Uruguay: policía asesinó a su ex pareja y al actual novio de ella y se quitó la vida

Florencia Rodríguez, víctima de un femicidio en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Un homicidio, femicidio y posterior suicidio generó consternación en la localidad de Los Cerrillos, en el departamento de Canelones, a 40 kilómetros de Montevideo. Un hombre no aceptaba el fin de la relación y decidió asesinar a su ex pareja en la madrugada de este viernes. El asesino era un policía.

El funcionario, de 26 años y que pertenecía a la Jefatura de Policía de Montevideo, ingresó a la casa de su ex pareja por la banderola de un baño y disparó varias veces con su arma de reglamento, según la información primaria citada por el noticiero Telemundo de Canal 12. La primera víctima fue un hombre de 37 años, la pareja actual de su ex pareja.

PUBLICIDAD

Después de cometer el primer crimen, este hombre continuó con su ex novia, Florencia Rodríguez, una mujer de 29 años.

“La situación da a entender que hubo también algún forcejeo o intercambio entre la ex pareja y el agresor. Esto culmina con la muerte de ella, con varios disparos de arma de fuego y finalmente el suicidio del agresor”, detalló la fiscal del caso, Irene Penza, en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El agresor ejercía sobre la mujer una actividad de control sobre su ex pareja y no aceptaba que el vínculo entre ellos había terminado. No había denuncias previas por violencia doméstica por este caso ni tampoco medidas cautelares dispuestas por la Justicia.

La pareja hacía unos cuatro o cinco meses que se había separado, según la información que dio la fiscal. “El agresor estaba en contacto permanente con la víctima, mandándole mensajes, y también a familiares”, señaló.

PUBLICIDAD

Los Cerrillos, localidad de Canelones en la que un policía mató a su ex, su actual novio y luego se suicidó (Captura Telemundo/Canal 12)

Ahora la Justicia investigará los celulares incautados para determinar si hubo amenazas previas. Los familiares de la víctima escucharon varios de los disparos que se escucharon en la madrugada.

La conmoción del pueblo

Rodríguez era una persona conocida en el pueblo de Los Cerrillos. La mujer asesinada era concejal por el Frente Amplio en el Municipio de la localidad y también profesora de Biología.

PUBLICIDAD

“Era una gran compañera concejal, llena de vida, de proyectos, de sueños. Una gran trabajadora, simpática, agradable, muy convencida de sus proyectos y defensora de todas aquellas cosas que creía justas”, la recordó Claudia Felipez, la alcaldesa de Los Cerrillos.

Rodríguez integraba varas comisiones de la localidad y siempre se mostró dispuesta “a dar una mano”, contó la jerarca a Canal 12.

PUBLICIDAD

Yenisey Martínez, una vecina de la zona, contó a ese medio que el barrio es “muy tranquilo” y que “nunca pasa nada”. “Los vecinos son re buena gente. Hay pocas casas”, señaló.

Fenapes, el sindicato de profesores de secundaria de Uruguay, expresó su “dolor e indignación por el femicidio”. El sindicato señaló en un comunicado que el asesinato de la profesora ocurrió “en un nuevo episodio de violencia machista que enluta a toda la comunidad educativa y al pueblo uruguayo”.

PUBLICIDAD

“Abrazamos a su familia, amistades, estudiantes, compañeras y compañeros de trabajo, así como a toda la comunidad educativa, atravesada hoy por el dolor y la impotencia”, agregaba el texto.

Los Cerrillos, localidad de Canelones en la que un policía mató a su ex, su actual novio y luego se suicidó (Captura Telemundo/Canal 12)

El Movimiento de Participación Popular (MPP), el principal espacio político en el Frente Amplio, también expresó un “profundo dolor” por el asesinato de una docente y vecina “comprometida con su comunidad”.

PUBLICIDAD

El Frente Amplio también expresó consternación por lo sucedido. “Su femicidio en manos de quien fue su pareja no es un hecho aislado. Es la expresión más brutal de una violencia estructural que sigue arrebatando vidas de mujeres en nuestro país y que exige respuestas integrales, urgentes y sostenidas por parte del Estado y de toda la sociedad”, expresó la fuerza política en un comunicado.

Recordaron a Rodríguez como una mujer que “dedicó su vida al trabajo colectivo, al compromiso territorial y a la construcción de una sociedad más justa”.

PUBLICIDAD

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767