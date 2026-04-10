La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3% en marzo y acumula un alza del 32,1% en los últimos doce meses

Los incrementos de marzo en la Ciudad se concentraron en vivienda, transporte y alimentos (EFE)

En marzo de 2026, el índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) se aceleró respecto del registro anterior y marcó un incremento de 3%, que llevó la variación acumulada de los primeros tres meses del año a 8,9%. En la comparación interanual, la suba llegó a 32,1%. El informe oficial del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló que la cifra estuvo explicada principalmente por subas en servicios regulados, combustibles, el sector educativo, y los gastos vinculados a la vivienda. Eel dato porteño anticipa un nuevo número complicado para el IPC nacional que publica el Indec el próximo martes.

La dinámica de precios observó variaciones en casi todos los capítulos del índice, aunque cinco divisiones explicaron cerca del 80% del alza mensual. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostró una suba del 3,2%, que aportó 0,65 puntos porcentuales a la variación general. Este movimiento respondió, principalmente, a incrementos en gastos comunes, alquileres y ajustes en las tarifas de los servicios básicos, como la electricidad y el agua.

El capítulo transporte exhibió el mayor ritmo de ajuste, con un incremento del 6,0% que también aportó 0,65 puntos porcentuales. El aumento en este rubro se explicó, fundamentalmente, por la suba de precios en combustibles para vehículos particulares -la suba de la nafta y gasoil por la Guerra en Irán- y, sobre todo, por la actualización del valor del boleto de colectivo urbano. El impacto de los combustibles quedó reflejado en los precios medios, donde el litro de gasoil premium se ubicó, en promedio a lo largo del mes, en 2.097,30 pesos y la nafta premium en 2.037,33 pesos.

El capítulo de Transporte fue uno de los que más aportó a la suba, debido al salto de la nafta y el gasoil por la Guerra en Irán y los aumentos en los boletos (Jaime Olivos)

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, registró una variación de 2,6% y aportó 0,45 puntos porcentuales a la suba global. Dentro de este grupo, el principal impulso provino de carnes y derivados, con una suba del 6,3%. También se observaron aumentos en pan y cereales (2,0%) y en leche, productos lácteos y huevos (2,1%). Por el contrario, los precios de verduras, tubérculos y legumbres cayeron 3,3% y las frutas bajaron 1,8%, y moderaron la presión inflacionaria de la canasta.

La división educación subió 8,6% durante el mes, con una incidencia de 0,42 puntos porcentuales, consecuencia de los aumentos en las cuotas de establecimientos de enseñanza formal. Salud mostró un ajuste de 2,4%, con un fuerte aporte de los incrementos en las cuotas de la medicina prepaga y otros servicios relacionados.

El capítulo prendas de vestir y calzado reflejó una suba mensual de 3,8%. En el caso del equipamiento y mantenimiento del hogar, el índice aumentó 3,9%. El sector información y comunicación ajustó 1,9%, mientras que recreación y cultura subió 0,7%. Los restaurantes y hoteles solo experimentaron un incremento de 0,4%, producto de aumentos en servicios de alimentos y bebidas fuera del hogar, mientras que el rubro de servicios de alojamiento bajó 12,7%.

El análisis de los datos muestra que los bienes subieron 2,8% y los servicios 3,1%. Entre los bienes, la suba obedeció principalmente a los alimentos, con especial incidencia de las carnes, y en menor proporción a los combustibles y prendas de vestir. Por el lado de los servicios, la principal presión provino de la educación formal, seguido por el transporte y los alquileres.

Este gráfico presenta los datos de variación mensual, acumulada anual e interanual, mostrando un panorama general de los indicadores económicos actuales. (IDECBA)

Dentro de las categorías analizadas, los precios regulados aumentaron 6,5% en marzo, con un peso relevante de la educación inicial, primaria y secundaria y los seguros médicos. El valor del boleto de colectivo urbano también incidió de forma significativa. Los precios estacionales descendieron 4,5%, con bajas en alojamientos en hoteles, paquetes turísticos y pasajes aéreos. La inflación núcleo, aproximada por la agrupación resto IPCBA, mostró un avance de 2,7% en el mes.

El informe detalla que, de las trece divisiones que integran el IPCBA, solo los rubros “estacionales” y determinados servicios turísticos mostraron retrocesos. El resto de los capítulos presentó variaciones positivas. Los datos interanuales reflejan que los aumentos más marcados correspondieron a transporte (41,3%), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (37,5%), servicios regulados (37,1%), prendas de vestir y calzado (13,4%) y educación (32,7%).

El informe oficial sostiene que, a nivel interanual, el mayor impacto en la variación de precios minoristas correspondió a las divisiones vivienda, alimentos, transporte y restaurantes y hoteles, que explicaron el 63,8% del incremento total. En los primeros tres meses de 2026, los bienes acumularon una suba de 7,2% y los servicios de 9,9%. En términos interanuales, la suba de los bienes alcanzó 26% y la de los servicios 35,9%.

La categoría de paquetes turísticos bajó 17,1% en el mes, mientras que el precio de los servicios de alojamiento descendió 12,7%. Estos movimientos aliviaron la presión inflacionaria en el capítulo de servicios estacionales. No obstante, el resto de los servicios culturales y de recreación mostró subas, como los servicios culturales (8,2%) y servicios de recreación (3,6%).

Gráfico que ilustra la variación porcentual mensual de la inflación en enero por el Instituto de Estadística y Censos, detallando niveles generales y agrupaciones secundarias. (IDECBA)

En el desglose de la incidencia mensual por división, el capítulo vivienda aportó 0,65 puntos porcentuales, seguido por transporte con igual incidencia. Alimentos y bebidas no alcohólicas sumó 0,45 puntos, educación 0,42 puntos y salud 0,21 puntos. El resto de los capítulos tuvo una incidencia positiva menor o casi nula.

La estructura del IPCBA muestra una ponderación del 17,13% para alimentos y bebidas no alcohólicas, 17,43% para vivienda y servicios asociados, y 11,44% para transporte. El resto de los capítulos presenta ponderaciones menores, en línea con el peso que tienen en el gasto promedio de los hogares porteños.

En los capítulos regulados, además del boleto de colectivo urbano, se observaron subas en combustibles, electricidad y servicios médicos. Las cuotas de medicina prepaga aumentaron en torno al 2,9% y los servicios financieros, 2,9%. El índice de seguros y servicios financieros mostró un avance mensual de 0,5%.

El comportamiento de los precios en marzo se explicó, en gran medida, por la incidencia de los bienes y servicios regulados, la actualización de tarifas en transporte, los incrementos en educación y los aumentos en alquileres y gastos comunes. Los movimientos en alimentos, con subas en carnes y bajas en frutas y verduras, también influyeron en la dinámica general del IPCBA. El informe técnico resalta que, pese a la desaceleración respecto de meses previos, la inflación núcleo y los precios regulados mantuvieron un ritmo elevado.