención y deportación.

“Después de casi un año de innumerables personas sufriendo a manos de la cruel y violenta política de detención y deportación masiva del ICE, esta agencia ha demostrado que no piensa detenerse”, expresó Remy al medio local The City.

Testigos afirman que agentes migratorios permanecieron operando en Federal Plaza pese a la resolución judicial emitida un día antes. (FOTO: El Diario NY)
Testigos afirman que agentes migratorios permanecieron operando en Federal Plaza pese a la resolución judicial emitida un día antes. (FOTO: El Diario NY)

El abogado indicó además que no les sorprendió ver nuevamente a agentes migratorios en el lugar pese al fallo judicial emitido apenas un día antes.

La defensa legal del joven hondureño es acompañada también por el New York Habeas Project, vinculado a la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Uno de los testigos del arresto fue el sacerdote y activista Fabián Arias, conocido por acompañar a migrantes durante sus procesos judiciales en Nueva York.

El religioso relató que incluso habían informado a varias personas presentes que no debían preocuparse por posibles detenciones tras la resolución del juez federal.

“Les dijimos a las personas que no se preocuparan, que no podían detener a más gente. No puedo creerlo, fue cuestión de segundos”, expresó Arias tras presenciar la captura del joven hondureño.

Defensores migratorios sostienen que este tipo de operativos generan temor entre las personas que buscan regularizar su situación en Estados Unidos. (FOTO:La Opinión)
Defensores migratorios sostienen que este tipo de operativos generan temor entre las personas que buscan regularizar su situación en Estados Unidos. (FOTO:La Opinión)

De acuerdo con medios estadounidenses, Alexander no posee antecedentes penales, un elemento que ha incrementado las críticas contra ICE y la política migratoria implementada actualmente en Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades migratorias no han aclarado oficialmente si el arresto del hondureño se realizó bajo alguna de las excepciones permitidas por un memorando interno de 2021, el cual autoriza detenciones en casos relacionados con amenazas a la seguridad nacional o riesgos graves para la seguridad pública.

Sin embargo, abogados y activistas aseguran que no existe información que vincule al migrante hondureño con ese tipo de circunstancias.

El presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, cuestionó el actuar de ICE y recordó que ninguna institución federal puede colocarse por encima de las decisiones judiciales.

“La ley aplica para todos y ICE no es la excepción”, manifestó el líder migrante, mientras organizaciones proinmigrantes continúan denunciando que los arrestos en tribunales generan miedo entre las personas que buscan regularizar su situación migratoria.

El caso del joven hondureño vuelve a encender el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y el alcance de las operaciones ejecutadas por ICE dentro de espacios considerados sensibles para la comunidad migrante.

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