Economía

Eduardo Costantini: “Voté a Milei y tal vez lo volvería a votar, porque si se va Milei, ¿qué viene?”

En ExpoEFI, el empresario aseguró que aún sin coincidir con todas sus medidas se inclina por el actual Presidente. Pidió gobernabilidad para que la Argentina aprenda a vivir en la alternancia política

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Eduardo Costantini, un hombre mayor con gafas, habla en un micrófono sentado junto a otro hombre en el escenario de la ExpoEfi, con público al frente
Eduardo Costantini, fundador del MALBA y Consultatio, habla durante una sesión en la ExpoEfi

“Aplaudo muchas cosas que hizo Milei. Yo lo voté y tal vez lo votaría de nuevo, aunque no coincido con todas sus medidas o con su perfil. Pero si Milei se va, ¿qué viene? Ese es el problema", explicó el empresario Eduardo Costantini durante su presentación en el Congreso Económico Argentina, en ExpoEFI 2026.

Más allá de su visión sobre el Presidente, Costantini consideró que la Argentina tendría que tener “un sistema político que fomente la gobernabilidad, la consistencia de una gobernabilidad donde la política tenga menos protagonismo y que el país aprendiera a vivir con una sucesión de presidentes diferentes, con la alternancia política, que es la base de la democracia”.

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El empresario destacó que las elecciones del año pasado “fueron sumamente traumáticas” y, a su juicio, responsables en una parte significativa “del bajón del consumo y la desaceleración de la economía”.

“Si bien la economía está creciendo, el aumento de tasas que produjo trajo una suba enorme de la mora y una reducción del crédito, con un impacto muy serio en la sociedad”, dijo.

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Eduardo Costantini sentado en el escenario de ExpoEfi, hablando por un micrófono, con otro hombre sentado a su lado y pantallas de fondo
Con respecto a la inflación, el empresario dijo que “es difícil hacer futurología”, pero estimó que el índice mensual pasará “de tres y pico a dos y pico”

Costantini consideró que “en general, se vota bien en la Argentina, pero a veces un tipo de política económica resulta mal y el votante elige otra alternativa y se pasa al otro extremo porque no hay un candidato más moderado. La competencia política esta bien, pero debe basarse en un marco en el que el país tenga previsibilidad”.

La Argentina, destacó, es “un país chico que no jugó con las reglas internacionales. Por eso hemos perdido muchas décadas. Necesariamente, la Argentina tiene que atravesar un período largo de cierto sacrificio. No podemos ser exitistas, tenemos algunas ineficiencias relativas que son complejas y van a necesitar mucho tiempo".

Con respecto a la inflación, aclaró que “es difícil hacer futurología”, pero estimó que el índice mensual pasará “de tres y pico a dos y pico”.

“Me gustaría que el Banco Central siga comprando dólares y que el buen momento que estamos teniendo en el sector externo pueda prorrogarse. Si bien el segundo semestre es estacionalmente más bajo, las empresas y las provincias pueden seguir emitiendo. Eso puede ser una fuente de ingreso de dólares para que el Banco Central pueda continuar comprando reservas con miras al año que viene”, señaló.

“La competencia política esta bien, pero debe basarse en un marco en el que el país tenga previsibilidad”

El empresario señaló que durante 2027 la Argentina deberá poner en marcha soluciones para esquivar problemas en dos frentes económicos. El primero es el de los vencimientos de deuda externa, de gran importancia para fortalecer las expectativas. El segundo frente es el electoral. “Yo confío en que haya más diálogo para que las propuestas no sean binarias y que, por otro lado, la Argentina pueda regresar al mercado internacional”, expresó.

Al mismo tiempo, Costantini aseguró que “el proceso de transformación en las estructuras económicas requiere crear un círculo virtuoso que facilite el tránsito hacia ese cambio”.

Explicó que cuando la población comienza a perder el miedo con el paso del tiempo, surge la posibilidad de que los depósitos en el sistema bancario argentino aumenten y haya mayor disponibilidad de dólares para financiar tanto al Estado —“de un tamaño razonable”— como al sector privado. Esto contribuye a reducir el costo de capital y eleva la base monetaria nacional en efectivo.

Todo esto solo resulta posible, aseguró, al establecer un marco de previsibilidad basado en políticas de Estado sólidas a lo largo de los años, después de décadas sin ellas: moneda fuerte, banco central independiente, cumplimiento de compromisos y equilibrio fiscal, entre otros factores, permiten fortalecer la moneda y disminuir el riesgo país.

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