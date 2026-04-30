Guatemala: El ministro de Gobernación presenta informe con reducción de delitos y avance en seguridad

La fuerza pública continúa con los protocolos de actuación frente a los motines realizados por privados de libertad en Fraijanes II, Renovación I y el sector 11 del preventivo de la zona 18. (Foto: @mingobguate)

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó un balance de su gestión a seis meses de asumir el cargo, destacando ante la ciudadanía una reducción significativa de delitos y un aumento en la eficacia operativa estatal.

La actualización, divulgada en un video a través de canales oficiales, ubica la estrategia de seguridad actual bajo tres ejes: orden, transparencia y control, con énfasis en acciones anticipadas y una coordinación interinstitucional inédita hasta la fecha.

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El Ministerio de Gobernación busca así posicionar este esquema como modelo de respuesta eficaz frente a la demanda social de mayor protección y reducción de la violencia, según afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por redes oficiales.

Entre los resultados más destacados figura la incautación de más de 2 mil 351 millones de quetzales en bienes pertenecientes a estructuras criminales, cifra que representa un golpe directo a su financiación, de acuerdo con los datos oficiales presentados por Villeda.

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También, en el periodo comprendido desde el 24 de octubre hasta la fecha del informe, se han realizado 24 mil 776 capturas, se han incautado 2 mil 233 armas de fuego y se han recuperado más de mil vehículos.

La participación del ministro Marco Antonio Villeda se dio en medio de un contexto de creciente preocupación social por la seguridad. Ante las percepciones ciudadanas de aumento de la inseguridad, aseguró que los números y el accionar estatal reflejan un “cambio en la forma de operar del Estado”, citando la transición de una política reactiva a una estrategia de anticipación y control territorial real.

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Lo sintetizó en frases directas: “Gobernar con integridad es dar la cara, es asumir el control y responder con resultados”. Según su balance, la articulación entre la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala permitió “más de 122 mil operativos policiales en todo el país”, con un impacto concreto en la lucha contra el delito.

Se desarticularon 47 estructuras criminales y disminuyó la tasa de homicidios

Uno de los principales logros señalados por Villeda es la desarticulación de 47 organizaciones criminales, lo que, según sus palabras difundidas por redes oficiales, ha permitido que “más de 3 mil 600 familias y comercios dejen de ser víctimas de extorsión”. Esta cifra, relacionada con una de las problemáticas más persistentes del país —la extorsión a ciudadanos y empresas—, es presentada como prueba del debilitamiento de las redes delictivas y la recuperación del control territorial.

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foto de archivo para ilustrar: Ministro de Gobernación, Marco Villeda en ENADE. (Fotografías. Ministerio de Gobernación de Guatemala)

El reporte establece también una reducción de homicidios en 142 casos, situando la tasa nacional en 16,8 por cada 100 mil habitantes. Además, disminuyeron las cifras de personas heridas y los delitos de hurto, consolidando un escenario en el que, según Villeda, “cada cifra es una vida protegida”. El ministro insistió en que el nuevo modelo de seguridad traslada el miedo hacia los propios grupos criminales: “Cuando el Estado actúa, el miedo empieza a cambiar de lado. Y cuando se acorrala al crimen, son los criminales los que empiezan a temer”.

En la lucha contra el narcotráfico, la cartera de Gobernación informó la incautación de más de 6 mil 700 kilos de cocaína y la erradicación de 6,3 millones de plantas ilícitas (marihuana, coca y amapola), junto con la captura de 23 extraditables, hechos que, de acuerdo al ministro, fortalecen la cooperación internacional en materia de seguridad.

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Sistema penitenciario y reutilización de bienes incautados fortalecen la respuesta estatal

Otra área subrayada en el balance corresponde al Sistema Penitenciario. Según los datos oficiales, se ejecutaron 327 requisas estratégicas en centros carcelarios de Guatemala, que —en opinión de Villeda— buscan frenar operaciones delictivas iniciadas desde el interior de las prisiones.

Destaca, además, la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Izabal, levantada en un terreno confiscado anteriormente a un narcotraficante. Para el ministro, este hecho representa “un símbolo de recuperación de recursos para el Estado”, permitiendo que “los recursos del delito ya no protegen al delito, ahora sirven para combatirlo”.

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La articulación entre la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala como un sistema integrado de seguridad es una novedad operacional que, según el informe, produce respuestas más eficientes y un control territorial sostenido. El propio Villeda afirmó: “Antes, las instituciones reaccionaban, hoy nos anticipamos. Antes, cada fuerza trabajaba por separado, hoy actuamos de forma coordinada”.

El Gobierno insiste en “recuperar el control” pese a desafíos y resistencia

El ministro Marco Antonio Villeda reconoció que persistirán desafíos relevantes para la seguridad, en particular la circulación de desinformación y la resistencia activa de estructuras criminales ante la creciente presión estatal. “La seguridad no es negociable. Estamos recuperando el control y no vamos a dar un solo paso atrás”, enfatizó en el cierre de su balance, ratificando el compromiso institucional de mantener la ofensiva contra el crimen.

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Durante los primeros seis meses de gestión, la estrategia implementada por el Ministerio de Gobernación apuesta por resultados verificables en detenciones, neutralización de organizaciones criminales y golpes económicos a las redes ilícitas. El discurso oficial, divulgado por redes oficiales, apunta a consolidar la seguridad ciudadana como eje prioritario y a sostener la reducción de la violencia y el fortalecimiento del control territorial como señales del cambio de paradigma gubernamental en materia de seguridad en Guatemala.