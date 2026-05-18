Le robó a un automovilista y cayó por las cámaras seguridad: el prontuario del peligroso asaltante que fue detenido en Villa Lugano

Secuencia de videovigilancia y registro policial nocturno en una zona urbana. Se observan vehículos circulando y estacionados, así como la presencia de varios agentes de policía en la vía pública. Un individuo es localizado, interceptado y posteriormente escoltado hacia un vehículo policial. Las imágenes documentan el desarrollo de un operativo de detención en Villa Lugano.

Un peligroso delincuente de 32 años fue detenido la semana pasada en el barrio porteño de Villa Lugano, donde fue captado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) tras robarle a un automovilista que se encontraba detenido en un semáforo. Luego de concretar su arresto, personal de la Policía de la Ciudad corroboró que el sospechoso contaba con cinco condenas previas y múltiples antecedentes por robos, encubrimiento y tenencia de estupefacientes, entre otros delitos.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el arresto del sospechoso, identificado como Alberto Gabriel Isasi, ocurrió el pasado 7 de mayo, alrededor de las 19:30, en la zona de las avenidas Dellepiane y Escalada. Allí, personal de la División Investigaciones Comunales 8 acudió tras una alerta emitida por el CMU después de haber detectado el robo a un conductor.

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“Se genera constancia, Escalada y Dellepiane, masculino de campera negra, pantalón gris. El mismo habría intentado cometer ilícito a un vehículo en el semáforo”, se escucha decir a la operadora del CMU en el video que encabeza esta nota.

La grabación muestra que Isasi aprovechó que el semáforo estaba en rojo para atacar a su víctima, que justo utilizaba el teléfono celular dentro de su auto. De repente, el delincuente apareció entre los autos y, sin mediar palabras, le sustajo el dispositivo al damnificado, cruzó corriendo la avenida y se ocultó en uno de los pasillos del barrio lindero.

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Al conocer las características del sospechoso, los efectivos de la Policía lograron interceptarlo en la intersección de Escalada y Zuviría. Durante el cacheo preventivo, se le halló un teléfono móvil entre sus prendas, el cual no pudo desbloquear ante los agentes.

El teléfono celular y su carcasa que le hallaron al delincuente.

Consumado el arresto, los efectivos repasaron los registros de Isasi y detectaron que contaba con cinco condenas judiciales por robo en grado de tentativa (2017, 2021 y 2022), encubrimiento agravado y robo (2020) y daño agravado en bienes públicos y evasión (2023).

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Además, presenta múltiples antecedentes por robo (2020, 2021 y 2026), daños agravados (2023), robo agravado por el uso de arma (2023), tentativa de robo (2022), encubrimiento agravado (2019), tenencia de estupefacientes para consumo personal (2022 y 2023), desobediencia a cargas procesales (2022) y resistencia o desobediencia a la autoridad, amenazas y lesiones (2020 y 2021).

Los registros laborales de Isasi, a los cuales tuvo acceso este medio, indican que Isasi, casualmente, fue empleado del Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE) del Servicio Penitenciario Federal (SPF), un organismo público cuyo objetivo es modernizar los talleres de laborterapia y capacitar laboralmente a las personas privadas de libertad. En ese sentido, gestiona la producción industrial y agropecuaria en unidades federales para fomentar la reinserción social.

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La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo del juez Manuel De Campos, Secretaria N° 116 de la doctora Tamara Julieta García, .que avaló la detención de Isasi y lo imputó por el delito de robo.