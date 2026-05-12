Estados Unidos

La inflación interanual en EEUU subió a 3,8% en abril debido a los costos de la energía

En comparación con el mes anterior, los precios de abril aumentaron un 0,6% con respecto a marzo, debido al alza del 5,4% en los precios de la gasolina

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Una persona cargando su vehículo con gasolina. EFE/ Sofía Torres
Una persona cargando su vehículo con gasolina. EFE/ Sofía Torres

Los precios al consumidor en Estados Unidos volvieron a subir drásticamente el mes pasado, impulsados ​​por la guerra de diez semanas con Irán y el consiguiente aumento de los precios de la energía.

El Departamento de Trabajo informó el martes que su índice de precios al consumidor subió un 3,8% con respecto a abril de 2025. En comparación con el mes anterior, los precios de abril aumentaron un 0,6% con respecto a marzo, debido al alza del 5,4% en los precios de la gasolina.

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Excluyendo la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, los denominados precios subyacentes al consumidor subieron un 0,4% el mes pasado con respecto a marzo y un 2,8% con respecto a abril de 2025. Estos datos son relativamente modestos e indican que el fuerte aumento de los precios de la energía aún no se está extendiendo a otros precios.

La inflación había estado disminuyendo de forma más o menos constante desde que alcanzó su punto máximo con un repunte interanual del 9,1% en junio de 2022, un aumento provocado por los cuellos de botella en la cadena de suministro al final de los confinamientos por la COVID-19 y una crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la inflación se mantuvo por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

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El edificio de la Reserva Federal en Washington, D.C., EE. UU. REUTERS/Chris Wattie/Foto de archivo
El edificio de la Reserva Federal en Washington, D.C., EE. UU. REUTERS/Chris Wattie/Foto de archivo

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, y Teherán respondió cerrando el acceso al Golfo de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Los precios de la energía se dispararon como consecuencia.

La Reserva Federal, que tenía previsto recortar sus tasas de interés de referencia en 2026, ha adoptado una postura cautelosa a la espera de ver cuánto dura el conflicto y si el aumento de los precios de la energía repercute en otros productos y provoca un brote inflacionario generalizado.

El presidente Donald Trump ha criticado duramente a la Reserva Federal y a su presidente saliente, Jerome Powell, por negarse a recortar las tasas para impulsar la economía. Se espera que Kevin Warsh, el candidato elegido personalmente por el presidente para suceder a Powell, sea confirmado por el Senado esta semana; sin embargo, no está claro si Warsh buscaría reducir las tasas dadas las incertidumbres derivadas de la guerra, ni si podría convencer a sus colegas del comité de política monetaria de la Reserva Federal para que lo apoyaran si lo intentara.

Los estadounidenses están sufriendo las consecuencias del aumento vertiginoso del precio de la gasolina, que ha superado los 4,50 dólares por galón. Algunas empresas también están empezando a notar el impacto. Por ejemplo, Whirlpool, fabricante de electrodomésticos KitchenAid y Maytag, informó la semana pasada que sus ingresos cayeron casi un 10 % en el último trimestre y afirmó que la guerra ha provocado una “caída del sector propia de una recesión” que ha mermado la confianza del consumidor.

(Con información de AP)

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