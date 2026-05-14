El impacto de la volatilidad internacional y el fenómeno El Niño mantiene los precios elevados del maíz en El Salvador

El precio del maíz blanco en El Salvador sube hasta 40% respecto al promedio de los últimos cinco años, impactando la canasta básica familiar. REUTERS/Siphiwe Sibeko

El precio del maíz blanco en El Salvador, uno de los productos esenciales en la dieta diaria, refleja un incremento sostenido de hasta 40% respecto al promedio de los últimos cinco años, según reportes recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna (FEWS NET).

Este aumento afecta a millones de familias y tiene impacto directo en la canasta básica de los hogares salvadoreños.

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De acuerdo con la FAO, el valor mayorista del quintal de maíz blanco alcanzó los $29 en la mayoría de los mercados del país el primer trimestre del año.

Este precio representa más de 20% por encima del nivel registrado el año anterior; sin embargo en los últimos cinco años el alza ronda el 40%, de acuerdo con el informe “GIEWS Country Brief” publicado por la agencia internacional.

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FEWS NET también confirmó estos datos en su “Price Watch” de enero de 2026, subrayando la persistencia de valores elevados para este cereal en toda la región centroamericana.

La FAO informa que el quintal de maíz blanco alcanzó los $29 en los principales mercados de El Salvador durante el primer trimestre del año./(Redes de Óscar Domínguez)

En abril de 2020, el precio promedio del quintal de maíz blanco en El Salvador alcanzó los $18.68, mostrando un leve aumento en comparación con marzo de ese mismo año, cuando el valor rondaba los $17.40 .

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Así lo señala el Boletín Mensual de Precios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que recopila la información de los mercados mayoristas y regionales del país, según información de su boletín de precios mensual.

El principal motivo detrás de este encarecimiento es la reducción de la oferta. Según la FAO, la cosecha de maíz blanco en 2024 fue inferior al promedio debido a condiciones climáticas adversas, particularmente durante los períodos críticos de siembra y crecimiento del cultivo.

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La menor producción local obligó a los comerciantes y productores a depender más de las importaciones, que también han tenido costos elevados por la volatilidad de los mercados internacionales.

A la baja producción se suma una caída en los inventarios nacionales. La misma fuente internacional señala que los volúmenes almacenados descendieron a mínimos históricos, lo que presionó aún más los precios en los mercados mayoristas y minoristas.

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Según cifras oficiales, los requerimientos nacionales de maíz se estiman en 1.07 millones de toneladas, aproximadamente 4% por debajo del promedio de los últimos cinco año, aunque la demanda de consumo se mantiene estable, el desbalance entre oferta y demanda genera aumentos de precio en cascada.

Los precios del maíz blanco aumentaron más de 20% en comparación con el año pasado, evidenciando una tendencia sostenida al alza. (Foto: Shutterstock)

La estructura de costos de producción también ha sido afectada. El gobierno salvadoreño extendió hasta 2026 el arancel cero para la importación de insumos agrícolas, intentando aliviar el encarecimiento de fertilizantes y semillas. Este alivio no logró compensar la disminución de la oferta y la presión internacional sobre los precios del grano, explicó la FAO en su último informe de monitoreo de precios.

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El comportamiento de los precios internacionales es otro elemento determinante. Durante 2025 y 2026, los mercados globales de cereales experimentaron volatilidad por factores como la guerra en Ucrania y fenómenos climáticos extremos vinculados a El Niño.

Estas variables elevaron el costo de importación del maíz blanco, trasladando el impacto al consumidor final en El Salvador. FEWS NET destacó que, pese a algunas bajas estacionales registradas en enero de 2026, los precios permanecen muy por encima de los promedios históricos.

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