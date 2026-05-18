América Latina

Uruguay: policía asesinó a su ex pareja y al actual novio de ella y se quitó la vida

La noticia generó consternación en Los Cerrillos, una pequeña localidad de Canelones. La víctima, de 29 años, era profesora y dirigente política de la zona

Guardar
Google icon
Florencia Rodríguez, víctima de un femicidio en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)
Florencia Rodríguez, víctima de un femicidio en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Un homicidio, femicidio y posterior suicidio generó consternación en la localidad de Los Cerrillos, en el departamento de Canelones, a 40 kilómetros de Montevideo. Un hombre no aceptaba el fin de la relación y decidió asesinar a su ex pareja en la madrugada de este viernes. El asesino era un policía.

El funcionario, de 26 años y que pertenecía a la Jefatura de Policía de Montevideo, ingresó a la casa de su ex pareja por la banderola de un baño y disparó varias veces con su arma de reglamento, según la información primaria citada por el noticiero Telemundo de Canal 12. La primera víctima fue un hombre de 37 años, la pareja actual de su ex pareja.

PUBLICIDAD

Después de cometer el primer crimen, este hombre continuó con su ex novia, Florencia Rodríguez, una mujer de 29 años.

“La situación da a entender que hubo también algún forcejeo o intercambio entre la ex pareja y el agresor. Esto culmina con la muerte de ella, con varios disparos de arma de fuego y finalmente el suicidio del agresor”, detalló la fiscal del caso, Irene Penza, en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El agresor ejercía sobre la mujer una actividad de control sobre su ex pareja y no aceptaba que el vínculo entre ellos había terminado. No había denuncias previas por violencia doméstica por este caso ni tampoco medidas cautelares dispuestas por la Justicia.

La pareja hacía unos cuatro o cinco meses que se había separado, según la información que dio la fiscal. “El agresor estaba en contacto permanente con la víctima, mandándole mensajes, y también a familiares”, señaló.

Los Cerrillos, localidad de Canelones en la que un policía mató a su ex, su actual novio y luego se suicidó (Captura Telemundo/Canal 12)
Los Cerrillos, localidad de Canelones en la que un policía mató a su ex, su actual novio y luego se suicidó (Captura Telemundo/Canal 12)

Ahora la Justicia investigará los celulares incautados para determinar si hubo amenazas previas. Los familiares de la víctima escucharon varios de los disparos que se escucharon en la madrugada.

La conmoción del pueblo

Rodríguez era una persona conocida en el pueblo de Los Cerrillos. La mujer asesinada era concejal por el Frente Amplio en el Municipio de la localidad y también profesora de Biología.

“Era una gran compañera concejal, llena de vida, de proyectos, de sueños. Una gran trabajadora, simpática, agradable, muy convencida de sus proyectos y defensora de todas aquellas cosas que creía justas”, la recordó Claudia Felipez, la alcaldesa de Los Cerrillos.

Rodríguez integraba varas comisiones de la localidad y siempre se mostró dispuesta “a dar una mano”, contó la jerarca a Canal 12.

Yenisey Martínez, una vecina de la zona, contó a ese medio que el barrio es “muy tranquilo” y que “nunca pasa nada”. “Los vecinos son re buena gente. Hay pocas casas”, señaló.

Fenapes, el sindicato de profesores de secundaria de Uruguay, expresó su “dolor e indignación por el femicidio”. El sindicato señaló en un comunicado que el asesinato de la profesora ocurrió “en un nuevo episodio de violencia machista que enluta a toda la comunidad educativa y al pueblo uruguayo”.

“Abrazamos a su familia, amistades, estudiantes, compañeras y compañeros de trabajo, así como a toda la comunidad educativa, atravesada hoy por el dolor y la impotencia”, agregaba el texto.

Los Cerrillos, localidad de Canelones en la que un policía mató a su ex, su actual novio y luego se suicidó (Captura Telemundo/Canal 12)
Los Cerrillos, localidad de Canelones en la que un policía mató a su ex, su actual novio y luego se suicidó (Captura Telemundo/Canal 12)

El Movimiento de Participación Popular (MPP), el principal espacio político en el Frente Amplio, también expresó un “profundo dolor” por el asesinato de una docente y vecina “comprometida con su comunidad”.

El Frente Amplio también expresó consternación por lo sucedido. “Su femicidio en manos de quien fue su pareja no es un hecho aislado. Es la expresión más brutal de una violencia estructural que sigue arrebatando vidas de mujeres en nuestro país y que exige respuestas integrales, urgentes y sostenidas por parte del Estado y de toda la sociedad”, expresó la fuerza política en un comunicado.

Recordaron a Rodríguez como una mujer que “dedicó su vida al trabajo colectivo, al compromiso territorial y a la construcción de una sociedad más justa”.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767

Temas Relacionados

femicidioUruguayLos CerrillosCanelones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miles de cubanos se vuelcan a la basura ante la escasez de alimentos: “Es a toda hora, todos los días”

El fenómeno de personas que hurgan en contenedores, antes poco frecuente, se ha transformado en una realidad cotidiana en varias ciudades cubanas, provocando preocupación ante una crisis humanitaria sin precedentes

Miles de cubanos se vuelcan a la basura ante la escasez de alimentos: “Es a toda hora, todos los días”

El día que la selección salvadoreña enfrentó el récord más doloroso del Mundial y celebró su único gol con nombre propio: Zapata

Un marcador imborrable y una alegría breve resonaron en el estadio de Elche. La historia detrás de un equipo que superó límites inesperados para llegar a la Copa

El día que la selección salvadoreña enfrentó el récord más doloroso del Mundial y celebró su único gol con nombre propio: Zapata

82% de los jóvenes salvadoreños paga por plataformas de música y se aleja del formato tradicional

Los usuarios adaptan sus elecciones musicales a sus necesidades emocionales y actividades diarias, optando por el rock en las mañanas y la música clásica en momentos de concentración

82% de los jóvenes salvadoreños paga por plataformas de música y se aleja del formato tradicional

Honduras suma cerca de 70 ambientalistas asesinados en cinco años la mayoría en la impunidad

Organismos advierten que los defensores del ambiente en Honduras continúan en una situación de alto riesgo

Honduras suma cerca de 70 ambientalistas asesinados en cinco años la mayoría en la impunidad

Dominicanos exigen penas más severas para dueños de Jet Set tras la tragedia en discoteca

Un grupo masivo de ciudadanos se congregó el domingo para reclamar medidas judiciales en contra de los responsables del derrumbe que dejó cientos de víctimas, mientras las familias insisten en una respuesta más severa por parte del sistema penal

Dominicanos exigen penas más severas para dueños de Jet Set tras la tragedia en discoteca
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Miguel Uribe Londoño exigió a Paloma Valencia y Álvaro Uribe no utilizar el nombre de su hijo: “El muerto no está para defenderse”

Miguel Uribe Londoño exigió a Paloma Valencia y Álvaro Uribe no utilizar el nombre de su hijo: “El muerto no está para defenderse”

“Che, ¡no se roben mi obra!”: el pedido del artista Helmut Ditsch al gobierno de Milei

ELN solicita intervención humanitaria tras el llamado de cese de enfrentamientos en el Catatumbo, Norte de Santander

No son decorativos: ¿Para qué sirven los agujeros en los enchufes eléctricos y cómo evitan accidentes?

Plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón

INFOBAE AMÉRICA

El chavismo criminal que destruye familias

El chavismo criminal que destruye familias

La economía de China se desaceleró en abril ante el descenso del consumo y la producción

El día que la selección salvadoreña enfrentó el récord más doloroso del Mundial y celebró su único gol con nombre propio: Zapata

82% de los jóvenes salvadoreños paga por plataformas de música y se aleja del formato tradicional

Honduras suma cerca de 70 ambientalistas asesinados en cinco años la mayoría en la impunidad

ENTRETENIMIENTO

John Stamos recuerda a Bob Saget en su cumpleaños con la “última foto” que se tomaron juntos

John Stamos recuerda a Bob Saget en su cumpleaños con la “última foto” que se tomaron juntos

Kylie Minogue habló sobre la huella emocional que dejó su diagnóstico de cáncer de mama casi 20 años después

Mark Ruffalo impulsa la resistencia colectiva en Hollywood ante la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

Chris Rock revela cómo la presencia de Brad Pitt transforma cualquier reunión

La última vez de Freddie Mercury en un estudio de grabación y el inicio de una leyenda: “Cuando me vaya, ustedes terminan las canciones”