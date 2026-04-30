Economía

El Servicio Meteorológico cambió el paro por una jornada de protesta y los vuelos funcionarán con normalidad

Así lo confirmó ATE, que había anunciado un cese total de actividades para hoy. No hay definiciones sobre los despidos en el organismo

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió flexibilizar el paro que había anunciado para este jueves en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y hacer una jornada de protesta con asambleas. Se trata de una medida de fuerza sin cese de tareas de los trabajadores sindicalizados dentro de una franja horaria, entre las 5 y 12 horas. Por este motivo, los vuelos funcionarán con normalidad.

Días atrás, el sindicato estatal había anunciado un paro ante los recortes de personal en el organismo, lo cual podía impactar en los vuelos, ya que la provisión de información por parte del SMN es esencial para la seguridad y la programación de las operaciones aéreas.

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Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que requiere el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), confirmaron que su actividad también se desarrollará normalmente.

Paro de controladores aéreos aeropuertos ATE
Se hará una medida de fuerza sin cese de tareas de los trabajadores sindicalizados de ATE dentro de una franja horaria, entre las 5 y 12 horas

Según fuentes vinculadas al SMN, la decisión de virtual suspensión del paro responde a que el equipo de meteorólogos es muy profesional y, en general, no tiene la costumbre de participar en medidas de fuerza o protestas. Y más allá de ese contexto, hay temor de que haya más despidos.

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Ocurre que en un principio el recorte iba a alcanzar a 240 trabajadores y les llegó el preaviso de despido a 140. “Como que quedan 100 lugares para que te sumen”, cuentan. Al mismo tiempo, no cobrarían indemnización ya que, pese a tener una larga trayectoria en el organismo, no están en planta permanente.

Al mismo tiempo, en ATE afirman que están en disputa con el Gobierno sobre qué entiende por servicio esencial.

En ese marco, este jueves se desarrollará una jornada de protesta con una asamblea, con ruidazos y reclamo a las autoridades para que se abra una mesa de negociación para reincorporar a los empleados.

Desde ATE explican que aún no tienen respuesta del Gobierno y que hay amenaza de más recortes.

El Ejecutivo argumenta que la estructura del organismo está sobredimensionada frente a los avances tecnológicos. Por caso, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de su cuenta de X que el SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas en todo el país y unas 1.000 personas, de las cuales 20 son meteorólogos.

Fachada del Servicio Meteorológico Nacional con una verja de metal en primer plano. En la verja, carteles de protesta con mensajes 'ACA' NO HAY NOQUIS!!' y 'SMN EN ALERTA'
Empleados del Servicio Meteorológico Nacional colocaron carteles de protesta en la sede central en Buenos Aires, denunciando anuncios de despidos masivos.

“Llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones-se recogen manualmente (¿cómo?). Es que las estaciones no son un dechado de tecnología. La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos“, señaló.

“Podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente, ya que en vez de tener 1.000 personas, el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”, sostuvo el funcionario en X, cuyas afirmaciones fueron rechazadas de forma inmediata en la misma red social por muchos expertos en meteorología y profesionales del Servicio Meteorológico.

En respuesta, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, señaló: “Sturzenegger miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos. Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”.

A su vez, precisó que no hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y que en su gestión ya cerraron 5. “Es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023”, afirmó Aguiar.

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