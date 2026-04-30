Guatemala

Guatemala: Incendio en colonia La Chácara, zona 5, deja tres viviendas destruidas y dos personas lesionadas

Las llamas se extendieron desde una ladera hasta varias casas en zona 5, lo que obligó la intervención conjunta de cuerpos de emergencia, mientras vecinos realizaron labores de apoyo para controlar el siniestro y asistir a los afectados

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Las tres viviendas destruidas por el fuego en la colonia La Chácara sufrieron la pérdida total de pertenencias y animales domésticos. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Un incendio forestal que se originó en las inmediaciones de la 48 avenida y 17 calle de la colonia La Chácara, zona 5, avanzó rápidamente hasta afectar tres viviendas de construcción humilde, según reportaron los Bomberos Municipales. El siniestro, que comenzó en una ladera y se propagó hasta convertirse en estructural, movilizó a varias unidades de emergencia que trabajaron en conjunto para controlar las llamas y evitar daños mayores.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales, las primeras llamadas de alerta permitieron desplegar motobombas y crear un punto de abastecimiento cercano. El equipo de respuesta incluyó a paramédicos, bomberos forestales y estructurales, que coordinaron estrategias para proteger la vida y los bienes de los habitantes del sector. Además, vecinos de la zona 5 colaboraron activamente con las labores de desescombro y apoyo a los cuerpos de socorro.

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Tres viviendas resultaron afectadas en su totalidad, según informaron los despachadores consultados por medios locales. Durante la emergencia, dos personas sufrieron lesiones y recibieron atención médica en el lugar por parte de una doctora de la institución, sin requerir traslado hospitalario. Los afectados quedaron estabilizados tras la intervención de los paramédicos.

El incendio en la colonia La Chácara, zona 5, afectó tres viviendas humildes y dejó dos personas lesionadas según reportes oficiales. (Cortesía: Bomberos Municipales)
El incendio en la colonia La Chácara, zona 5, afectó tres viviendas humildes y dejó dos personas lesionadas según reportes oficiales. (Cortesía: Bomberos Municipales)

En declaraciones tomadas por medios presentes en el sitio, Verónica, una de las personas afectadas, relató: “Aquí en la casa, cuando vimos que venía el fuego, pensamos que era normal, como siempre vienen a quemar ahí cobre. No sé de dónde son los muchachos, pero de plano dejaron algún fueguito ahí y eso fue lo que se vino”. La damnificada confirmó que todos los integrantes de su familia lograron evacuar, aunque perdieron todas sus pertenencias y varios animales domésticos.

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El incendio quedó confinado tras la intervención de los equipos de emergencia, quienes permanecieron en la zona para enfriar el área y garantizar la seguridad de los vecinos. Bomberos Municipales recomendaron a la población mantener limpios los terrenos baldíos cercanos a las viviendas debido a la temporada de calor y sequía, condiciones que han propiciado más de 675 incendios forestales recientes en la ciudad.

Las autoridades reiteraron la importancia de ceder el paso a los vehículos de emergencia y colaborar con las recomendaciones de los cuerpos de socorro, mientras continúan las labores para asegurar la completa extinción del fuego y la protección de los habitantes de la colonia La Chácara.

Vecinos de la colonia La Chácara apoyaron en las labores de desescombro y colaboraron activamente con los cuerpos de socorro. (Cortesía: Bomberos Municipales)
Vecinos de la colonia La Chácara apoyaron en las labores de desescombro y colaboraron activamente con los cuerpos de socorro. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Petén, Quiché y Zacapa entre los departamentos más afectados por incendios

A finales de abril de 2026, se reportan aproximadamente 28 incendios activos en Guatemala. El departamento de Petén concentra 12 de estos focos, mientras que Quiché, Zacapa y El Progreso también presentan una cantidad significativa de incendios. Huehuetenango es la zona más afectada en términos de superficie forestal, con más de 2,500 hectáreas consumidas por el fuego. Según los reportes oficiales, la mayoría de los incendios se originan por actividades humanas, principalmente quemas agrícolas que se descontrolan durante la época seca.

Entre las principales acciones, se destaca la importancia de realizar rondas cortafuego antes de efectuar quemas agrícolas, evitando así que el fuego se extienda a áreas no controladas. También se aconseja no encender fogatas en zonas protegidas ni durante jornadas con viento fuerte, ya que estas condiciones aumentan el riesgo de descontrol de las llamas. Ante la presencia de cualquier columna de humo, se solicita reportarla de inmediato al número 119 de CONRED, con el objetivo de permitir una respuesta rápida y reducir el impacto de los siniestros.

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