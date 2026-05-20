Cómo votó cada uno de los diputados la Ley Hojarasca, la iniciativa que apunta a derogar cerca de 70 normas

La Cámara de Diputados aprobó por una importante mayoría el proyecto de ley Hojarasca. La votación que terminó con 138 votos a favor y 96 en contra se desarrolló en una sesión marcada por cruces reglamentarios, chicanas entre bancas y un pulso político que el oficialismo ganó por la vía del número.
La jornada abrió con una disputa procedimental que consumió más de una hora del debate. La Libertad Avanza había convocado una sesión especial para las 10 de la mañana, una hora antes que la cita opositora prevista para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito. Con 129 diputados presentes, el oficialismo alcanzó el quórum mínimo y dejó sin efecto la convocatoria de Unión por la Patria.
PUBLICIDAD
El jefe del bloque opositor, Germán Martínez, presentó una moción de orden amparada en el artículo 127 del reglamento para pasar a cuarto intermedio a las 11 y habilitar la sesión rival, pero la moción fue rechazada por 131 votos contra 111. Desde la oposición, diputados como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Agustín Rossi y Paula Penacca acusaron a Menem de no someter la moción a votación de inmediato y de interpretar el reglamento de manera selectiva. Menem respondió que la oposición pretendía “usufructuar el quórum de otra sesión que ya comenzó”.
Despejada esa instancia, la Cámara inició con el debate de la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocida como “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
PUBLICIDAD
La norma elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos. Desde Unión por la Patria, Pablo Yedlin advirtió que la derogación de la Ley 26.688 —que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas— podría afectar al Instituto Maiztegui de Pergamino, único productor mundial de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Nicolás Trotta, por su parte, cuestionó la eliminación de restricciones a la participación extranjera en medios de comunicación y la posible derogación de la ley de Industria Automotriz.
Tras la media sanción, el cuerpo inició el debate sobre la reforma del régimen de subsidios al gas por Zonas Frías, una iniciativa que busca revertir la ampliación sancionada en 2021 y que, según el Ejecutivo, llevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.
PUBLICIDAD
Quienes votaron a favor
- Aguero, Guillermo César — UCR - Unión Cívica Radical — Chaco
- Ajmechet, Sabrina — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
- Almena, Carlos Alberto — La Libertad Avanza — San Luis
- Almirón, Lisandro — La Libertad Avanza — Corrientes
- Álvarez, Claudio — Innovación Federal — San Luis
- Andreussi, Barbara — La Libertad Avanza — Jujuy
- Ansaloni, Pablo — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Arabia, Damián — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
- Ardohain, Martín — PRO — La Pampa
- Arrieta, Lourdes Micaela — Provincias Unidas — Mendoza
- Arrúa, Alberto — Innovación Federal — Misiones
- Avico, Belén — La Libertad Avanza — Córdoba
- Avila, Fernanda — Elijo Catamarca — Catamarca
- Avila, Jorge Antonio — Provincias Unidas — Chubut
- Banfi, Karina — Adelante Buenos Aires — Buenos Aires
- Basualdo, Atilio — La Libertad Avanza — Formosa
- Becerra, Mónica — La Libertad Avanza — San Luis
- Benedit, Beltrán — La Libertad Avanza — Entre Ríos
- Benegas Lynch, Bertie — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Bianchetti, Emmanuel — PRO — Misiones
- Biella, Bernardo — Innovación Federal — Salta
- Bongiovanni, Alejandro — La Libertad Avanza — Santa Fe
- Bornoroni, Gabriel — La Libertad Avanza — Córdoba
- Brizuela, Adrián — La Libertad Avanza — Catamarca
- Bruno, Eliana — La Libertad Avanza — Salta
- Campero, Mariano — La Libertad Avanza — Tucumán
- Carrancio, Alejandro — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Castelnuovo, Giselle — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Chiconi, Abel — La Libertad Avanza — San Juan
- Cipolini, Gerardo — UCR - Unión Cívica Radical — Chaco
- Correa Llano, Facundo — La Libertad Avanza — Mendoza
- de Andreis, Fernando — PRO — Ciudad de Buenos Aires
- De Sensi, María Florencia — PRO — Buenos Aires
- Diez, Romina — La Libertad Avanza — Santa Fe
- Emma, Nicolás — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
- Falcone, Eduardo — MID - Movimiento de Integración y Desarrollo — Buenos Aires
- Fargosi, Alejandro — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
- Fernández, Elia Marina — Independencia — Tucumán
- Fernández Molero, Daiana — PRO — Ciudad de Buenos Aires
- Ferreyra, Alida — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
- Figliuolo, Sergio — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Finocchiaro, Alejandro — PRO — Buenos Aires
- Flores, María Gabriela — La Libertad Avanza — Salta
- Fregonese, Alicia — PRO — Entre Ríos
- Frías, Maira — La Libertad Avanza — Chubut
- Gallardo, María Virginia — La Libertad Avanza — Corrientes
- García, Álvaro — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- García, Carlos — La Libertad Avanza — Chaco
- Garrido, José Luis — Por Santa Cruz — Santa Cruz
- Giampieri, Antonela — PRO — Ciudad de Buenos Aires
- Giudici, Silvana — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
- Goitia, Rosario — La Libertad Avanza — Chaco
- Gonzales, Alfredo — La Libertad Avanza — Jujuy
- González, Álvaro — PRO — Ciudad de Buenos Aires
- González, Diógenes Ignacio — UCR - Unión Cívica Radical — Corrientes
- González, Gerardo Gustavo — Innovación Federal — Formosa
- González Estevarena, María Luisa — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Gruber, Maura — La Libertad Avanza — Misiones
- Guzmán, Jairo — La Libertad Avanza — Santa Cruz
- Hartfield, Diego — La Libertad Avanza — Misiones
- Herrera Ahuad, Oscar A. — Innovación Federal — Misiones
- Holzman, Patricia — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
- Huesen, Gerardo — La Libertad Avanza — Tucumán
- Humenuk, Gladys — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Ibañez, María Cecilia — La Libertad Avanza — Córdoba
- Jaime Quiroga, Carlos Gustavo — Producción y Trabajo — San Juan
- Laumann, Andrés Ariel — La Libertad Avanza — Entre Ríos
- Lemoine, Lilia — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Leone, Andrés — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
- Llano, Mercedes — La Libertad Avanza — Mendoza
- Lluch, Enrique — La Libertad Avanza — Córdoba
- Longo, Johanna Sabrina — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Macyszyn, Lorena — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Martínez, Álvaro — La Libertad Avanza — Mendoza
- Maureira, Karina — La Neuquinidad — Neuquén
- Mayoraz, Nicolás — La Libertad Avanza — Santa Fe
- Medina, Gladys — Independencia — Tucumán
- Metral Asensio, Julieta — La Libertad Avanza — Mendoza
- Molinuevo, Soledad — La Libertad Avanza — Tucumán
- Mondaca, Soledad — La Libertad Avanza — Neuquén
- Monguillot, Fernando — Elijo Catamarca — Catamarca
- Montenegro, Guillermo — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Montenegro, Juan Pablo — La Libertad Avanza — Santa Fe
- Morchio, Francisco — La Libertad Avanza — Entre Ríos
- Moreno Ovalle, Julio — La Libertad Avanza — Salta
- Muñoz, Gabriela Luciana — La Libertad Avanza — Neuquén
- Nieri, Lisandro — UCR - Unión Cívica Radical — Mendoza
- Niveyro, Miriam — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Nóblega, Sebastián — Elijo Catamarca — Catamarca
- Noguera, Javier — Independencia — Tucumán
- Nuñez, José — Provincias Unidas — Santa Fe
- Ojeda, Joaquín — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Outes, Pablo — Innovación Federal — Salta
- Pareja, Sebastián — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Patiño Brizuela, Marcos — La Libertad Avanza — Córdoba
- Pauli, Santiago — La Libertad Avanza — Tierra del Fuego
- Pellegrini, Agustín — La Libertad Avanza — Santa Fe
- Pelli, Federico Agustín — La Libertad Avanza — Tucumán
- Peluc, José — La Libertad Avanza — San Juan
- Petri, Luis — La Libertad Avanza — Mendoza
- Petrovich, María Lorena — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Picat, Luis Albino — La Libertad Avanza — Córdoba
- Picón Martínez, Nancy Viviana — Producción y Trabajo — San Juan
- Ponce, María Celeste — La Libertad Avanza — Córdoba
- Quintar, Manuel — La Libertad Avanza — Jujuy
- Ravera, Valentina — La Libertad Avanza — Santa Fe
- Ravier, Adrián — La Libertad Avanza — La Pampa
- Razzini, Verónica — La Libertad Avanza — Santa Fe
- Reichardt, Karen — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Riesco, Gastón — La Libertad Avanza — Neuquén
- Ritondo, Cristian A. — PRO — Buenos Aires
- Roca, Gonzalo — La Libertad Avanza — Córdoba
- Rodríguez, Miguel — La Libertad Avanza — Tierra del Fuego
- Rodríguez Machado, Laura Elena — La Libertad Avanza — Córdoba
- Ruíz, Yamila — Innovación Federal — Misiones
- Sánchez Wrba, Javier — PRO — Buenos Aires
- Santillán Juárez Brahim, Juliana — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Santurio, Santiago — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Scaglia, Gisela — Provincias Unidas — Santa Fe
- Schneider, Darío — UCR - Unión Cívica Radical — Entre Ríos
- Soldano, Laura — La Libertad Avanza — Córdoba
- Tomassoni, Yamile — La Libertad Avanza — Santa Fe
- Torres, Alejandra — Provincias Unidas — Córdoba
- Torres, Rubén Darío — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Tortoriello, Aníbal — La Libertad Avanza — Río Negro
- Tournier, José Federico — La Libertad Avanza — Corrientes
- Treffinger, César — La Libertad Avanza — Chubut
- Urien, Hernán — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Vancsik, Daniel — Innovación Federal — Misiones
- Vásquez, Patricia — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Vega, Yolanda — Innovación Federal — Salta
- Vera, Andrea Fernanda — La Libertad Avanza — Buenos Aires
- Verasay, Pamela Fernanda — UCR - Unión Cívica Radical — Mendoza
- Villaverde, Lorena — La Libertad Avanza — Río Negro
- Visconti, Gino — La Libertad Avanza — La Rioja
- Yeza, Martín — PRO — Buenos Aires
- Zago, Oscar — MID - Movimiento de Integración y Desarrollo — Ciudad de Buenos Aires
- Zapata, Carlos Raúl — La Libertad Avanza — Salta
Quienes votaron en contra
- Aguirre, Hilda — Unión por la Patria — La Rioja
- Alí, Ernesto “Pipi” — Unión por la Patria — San Luis
- Andino, Cristian — Unión por la Patria — San Juan
- Andrade, Javier — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
- Araujo Hernández, Jorge Neri — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
- Aveiro, Martín — Unión por la Patria — Mendoza
- Barbur, Marcelo — Unión por la Patria — Santiago del Estero
- Basterra, Luis Eugenio — Unión por la Patria — Formosa
- Bordet, Gustavo — Unión por la Patria — Entre Ríos
- Borgatta, Alejandrina — Unión por la Patria — Santa Fe
- Bregman, Myriam — PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad — Ciudad de Buenos Aires
- Brügge, Juan Fernando — Provincias Unidas — Córdoba
- Cafiero, Santiago — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Campitelli, Celia — Unión por la Patria — Santiago del Estero
- Campo, Julieta Marisol — Unión por la Patria — Chaco
- Cámpora, Lucía — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
- Carignano, Florencia — Unión por la Patria — Santa Fe
- Casas, Sergio Guillermo — Unión por la Patria — La Rioja
- Castagneto, Carlos Daniel — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Chica, Jorge — Unión por la Patria — San Juan
- Cisneros, Carlos — Unión por la Patria — Tucumán
- Daives, Ricardo — Unión por la Patria — Santiago del Estero
- de la Rosa, María Graciela — Unión por la Patria — Formosa
- de la Sota, Natalia — Defendamos Córdoba — Córdoba
- del Caño, Nicolás — PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad — Buenos Aires
- Del Plá, Romina — Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad — Buenos Aires
- Díaz, Fernanda — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Dolce, Sergio — Unión por la Patria — Chaco
- Estévez, Gabriela Beatriz — Unión por la Patria — Córdoba
- Félix, Emir — Unión por la Patria — Mendoza
- Fernández, Jorge — Primero San Luis — San Luis
- Ferrán, Abelardo — Unión por la Patria — La Pampa
- Frade, Mónica — Coalición Cívica — Buenos Aires
- Freites, Andrea — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
- Galmarini, Sebastián — Unión por la Patria — Buenos Aires
- García, María Teresa — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Giuliano, Diego A. — Unión por la Patria — Santa Fe
- Glinski, José — Unión por la Patria — Chubut
- Gomez, José — Unión por la Patria — Santiago del Estero
- Grabois, Juan — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Hadad, Raúl — Unión por la Patria — Corrientes
- Hagman, Itai — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
- Ianni, Ana María — Unión por la Patria — Santa Cruz
- Lanesan Sancho, Moira — Unión por la Patria — Santa Cruz
- Leiva, Aldo — Unión por la Patria — Chaco
- López, Jimena — Unión por la Patria — Buenos Aires
- López Pasquali, Cecilia — Unión por la Patria — Santiago del Estero
- Luque, Juan Pablo — Unión por la Patria — Chubut
- Mango, Marcelo — Unión por la Patria — Río Negro
- Manrique, Mario — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Marclay, Marianela — Unión por la Patria — Entre Ríos
- Marín, Varinia Lis — Unión por la Patria — La Pampa
- Marino, Juan — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Martínez, Germán Pedro — Unión por la Patria — Santa Fe
- Miño, Fernanda — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Molina, Juan Carlos — Unión por la Patria — Santa Cruz
- Molle, Matías — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Monzón, Roxana — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Moreau, Cecilia — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Moyano, Hugo Antonio — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Mukdise, Jorge — Unión por la Patria — Santiago del Estero
- Neder, Estela Mary — Unión por la Patria — Santiago del Estero
- Olmos, Kelly — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
- Osuna, Blanca Inés — Unión por la Patria — Entre Ríos
- Palazzo, Sergio Omar — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Palladino, Claudia María — Unión por la Patria — Catamarca
- Parola, María Graciela — Unión por la Patria — Formosa
- Paulón, Esteban — Provincias Unidas — Santa Fe
- Pedrali, Gabriela — Unión por la Patria — La Rioja
- Penacca, Paula Andrea — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
- Pietragalla Corti, Horacio — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Pitrola, Néstor — Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad — Buenos Aires
- Pokoik, Lorena — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
- Potenza, Luciana — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Propato, Agustina Lucrecia — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Rauschenberger, Ariel — Unión por la Patria — La Pampa
- Roberto, Santiago Luis — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
- Rossi, Agustín Oscar — Unión por la Patria — Santa Fe
- Salzmann, Marina Dorotea — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Sand, Nancy — Unión por la Patria — Corrientes
- Selva, Sabrina — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Serquis, Adriana Cristina — Unión por la Patria — Río Negro
- Siley, Vanesa Raquel — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Strada, Julia — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Taiana, Jorge — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Tailhade, Rodolfo — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Tepp, Caren — Unión por la Patria — Santa Fe
- Tita, Paulo Agustín — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
- Todero, Pablo — Unión por la Patria — Neuquén
- Trotta, Nicolás Alfredo — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Valdés, Eduardo Félix — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
- Velázquez, M. Elena — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Volnovich, Luana — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Yedlin, Pablo Raúl — Unión por la Patria — Tucumán
- Zaracho, Natalia — Unión por la Patria — Buenos Aires
- Zulli, Christian Alejandro — Unión por la Patria — Corrientes
Abstenciones
- Basualdo, Carolina — Provincias Unidas — Córdoba
- Coletta, Mariela — Provincias Unidas — Ciudad de Buenos Aires
- Farías, Pablo — Provincias Unidas — Santa Fe
- Ferraro, Maximiliano — Coalición Cívica — Ciudad de Buenos Aires
- García Aresca, Ignacio — Provincias Unidas — Córdoba
- Gutiérrez, Carlos — Provincias Unidas — Córdoba
- Lousteau, Martín — Provincias Unidas — Ciudad de Buenos Aires
- Massot, Nicolás — Encuentro Federal — Buenos Aires
- Zigarán, María Inés — Provincias Unidas — Jujuy
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD