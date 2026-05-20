Sociedad

Trágico choque múltiple entre tres vehículos en Panamericana: una persona murió y otra resultó herida

El fatal accidente ocurrió en el Acceso Norte, a la altura de Debenedetti. El carril lento se cerró y una banquina se redujo para que las autoridades puedan trabajar

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Otra de las personas involucradas en el accidente vial resultó herida

Un fatal siniestro vial con tres vehículos involucrados dejó una persona fallecida y una herida este miércoles en el Acceso Norte, a la altura del kilómetro 16,5, frente a Debenedetti, en el sentido al norte de la autopista Panamericana. Según supo Infobae, los vehículos involucrados fueron dos utilitarios y un furgón.

El incidente generó demoras en la zona y afectó la circulación en ese tramo de la vía, según informó Autopistas del Sol a través de sus redes sociales. Ocurrió cerca de las 15:30.

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El accidente produjo el cierre del carril lento y la reducción de la banquina, además de la clausura del acceso al área de servicio de ese sector.

Choque múltiple entre tres vehículos en Panamericana: murió una persona y otra resultó herida
El accidente fatal genera largas horas de demora en el Acceso Norte

Según le confirmaron fuentes oficiales a este medio, los peritos llegaron alrededor de las 17:30 para realizar las tareas de relevamiento del lugar.

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Efectivos del personal de Seguridad Vial y de la Policía se desplegaron en el lugar para atender la situación y regular el tránsito. Desde Autopistas del Sol se instó a los conductores a circular con precaución y a respetar la señalización vigente en la zona afectada.

En cuanto a las demoras que se generaron en la autovía por el incidente fatal, las autoridades de la autopista confirmaron que “se registran importantes demoras desde Melo, km 19”.

La violencia del impacto se puede dimensionar al ver cómo quedó uno de los vehículos involucrados, con destrucción completa y la parte trasera aplastada.

Otro accidente durante la jornada del miércoles

Un micro de larga distancia que circulaba vacío por la autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 1 en dirección al centro de CABA, fue alcanzado por un incendio cerca del barrio porteño de Parque Chacabuco. Los dos choferes, únicos ocupantes, recibieron atención médica por inhalación de humo por parte del SAME.

Las llamas avanzaron rápidamente por todo el vehículo, lo que exigió la intervención urgente de los Bomberos de la Ciudad. No se reportaron heridos graves.

Alberto Crescenti, titular del SAME, señaló a TN: “Hay cinco unidades nuestras, estamos atendiendo a los dos choferes por inhalación de humo”.

Un micro de larga distancia se incendió en el kilómetro 1 de la Autopista 25 de Mayo

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que los conductores lograron abandonar el micro por sus propios medios antes de que el fuego lo invadiera por completo. Permanecieron a la espera de los bomberos en el exterior del colectivo.

El incendio abarcó un área de 16 metros de largo, 3 metros de ancho y 5 metros de alto. Para controlarlo, los bomberos desplegaron dos líneas de mangueras de 38 milímetros y un divergente de 63 milímetros, en una acción coordinada para contener el avance de las llamas y evitar daños a otros vehículos o a la autopista.

El hecho de que el micro no transportara pasajeros evitó consecuencias mayores. El colectivo circulaba en sentido hacia el centro cuando fue consumido por el fuego.

Como parte del operativo, la circulación en esa mano de la autopista quedó interrumpida para permitir el accionar de los bomberos, quienes primero controlaron el fuego y luego realizaron tareas de enfriamiento y remoción.

En la mano contraria, el tránsito continuó con normalidad, aunque se recomendó a los conductores circular con precaución debido a la presencia de humo, que redujo la visibilidad en la zona.

La aparición de una gran columna de humo sorprendió tanto a automovilistas como a vecinos de Parque Chacabuco. Muchos registraron la escena y compartieron los videos en redes sociales, donde rápidamente se difundieron por la magnitud del hecho.

“El humo se extiende hacia la otra mano”, agregó Crescenti en TN, advirtiendo el riesgo para quienes se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires.

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