Boom de exportaciones: la Argentina alcanzará los USD 100.000 millones en 2026 y superará así el récord de 2022

Las exportaciones argentinas podrían superar los USD 94.000 millones en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones argentinas alcanzarían un nuevo récord histórico en 2026. Según proyecciones de la consultora Abeceb, el país podría alcanzar los USD 94.400 millones este año y así superar la marca previa de USD 88.446 millones de 2022. La razón detrás de este crecimiento es la diversificación productiva del país y la expansión de sectores estratégicos como energía, minería y servicios basados en el conocimiento.

Este cambio estructural incorpora nuevos sectores a la generación de divisas del país, lo que permite a la Argentina posicionarse como proveedor clave de insumos críticos, especialmente en un contexto global donde la demanda y la necesidad de seguridad energética configuran nuevos polos de oportunidad.

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La proyección de Abeceb para 2026 anticipa un aumento interanual del 8,4% respecto al año anterior. De ese modo, el país no solo alcanzaría un récord en valores absolutos, sino que también consolidaría un superávit comercial cercano a los USD 16.000 millones. Sin embargo, aunque las exportaciones crecen en términos nominales, su participación en el PBI sería menor que en 2022: la relación exportaciones/PBI proyectada para 2026 ronda el 12,5%, por debajo del 14,6% registrado cuatro años antes.

La nueva Argentina exportadora

Según la consultora, el récord exportador previsto para 2026 se distingue por su impronta federal y su giro sectorial, en el que las provincias energéticas y mineras emergen como actores relevantes y complementan al histórico complejo agroindustrial situado en la región pampeana.

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Las provincias energéticas y mineras ganan protagonismo en el comercio exterior argentino, complementando al histórico complejo agroindustrial de la región pampeana

“Lo más importante es que este récord muestra una recomposición geográfica que refleja el cambio de matriz productiva y pone a nuevas provincias a jugar en el tablero del comercio global. Estas provincias ya muestran aumentos significativos en sus ventas al exterior, pero el crecimiento se va a potenciar en los próximos años y definitivamente, va a cambiar el mapa exportador”, afirmó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

Entre los casos más destacados, aparece Neuquén, con un crecimiento estimado de 1,5 puntos porcentuales respecto a su promedio 2022–2025. La provincia alcanzaría así una participación del 6% del total exportado en 2026, impulsada por la maduración de los desarrollos en Vaca Muerta y el incremento sostenido en la producción y exportación de shale oil y shale gas.

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De esta forma, Neuquén deja de ser solo abastecedora del mercado interno para erigirse como exportadora neta de hidrocarburos, con potencial de crecimiento apoyado en la expansión de la infraestructura de evacuación, como oleoductos y proyectos de gas natural licuado.

San Juan y Santa Cruz fortalecen su perfil exportador gracias al ciclo alcista del oro

Las proyecciones de la consultora también marcan el ascenso de tres provincias con fuerte impronta minera: Chubut, prevé un alza de 1,2 puntos porcentuales en 2026, situándose en el 5,2% del total exportado impulsado por el avance en hidrocarburos convencionales y la mejora significativa en el sector pesquero; San Juan, en tanto, capitaliza el ciclo alcista del oro, con una expansión de 1 punto porcentual y una participación del 2,9%, beneficiada por cotizaciones internacionales en máximos históricos. Santa Cruz por su parte, incrementa su cuota en 0,7 puntos porcentuales, consolidando su perfil minero en oro y plata, repotenciado además por la industria petrolera.

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En el noroeste, Catamarca (+0,2 puntos) y Jujuy (+0,3 puntos) amplían su relevancia con nuevos proyectos de litio y mejores precios, mientras la agroindustria regional —tabaco, azúcar, frutas y hortalizas— dota de mayor estabilidad a economías antes basadas en un solo motor productivo.

Agricultura, energía y economía del conocimiento

Aunque la participación relativa de las provincias extractivas crece, la región pampeana mantiene su lugar como principal motor del comercio exterior, con un incremento previsto del 6,9%. Este avance responde a una cosecha récord de granos y subproductos, la normalización en la liquidación tras la unificación cambiaria y la sostenida demanda internacional, en particular desde China y el sudeste asiático.

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Las proyecciones del agro al alza, según la BCR

De hecho, la Bolsa de Comercio de Rosario, elevó nuevamente su proyección de liquidación de divisas del sector agropecuario para 2026, estimando un ingreso de USD 36.111 millones. La entidad ya había ajustado previamente su estimación inicial, que era de USD 34.530 millones, a USD 35.375 millones, lo que representó un aumento de USD 850 millones. Con la última revisión, el incremento respecto al cálculo anterior alcanza los USD 1.581 millones.

El informe también resalta que la economía del conocimiento se consolida como “uno de los cinco principales complejos exportadores”, con ventas superiores a USD 10.000 millones anuales. Este sector presenta ventajas distintivas: menor dependencia de la logística tradicional, alta intensidad en talento y capacidad de generar divisas a partir de servicios, lo que mitiga la vulnerabilidad frente a factores exógenos o adversidades climáticas.

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Izquierdo, sintetizó el nuevo perfil exportador al indicar que este año “a la fortaleza tradicional del agro se suma con peso creciente el aporte de Vaca Muerta, la minería metalífera y el litio”. Izquierdo agregó que esta diversificación “reduce la vulnerabilidad histórica del sector externo a los ciclos climáticos y de precios agrícolas, y abre la puerta a un sendero de crecimiento exportador estructuralmente más sólido, siempre que se sostengan las condiciones macro y se materialicen las inversiones comprometidas”.

En el caso de la energía, durante el primer trimestre de 2026 el sector alcanzó un superávit comercial récord de USD 2.405 millones, según datos del Indec. Mientras el país avanza hacia un rol clave como exportador en un mercado cada vez más competitivo, los productores locales esperan cerrar el año con envíos al exterior por USD 14.000 millones. El verdadero despegue del sector llegaría a partir de 2027, cuando entren en operación los proyectos más ambiciosos, como Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que ya tiene cerrado un contrato por más de USD 7.000 millones para vender GNL a Alemania.

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En tanto, según proyecciones de la industria minera, las exportaciones del sector alcanzarán los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado.