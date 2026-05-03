Provincias líderes, brecha salarial y futuro del empleo: el mapa económico de la Argentina, según 6 indicadores clave

Los sectores clave de la nueva economía: agricultura, industria petrolera y la minería, reflejan la diversidad económica regional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis cruzado de seis indicadores económicos -PBI, ventas en supermercados, préstamos al sector privado, exportaciones, empleo formal y salarios- revela el nivel de concentración regional de la producción, el crédito, las exportaciones y el empleo formal en Argentina. Los datos permiten identificar qué jurisdicciones pesan más en la economía nacional y cuáles ofrecen mejores condiciones en materia de empleo y remuneraciones, según especialistas consultados por Infobae.

Argentina presenta marcadas asimetrías regionales. Según datos de 2023 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Ministerio de Economía, la provincia de Buenos Aires representa por sí sola 32,4% del Producto Bruto Geográfico (PBG) nacional. Si se suma la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 20,1%, el área metropolitana explica más de la mitad de la riqueza generada en el país. Córdoba aporta 8% y Santa Fe 7,8%. Así, estas cuatro jurisdicciones concentran poco más de dos tercios de la generación anual de riqueza (68,3% del PBG).

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El quinto lugar lo ocupa Neuquén, con 3,9% de participación, una cifra significativa considerando que la provincia representa menos del 2% de la población nacional. Le siguen Mendoza (3,3%) y Entre Ríos (2,7 por ciento).

En el otro extremo, Formosa y La Rioja representan 0,6% del PBG cada una, y Catamarca 0,7%. Esta brecha caracteriza toda la estructura económica nacional y se refleja con matices en los restantes indicadores.

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Distribución del crédito

En materia de crédito, la concentración provincial aumenta. Según datos del Banco Central a diciembre de 2025, CABA absorbía 43,8% del saldo total de préstamos de todas las entidades financieras. Buenos Aires sumaba 22%, Córdoba 7,7% y Santa Fe 7,5%. Entre estas cuatro jurisdicciones reúnen el 80,9% del financiamiento bancario privado nacional.

Neuquén, pese a su peso en el PBI, aparece recién en el octavo puesto en términos de crédito, con 1,6% de participación. La Rioja, Formosa y Catamarca cierran el ranking con cuotas que no superan el 0,4% cada una del total.

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Exportaciones: mapa actual y protagonistas

El ranking de exportaciones por provincia en 2025, elaborado por el Indec, muestra la gravitación del interior productivo. Buenos Aires encabezó la lista con USD 31.684 millones, equivalentes al 36,4% del total. Santa Fe aportó USD 16.190 millones (18,6%) y Córdoba USD 10.913 millones (12,5%). Las tres suman el 67,5% de las exportaciones, apalancadas principalmente en la producción agropecuaria y agroindustrial.

Neuquén volvió a destacarse: exportó USD 4.534 millones, impulsada por el sector hidrocarburífero de Vaca Muerta. Chubut (USD 3.966 millones) y Santa Cruz (USD 2.953 millones) completan el podio Patagonia que evidencia el peso de los recursos naturales -petróleo, gas y minería, principalmente- en las exportaciones de la región.

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Llama la atención la posición de CABA: pese a concentrar más del 43% del crédito y el 20% del PBI, exportó apenas USD 409 millones, ubicándose en el puesto 19 de 24 provincias y representando el 0,5%. El motivo es estructural: se trata de una economía de servicios, finanzas y comercio, con generación de riqueza interna y escaso aporte de divisas al total nacional.

Empleo formal y variaciones regionales

El mercado laboral formal reflejó en enero de 2026 una tendencia contractiva a nivel nacional. Según el Ministerio de Capital Humano, el empleo asalariado registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cayó 1,5% interanual: pasó de 6.293.568 a 6.198.543 puestos de trabajo, lo que implica la pérdida neta de unos 95.000 empleos formales en un año.

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Buenos Aires y CABA -con 1.973.885 y 1.491.082 empleados formales en relación de dependencia, respectivamente- registraron retrocesos de 1,2% y 1,5%. Córdoba tuvo una merma de 0,8% y Santa Fe de 0,3 por ciento.

Neuquén y Río Negro sobresalen como las únicas provincias relevantes con crecimiento de empleo formal

En ese contexto de caída generalizada, Neuquén y Río Negro sobresalen como las únicas provincias relevantes con crecimiento de empleo formal. Neuquén avanzó 2% (3.034 nuevos puestos formales) y Río Negro 2,8% (3.233 adicionales), ambas beneficiadas por el auge de Vaca Muerta y la expansión energética. San Juan también creció 1,6%, impulsada por la minería.

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Las bajas más fuertes se registraron en el sur: Catamarca perdió 10,5% de su empleo formal, Tierra del Fuego 9,8% y Santa Cruz 8,9%, todas ellas con economías altamente dependientes del empleo público y sectores industriales con beneficios fiscales, afectados por el ajuste fiscal.

Salarios y consumo y poder adquisitivo

A noviembre de 2025, el salario promedio bruto del sector privado formal dibuja un mapa donde la Patagonia lidera y el norte queda rezagado. Neuquén encabeza el ranking con $3.274.627 brutos mensuales, seguida de Santa Cruz ($3.039.878) y Chubut ($2.640.458). Tierra del Fuego ocupa el cuarto lugar con $2.408.461 y CABA el quinto con $2.216.804. El promedio nacional era de 1.845.743 pesos.

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Al fondo de la tabla, Santiago del Estero registra el menor salario promedio del país: $1.175.138, lo que marca una brecha de casi 2,8 a 1 respecto de Neuquén. Misiones, Corrientes, Tucumán y Chaco también figuran por debajo de $1.350.000. La brecha salarial se mantiene respecto a años previos, consolidando desigualdades estructurales.

La imagen yuxtapone el desarrollo y la generación de empleo en la formación Vaca Muerta, Neuquén, con una manifestación de desempleados en una provincia en crisis, reflejando las disparidades económicas de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo en supermercados, informado a febrero de 2026 por el Indec, matiza ese panorama. A nivel absoluto, el liderazgo es del Gran Buenos Aires ($493.055 millones, 22,3% del total nacional), seguido por CABA ($363.032 millones, 16,4%) y el “resto de Buenos Aires” ($255.457 millones, 11,5 por ciento).

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Pero en consumo por habitante, el sur toma ventaja: Santa Cruz lidera con $156.477, seguida de Tierra del Fuego ($154.519) y Neuquén ($152.497). El Gran Buenos Aires, pese a su volumen, queda en el décimo lugar ($45.659) y el resto de provincia de Buenos Aires en el undécimo (38.389 pesos).

Proyecciones y análisis de especialistas

El análisis de la estructura productiva argentina revela una economía históricamente concentrada, aunque con movimientos de dinamismo regional. Las interpretaciones, sin embargo, muestran matices sobre los desafíos y el potencial futuro.

Están surgiendo nuevas regiones dinámicas, como Neuquén y los sectores hidrocarburíferos y mineros (Kalos)

Para Martín Kalos, economista y director de la consultora económica Epyca Consultores, “Argentina siempre ha tenido una estructura productiva muy concentrada”, con epicentro en el área metropolitana y ciudades como Córdoba, Santa Fe, Rosario, Tucumán y Salta.

Kalos subraya que están surgiendo nuevas regiones dinámicas, como Neuquén y los sectores hidrocarburíferos y mineros.

Jorge Day, economista del Ieral de Fundación Mediterránea, explica que los datos permiten ver el tamaño del mercado interno provincial. Agrupa el país en segmentos: CABA y Buenos Aires como mercados muy grandes y con salarios altos; Córdoba y Santa Fe como mercados grandes; Mendoza como mediano; y en los extremos, provincias patagónicas, de baja población pero altos salarios frente a regiones del norte con mercados pequeños y salarios inferiores.

Neuquén: singularidad y motor de crecimiento

Neuquén emerge de manera reiterada en las perspectivas de los especialistas. Kalos destaca: “En los últimos dos años y medio, la provincia que creció por muy encima del resto del país fue Neuquén. No es todavía la provincia más rica, pero es la que está generando mayor crecimiento en el país y donde hay nuevos puestos de trabajo. El impulso principal proviene de Vaca Muerta, pero sus efectos alcanzan a otros sectores productivos. Ese desarrollo se refleja en salarios más altos y aumentos en PBI, exportaciones y consumo.”

Vaca Muerta es el principal motor de crecimiento del país en los últimos años: impulsó las exportaciones, el empleo formal y los salarios más altos del interior argentino. (Foto: Reuters)

Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, coincide en señalar el potencial neuquino, aunque advierte: “El desafío será que ese crecimiento no quede limitado a enclaves productivos, sino que se traduzca en empleo sostenido y de calidad”.

Brecha entre PBI y empleo

Di Pace analiza la diferencia entre el aporte al PBI y la realidad laboral de las provincias: “Algunas provincias presentan un PBI elevado pero bajos niveles de empleo relativo debido a la fuerte presencia de sectores intensivos en capital, como los hidrocarburos o la minería. Hay muchas actividades de alta productividad que generan mucho valor agregado con poca demanda de mano de obra directa, lo que limita su impacto en el mercado laboral”.

Completa su visión destacando una “clara divergencia entre provincias con alto nivel de empleo pero salarios bajos -como Santiago del Estero, Formosa o Chaco, donde predominan actividades de baja productividad, alta informalidad y fuerte presencia del sector público- y otras con menor empleo relativo pero mejores remuneraciones, como Neuquén, Santa Cruz o Tierra del Fuego”.

Según Di Pace, “Esta brecha expone diferencias estructurales en las matrices productivas y plantea un desafío central: cómo generar más empleo sin resignar calidad salarial”.

Emergentes y desafíos futuros

Para los tres analistas consultados por Infobae, algunas provincias muestran mayor potencial a futuro.

Jorge Day menciona CABA por su perfil de servicios, Neuquén por Vaca Muerta, y Córdoba y Santa Fe por la fortaleza del agro pampeano, aunque ambas enfrentan dificultades en su complejo industrial y de servicios. Destaca también el crecimiento de las industrias mineras..

La agroindustria es una actividad fundamental en Córdoba y Santa Fe: entre las dos explican más del 31% de las exportaciones nacionales y figuran entre los mercados laborales más grandes del país

Damián Di Pace suma a Salta, “Apalancada en el litio y la transición energética, con margen para desarrollar proveedores locales”, y enfatiza que el factor diferencial de Córdoba es su “matriz diversificada que combina industria, agro y economía del conocimiento, lo que le da mayor capacidad de absorber empleo calificado.”

Martín Kalos amplía el potencial a toda la zona cordillerana: Neuquén, Río Negro, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y parte de Chubut. Resalta, no obstante: “La capacidad de crecimiento en empleo y salarios depende del contexto macroeconómico y de las políticas nacionales adoptadas”.