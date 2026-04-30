Wall Street registró el mayor avance mensual desde 2020

Wall Street cierra abril con las mayores ganancias mensuales de los últimos años, impulsando máximos históricos en sus principales índices bursátiles. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Wall Street cerró abril con sus mayores ganancias mensuales en años el jueves, impulsado por resultados empresariales que superaron las expectativas, mientras los precios del petróleo retrocedían desde máximos de cuatro años en medio de la alta volatilidad generada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 avanzó 73,06 puntos, un 1,04%, hasta las 7.209,01 unidades, superando su propio récord histórico y cerrando su mejor mes en más de cinco años. El Promedio Industrial Dow Jones saltó 790,33 puntos, un 1,63%, a 49.652,14 unidades, mientras que el Nasdaq subió 219,07 puntos, un 0,90%, hasta las 24.892,31 unidades, también en máximo histórico.

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“Muchos de los datos económicos han calmado a los inversionistas”, señaló Paul Nolte, asesor patrimonial senior y estratega de mercado de Murphy & Sylvest. “Además de eso, hay unos resultados bastante buenos de muchas empresas”, agregó. “Hasta que veamos algunos cambios en la dinámica del mercado, así como en la economía, el impulso se mantiene alcista”, completó.

El barril de Brent del mar del Norte, con entrega en junio, perdió un 3,41% y cerró a USD 114,01, después de haber alcanzado USD 126,41 en las primeras horas de la jornada, su nivel más alto desde el estallido de la guerra en Ucrania en 2022. El West Texas Intermediate (WTI), con entrega en junio, retrocedió un 1,69% hasta USD 105,07, tras trepar a USD 110,93, un pico desde el 7 de abril. Con estos cierres, ambos índices acumularon su cuarto mes consecutivo de ganancias.

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Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, el precio del Brent se ha revalorizado un 57,3%; en lo que va de año acumula una subida del 87%. El contrato de junio expiró el jueves, y el de julio —que pasa a ser referencia a partir del viernes— cayó 44 centavos, un 0,4%, hasta USD 110,88, avanzando levemente durante la sesión a contracorriente de las demás cotizaciones.

El precio del petróleo Brent retrocede tras alcanzar máximos de cuatro años, mientras la volatilidad persiste por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Brendan McDermid)

La caída desde los máximos intradía no tuvo un catalizador evidente, según Tamas Varga, de la correduría petrolera PVM, quien afirmó que el retroceso “no parecía estar relacionado con ningún acontecimiento concreto” y reflejaba la mayor volatilidad del mercado desde que comenzó la guerra. Según datos de LSEG, a primera hora de la sesión se negociaron dos grandes órdenes de venta de Brent de junio.

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John Kilduff, de Again Capital, apuntó dos factores técnicos. Por un lado, los inversionistas que habían apostado a la baja se vieron obligados a comprar barriles para cubrirse ante el salto de precios del miércoles, lo que impulsó la subida inicial. Por otro, el propio vencimiento del contrato de junio concentró la liquidez en el siguiente plazo, amplificando los movimientos. Naveen Das, analista de Kpler, coincidió en que “la liquidez se ha desplazado hacia el próximo contrato” durante una videoconferencia sobre la situación del mercado petrolero.

El telón de fondo geopolítico sigue tensado. Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, paso por el que transita una parte sustancial del comercio internacional de crudo, mientras una armada estadounidense impide que Teherán exporte su propio petróleo. Las negociaciones de paz entre ambas partes permanecen estancadas, y el Brent rompe así una racha de ocho sesiones consecutivas al alza.

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El presidente Donald Trump tenía previsto recibir el jueves un informe sobre planes para una serie de nuevos ataques militares contra Irán con el fin de obligarlo a negociar el fin del conflicto, según informó a Reuters un funcionario estadounidense. Irán respondió que ejecutaría “ataques prolongados y dolorosos” contra posiciones de Washington si se reanudaban las ofensivas, y reafirmó su control sobre el estrecho de Ormuz.

El S&P 500, Dow Jones y Nasdaq registran subidas superiores al 1%, coronando cifras récord gracias al sólido desempeño de grandes empresas.

En renta variable, Alphabet lideró las ganancias con un alza del 10% tras anunciar un trimestre récord para su unidad de nube. Las inversiones en inteligencia artificial “están iluminando cada parte del negocio”, afirmó el director ejecutivo Sundar Pichai, con una ganancia que casi duplicó las expectativas de los analistas. Caterpillar se disparó un 9,9%, Eli Lilly subió un 9,8% y O’Reilly Automotive avanzó un 8,4%, los tres con resultados trimestrales por encima de lo previsto.

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Meta Platforms cayó un 8,7% pese a registrar más ganancias de las esperadas: los inversionistas se centraron en el incremento de su previsión de gasto en centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial. Microsoft retrocedió un 3,9% por motivos similares, aunque analistas destacaron tendencias alentadoras en su servicio Azure. Amazon cerró con un alza del 0,8% tras superar ampliamente las estimaciones de beneficios.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó al 4,38% desde el 4,42% del cierre del miércoles, después de que los precios del petróleo cedieran sus ganancias nocturnas. Datos publicados durante la jornada mostraron que la economía de Estados Unidos creció menos de lo esperado en el primer trimestre del año, mientras que un indicador de inflación de marzo se deterioró en línea con las previsiones. Un reporte adicional indicó que menos trabajadores solicitaron subsidios por desempleo la semana pasada, señal de menores despidos pese a los recortes de personal anunciados por varias compañías.

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En Europa, el FTSE 100 de Londres subió un 1,6% tras la decisión del Banco de Inglaterra de mantener sin cambios su tasa de interés de referencia, en línea con las adoptadas el miércoles por la Reserva Federal y el martes por el Banco de Japón. El DAX alemán ganó un 1,4% y el CAC 40 francés avanzó un 0,5% luego de que el Banco Central Europeo (BCE) también mantuviera sus tasas. El Hang Seng de Hong Kong perdió un 1,3%, mientras que las acciones en Shanghái sumaron un 0,1% tras conocerse que la actividad fabril china se desaceleró levemente en abril, aunque se mantuvo en zona de expansión por segundo mes consecutivo.

(Con información de AFP, EFE, AP y Reuters)

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