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Argentina incrementará en 9.016 millones sus exportaciones agroindustriales gracias al tratado UE-Mercosur

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Argentina podría incrementar sus exportaciones agroindustriales en hasta 10.529 millones de dólares (9.016 millones de euros) en diez años gracias a la firma del tratado comercial UE-Mercosur, bloque comercial al que pertenece el país junto a Brasil, Paraguay y Uruguay.

Según se desprende de un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (Argentina), el 85% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea son productos agroindustriales, como la harina de soja, el biodiésel, la carne de res, los cacahuetes y otros alimentos.

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Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda. Sin embargo, Países Bajos encabeza la lista por el peso del Puerto de Róterdam, que ejerce como puerta de entrada a la UE desde la que se redireccionan las mercancías argentinas a otros países.

Por su parte, Argentina importa combustibles, medicamentos, bienes de capital y fertilizantes desde la UE. Sus mayores socios son Alemania, Italia, España, Francia y Países Bajos.

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El 99% de las exportaciones de Mercosur se verán favorecidas por el tratado comercial, dado que un 74% de las mismas ya están libres de aranceles desde el 1 de mayo y otro 18% lo estará a lo largo de la próxima década. Después, el 7,8% entrarán en Europa con preferencia o bajo un régimen de cuotas, mientras que solo el 0,3% de las exportaciones quedarán excluidas del pacto.

"El acuerdo UE-Mercosur beneficia a un gran número de empresas, en tanto una de cada cuatro empresas que exportan en Argentina lo hacen al mercado europeo. Esto lo convierte, a la vez, en la segunda región a la que más empresas argentinas exportan, solo detrás de América Latina", ha resumido el documento.

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