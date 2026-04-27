Economía

Granos de oro: los motivos detrás del salto de la participación argentina del 1 al 30% en el mercado más exigente del mundo

El empuje del maíz y el girasol y los precios internacionales favorables proyectan ingresos récord de divisas y el país se consolida como proveedor global clave

Guardar
Las exportaciones de granos alcanzaron un récord de 40 millones de toneladas en el primer cuatrimestre, con un crecimiento del 11% respecto de la marca anterior
Las exportaciones de granos alcanzaron un récord de 40 millones de toneladas en el primer cuatrimestre, con un crecimiento del 11% respecto de la marca anterior

El dinamismo de la demanda internacional y la reconfiguración de los mercados por la guerra en Medio Oriente impulsaron a niveles históricos las exportaciones de granos argentinos en el primer cuatrimestre de 2026. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el país alcanzaría un envío récord de 40 millones de toneladas, un incremento del 11% frente a la marca previa.

El crecimiento del volumen exportado responde a la confluencia de factores climáticos adversos en otras regiones productoras y a la demanda europea, acentuada por las disrupciones comerciales provocadas por el conflicto bélico que incluye a EEUU, Irán e Israel. El campo argentino logró ocupar así una posición estratégica que le permite capitalizar la ventana internacional abierta por la falta de oferta en Ucrania, la Unión Europea y Turquía.

Cabe resaltar que la Unión Europea representa el mercado más exigente del mercado global. El bloque impone barreras fitosanitarias y estándares de calidad que actúan como un estricto filtro de ingreso, especialmente tras la implementación del “Pacto Verde” que exige trazabilidad total y certificaciones de baja huella de carbono.

Maíz y girasol, dueños del récord exportador

El protagonismo de la campaña 2025/26 corresponde al maíz, cuyas exportaciones marcan un récord por segundo mes consecutivo. Entre marzo y abril, los embarques programados superarán los 10,3 millones de toneladas, un 54% más que el mismo período del año anterior y 3,7 millones por encima del promedio de los últimos cinco años, precisó la BCR. Esta tendencia posiciona a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales, incluso antes de la plena incorporación al mercado global de la “safrinha” brasileña.

El impacto concreto en la balanza comercial se refleja en la proyección de liquidación de divisas que, según la BCR, podría alcanzar los USD 35.375 millones en 2026, lo que equivale a un aumento de USD 850 millones respecto al cálculo previo. Solo entre abril y diciembre, se anticipan ingresos por USD 29.600 millones derivados de las exportaciones agroindustriales. Esta proyección muestra un aporte clave del sector agrícola al flujo de dólares, con el tipo de cambio mayorista en torno a los $1.400 en el último mes.

Argentina se consolidó como principal proveedor de semillas y harina de girasol para Europa, con una participación que triplicó la registrada el año pasado
Argentina se consolidó como principal proveedor de semillas y harina de girasol para Europa, con una participación que triplicó la registrada el año pasado

La performance del girasol sobresale dentro del panorama. El ciclo 2025/26 alcanza una cosecha récord estimada en 7,3 millones de toneladas, un 30,4% superior a la anterior, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP). Ya cosecharon 6,98 millones y, solo en el primer cuatrimestre, las exportaciones de semilla en bruto se acercan al millón de toneladas, una modalidad poco habitual frente a los tradicionales subproductos industriales.

La Comisión Europea informó, además, que la Argentina suministró el 30,6% de las importaciones de semilla de girasol de la Unión Europea, en contraste con apenas un 1% en 2025, y el 54% de la harina de girasol, más del doble respecto al año anterior.

Los principales destinos son Bulgaria y Rumania. Bulgaria, afectada por alteraciones climáticas, debió importar hasta 400.000 toneladas de semilla argentina para suplir la escasez local. Rumania, sin urgencias de abastecimiento, optó por 100.000 toneladas para aprovechar la relación costo-beneficio del girasol argentino ante precios récord del aceite en Europa, señaló la BCR.

El maíz y el girasol lideraron el desempeño exportador
El maíz y el girasol lideraron el desempeño exportador

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las semillas argentinas concentran el 13% de la producción global, el mayor porcentaje en cinco años. Además, el precio FOB (en origen) promedio del aceite de girasol alcanzó USD 1.300 por tonelada entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, frente a los USD 1.100 en el periodo anterior.

Perspectivas para el agro argentino

En el mercado interno, la comercialización de maíz avanza sobre 23,7 millones de toneladas —el 35 % de la cosecha prevista— y la superficie sembrada fue elevada a 11,2 millones de hectáreas por la SAGyP, con una producción total de 67,6 millones. El precio, en torno a $260.000 por tonelada, refleja la presión de la cosecha y una reciente recuperación tras registrar mínimos en marzo. En el plano internacional, la oferta secundaria se contrae: Estados Unidos ya comprometió el 87% de su programa exportador y Ucrania opera por debajo de su potencial, mientras el FOB argentino subió más de USD 15 por tonelada desde inicios del año, aseguró la BCR en su análisis sectorial.

En este contexto, las perspectivas de mayores ingresos y desafíos futuros también aparecen en el horizonte. La BCR proyectó que si el gobierno eliminara las retenciones a la exportación de productos agropecuarios a partir de 2028, las exportaciones del complejo podrían ascender a 183 millones de toneladas, con un valor estimado de USD 50.000 millones en la próxima década. El informe afirma que, en tal escenario, el Estado recuperaría lo resignado por la menor recaudación en apenas cuatro años, debido al aumento de otros tributos asociados al crecimiento del sector.

Temas Relacionados

granosexportacionesliquidacionagrocampodivisasbcrgirasolmaizúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno limitó los aumentos mensuales de AySA hasta agosto

Hasta los consumos realizados este mes, las tarifas tendrán una suba del 4%, mientras que el porcentaje disminuirá a partir del mes próximo

El Gobierno limitó los aumentos mensuales de AySA hasta agosto

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas

Según la entidad, restan USD 3.200 millones de ONs de empresas que no se giraron y USD 650 millones de Chubut. Además, Neuquén sale a colocar en Wall Street

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas

Ranking mundial: qué puesto ocupa la Argentina en el sector turístico y cómo es la comparación con otros países

Aunque el sector tiene un “efecto derrame” considerable sobre la economía, su participación en el PBI nacional es baja. Qué incidencia tiene sobre la Balanza de Pagos

Ranking mundial: qué puesto ocupa la Argentina en el sector turístico y cómo es la comparación con otros países

La inflación de alimentos y bebidas se aceleró sobre el fin de abril: el impacto en los bolsillos de las familias

Diferentes relevamientos detectaron un mayor ritmo de aumento en el rubro clave de las canastas que mide el Indec. Qué había dicho Caputo y las proyecciones del índice general

La inflación de alimentos y bebidas se aceleró sobre el fin de abril: el impacto en los bolsillos de las familias

Un índice clave puede completar un triángulo de noticias adversas para el Gobierno

El escenario internacional empeoró como sucede prácticamente cada fin de semana desde el inicio de la Guerra en Medio Oriente

Un índice clave puede completar un triángulo de noticias adversas para el Gobierno
DEPORTES
Del error en su apellido a la casaca de los 28 mil dólares: las perlas detrás del debate sobre el primer gol de Maradona en la Selección

Del error en su apellido a la casaca de los 28 mil dólares: las perlas detrás del debate sobre el primer gol de Maradona en la Selección

Lo que no se vio del road show de Colapinto: su gesto con un grupo de chicos, el asombro en Alpine y por qué se recibió de ídolo

Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

Arden las posiciones del Apertura: los posibles rivales de Boca y River, el clásico cordobés y el duelo del morbo en los playoffs

TELESHOW
Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Así se vivió la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026: glamour y sorpresas en la gran celebración

El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconocen por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

El truco para tener internet al viajar al extranjero sin pagar roaming costoso ni comprar SIM

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz