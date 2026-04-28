Jornada financiera: las acciones argentinas resistieron la volatilidad externa, pero volvió a subir el riesgo país

La tensión geopolítica y la temporada de balances domina el ánimo de Wall Street.

La falta de acuerdos entre Estados Unidos e Irán para normalizar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz volvió a sembrar de dudas la operatoria bursátil a escala global. Con un nuevo salto de 3% para los precios del petróleo crudo, las acciones del sector energía siguieron sostenidas, aunque el período de balances corporativos le puso un freno a las grandes empresas del sector.

Aunque los bonos argentinos terminaron neutrales, el riesgo país volvió a quedar cerca de los 600 puntos, a la vez que las acciones argentinas tuvieron mayoría de alzas con los títulos ligados a la energía otra vez del lado ganador. En el plano cambiario bajó el dólar y descontó buena parte del rebote del lunes.

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Los principales índices de Nueva York operaron negativos, con el panel tecnológico Nasdaq a la cabeza (-0,9%) este martes, ya que las dudas sobre OpenAI lastraron las acciones tecnológicas, mientras los mercados esperaban la respuesta de Estados Unidos al gesto de conciliación de Irán.

OpenAI no alcanzó sus propios objetivos de ventas y usuarios antes de su esperada salida a bolsa, según informó The Wall Street Journal. Las acciones de socios como Oracle (-4,1%) cayeron desde la apertura del mercado ante la renovada preocupación por la duración del auge del gasto en IA.

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Los inversores estuvieron muy atentos a cualquier indicio sobre los planes de IA, ya que las siete grandes empresas tecnológicas presentan sus resultados trimestrales esta semana. Alphabet (-0,3%), Amazon (-0,5%), Meta (-1,1%) y Microsoft (+1%) lo harán el miércoles, y Apple (+1,2%) al día siguiente.

Mientras tanto, Wall Street siguió de cerca los avances en las conversaciones de paz, ya que el conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene paralizado el tráfico en el Estrecho de Ormuz. La Casa Blanca anunció que el presidente norteamericano Donald Trump abordará próximamente el acuerdo provisional propuesto por Irán para levantar el bloqueo, aunque, según se informa, Trump no está satisfecho con los términos.

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El crudo Brent del Mar del Norte ganó 2,6%, a USD 111 por barril en los contratos con entrega en junio. El barril de crudo intermedio de Texas ascendió 3,4% a USD 99,62 el barril también para junio.

Otro aspecto a destacar fue que la Fed (Reserva Federal de EEUU) inició su reunión de dos días este martes. Se espera que los responsables de la política monetaria mantengan las tasas sin cambios en su decisión del miércoles, y los inversores estarán atentos a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, a medida que se acerca el final de su mandato.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un leve 0,1% en pesos, en los 2.869.560 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- finalizaron con números mixtos, con un riesgo país de JP Morgan que avanzó tres unidades para la Argentina, en los 584 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street, las especies operaron con mayoría de alzas, lideradas por Loma Negra (+2,9%). Los títulos ligados al rubro petrolero, como YPF (+0,9%, a USD 43,39), Vista Energy (+1,6%) y Pampa Energía (+1,9%) negociaron también positivos.

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“Si bien el BCRA continua comprando USD en el MULC, el mercado parece prestar atención también al horizonte de vencimientos remanentes en este año y en 2027, y diera la sensación de que esperaba una emisión internacional para testear el apetito por riesgo argentino. Asimismo, la mirada irá pasando poco a poco al ciclo electoral 2027, por lo que variables tales como el empleo privado registrado, los salarios reales privados registrados y la heterogeneidad en la performance de los distintos sectores económicos serán clave para pensar en el humor social”, explicó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“En el mercado local, el índice Merval sigue operando en 1.900 dólares bajo un clima de cautela, mientras se registra un aumento en el volumen operado en la plaza de dólar producto del ajuste de posiciones típico de cierre de mes”, sintetizó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

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El dólar interrumpió la serie alcista

En una sesión donde los inversores se mantuvieron pendientes de los resultados de una nueva licitación de bonos del Tesoro, prevista para después del cierre de la operatoria, el dólar cortó una racha alcista de cuatro días seguidos.

El monto operado siguió muy firme: USD 572,9 millones en el segmento de contado, donde el dólar mayorista descontó 12,50 pesos o 0,9%, a $1.404,50, con lo que devolvió buena parte del ascenso del lunes.

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“La divisa abrió en el mismo nivel del cierre previo, en $1.417, y en las primeras operaciones mostró una dinámica alcista, alcanzando máximos intradiarios de $1.422. Sin embargo, la suba duró poco: en esos niveles apareció la oferta del sector exportador, que puso un freno al avance y comenzó a abastecer el mercado, llevando la cotización a estabilizarse en la zona de $1.410″, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Durante buena parte de la rueda operó dentro de ese rango, con cierta lateralidad, hasta que en el tramo final se quebró el soporte. Esto aceleró la baja y llevó al tipo de cambio a marcar mínimos intradiarios en $1.401, configurando una jornada de marcada amplitud entre puntas, algo que no se observaba desde hacía varias ruedas”, acotó Merino.

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El BCRA fijó un techo para sus bandas cambiarias en los $1.699,98, que dejó al tipo de cambio oficial con un margen de 295,48 pesos o 21% respecto de esa marca.

El dólar al público estuvo negociado con una baja de diez pesos o 0,7%, a $1.430 en el Banco Nación. El billete minorista igualó así dólar blue, que estuvo ofrecido también a $1.430 para la venta. El Banco Central informó que las entidades financieras el dólar promedió $1.435,68 para la venta y $1.384,20 para la compra.

El Banco Central aspiró USD 53 millones en su intervención cambiaria, el 9,3% de la oferta privada. Las reservas internacionales brutas cedieron USD 210 millones, a USD 45.878 millones, con la incidencia de un retroceso de 1,8% en la cotización del oro, a USD 4.609,10 la onza.

Los contratos de dólar futuro también se plegaron a la tendencia bajista en un rango de 0,7% a 1%, según la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de abril -contrato que expira este jueves- finalizaron a $1.406 (-0,8%).