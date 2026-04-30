Economía

Prepagas, alquileres, transporte y tarifas: uno por uno, cuáles son los aumentos que se vienen en mayo

Aunque el Gobierno proyecta una mayor estabilidad de precios, el próximo mes arranca con subas en servicios clave y gastos cotidianos que impactarán de lleno en los hogares

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Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
El impacto de los aumentos previstos para mayo se reflejará directamente en el presupuseto mensual de las familias argentinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) lleva diez meses consecutivos sin mostrar una desaceleración mensual y si bien desde Nación anticipan mayor estabilidad inflacionaria para los próximos meses, en la agenda inmediata aparecen una serie de aumentos que prometen tener un impacto en el bolsillo de los argentinos durante mayo.

El mes que viene se aplicarán incrementos en múltiples bienes y servicios, pero hay una serie de subas que se destacan por sobre el resto, tanto por su nivel de variación como por su alcance sobre la población. Entre ellos, aparecen el agua, la medicina prepaga, el transporte público, la VTV y los alquileres.

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A continuación, un repaso de los ajustes que se aplicarán a partir del próximo.

Agua en el AMBA

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que AySA no podría aplicar subas superiores al 3% mensual entre mayo y agosto de este año.

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De esta manera, la factura media mensual sin impuestos pasará de $29.094 en abril a $29.967 en mayo, de acuerdo a lo informado por la empresa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Agua: el incremento se mantiene acotado por regulación, pero sigue la actualización tarifaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de actualización incluye la continuidad del programa de Tarifa Social, que busca neutralizar el impacto del ajuste para los sectores vulnerables. El descuento del 15% para los denominados “zonales bajos” se mantiene vigente y alcanza al 48% de los usuarios residenciales. AySA remarcó que estos mecanismos de protección social seguirán vigentes mientras avance el proceso de readecuación tarifaria.

Medicina prepaga

En línea con la inflación de marzo, que fue del 3,4%, las principales empresas de medicina prepaga comunicaron los aumentos que aplicarán en mayo, con subas que se ubican por encima del 3% y que presentan diferencias según la entidad y, en algunos casos, la región.

Entre las actualizaciones más moderadas, de las informadas a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se ubicó el Hospital Italiano, que definió un incremento del 3,1%. Le siguió Galeno, con una suba del 3,2%, mientras que OSDE estableció un ajuste del 3,3% para sus afiliados, excepto en la región patagónica.

Por encima de esos valores se posicionó un grupo más amplio de empresas que aplicarán aumentos del 3,4%, en línea con el IPC. En ese segmento se encuentran Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, el Hospital Alemán y Sancor Salud.

En el caso de Sancor Salud, además, se registró una diferenciación regional. En las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, la empresa aplicará una suba del 4,4%, un punto porcentual por encima del resto del país. Esa diferencia responde a particularidades en los costos del sistema sanitario en esas jurisdicciones.

Transporte público

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un nuevo aumento de tarifas a partir de mayo. La medida afecta a los usuarios de colectivos y subtes, con subas promedio del 5,4 % respecto al mes anterior.

En mayo, suben colectivos y subtes en el AMBA, con alzas superiores al 5%. (NA)
En mayo, suben colectivos y subtes en el AMBA, con alzas superiores al 5%. (NA)

De esta manera, el pasaje mínimo en Ciudad de Buenos Aires, hasta tres kilómetros, pasará de $715,24 a $753,74. En tanto, el recorrido intermedio, de tres a seis kilómetros costará $837,52. De seis a doce kilómetros, ascenderá a $902,04. Los recorridos de mayor distancia llegarán a $966,61.

El impacto también llegará a la Provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo va a tener un costo de $918,35. Los tramos más largos van a superar los $1000. El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200.

De igual manera, para quienes usen líneas de subte, desde mayo, el precio del boleto se elevará de $1414 a $1490 para quienes tengan registrada su tarjeta. El costo para usuarios sin la tarjeta SUBE nominalizada llegará a $2369,10 por viaje, una brecha significativa respecto al valor para quienes sí la tienen registrada.

Alquileres

Como todos los meses, miles de contratos de alquiler sufrirán aumentos en mayo. El porcentaje de incremento varía dependiendo de múltiples variables, como el período de actualización y la ley que regía al momento de firmarse el acuerdo.

Los contratos iniciados entre el 18 de octubre de 2023 y el 29 de diciembre del mismo año, por ejemplo, se rigen bajo la ley 27.737. La normativa determinó ajustes semestrales en función de la evolución del Coeficiente Casa Propia (CCP). Así, hay inquilinos que en mayo de este año deberán enfrentar subas de 15,11% en su canon mensual.

Firma de contrato de alquiler
Continúan las actualizaciones mensuales, semestrales y anuales de alquileres según el tipo de contrato.

Por su parte, los contratos firmados después del 30 de diciembre del 2023 tienen en diferentes criterios de actualización, que varía de un caso a otro. De esta forma, un inquilino que firmó contrato en mayo de 2025, con actualizaciones anuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tendrá que enfrentar una suba del alquiler de 33,38% en mayo de este año.

Verificación Técnica Vehicular

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un nuevo ajuste en la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento del 28%. Se trata de la segunda suba en lo que va del 2026.

Tras la reciente actualización publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad, el costo de la VTV se fijó en $96.968 para automóviles, cuando anteriormente era de $75.756, y en $36.459 para motos, que antes costaban $28.484. En lo que va del año, el trámite ya acumuló un aumento del 53%.

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