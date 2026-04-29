Economía

Los pendientes del funcionario desplazado en Economía: bono para proveedores y las rutas a las que apunta Caputo para la reactivación

El anuncio de un instrumento para saldar las deudas con empresas constructoras es inminente. Economía apunta a las concesiones para que el sector repunte en el segundo trimestre, aunque hay dudas sobre el impacto

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Simulacro accidente sobre autopista
El domingo por la noche se oficializó la salida de Carlos Frugoni al frente de la secretaría de Coordinación de Infraestructura.

Con la salida de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, como consecuencia de los siete departamentos en Miami que no incluyó en su declaración jurada, quedó una lista de pendientes que ahora recae sobre su sucesor, Fernando Herrmman.

Entre esos asuntos figuran el anuncio de un bono para las empresas constructoras proveedoras del Estado y la licitación de 12.000 kilómetros de rutas nacionales, sobre los cuales el ministro de Economía, Luis Caputo, deposita expectativas para impulsar la actividad en el segundo semestre.

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El desembarco de Hermman, exsecretario de Transporte, en el área de infraestructura abre una nueva etapa para el sector, que aguarda definiciones en medio de un contexto signado por la transición de autoridades y la acumulación de compromisos impagos. Según pudo saber Infobae, el lanzamiento del bono por deudas con constructoras era inminente hasta la salida de Frugoni y ahora el sector especulan que podría demorarse un par de días en medio del recambio de autoridades.

Flotante

Las deudas que mantiene el Estado con los proveedores es un tema que inquieta al mercado, sobre todo luego de que se conociera que en marzo la deuda flotante (obligaciones de corto plazo del Estado que han sido comprometidas pero aún no pagadas) tuvo un salto de $2 billones, al ubicarse en $4.044.758,20 millones, cuando en febrero había cerrado en 1.950.414,50 millones de pesos.

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Hasta el momento no hay especificaciones sobre cómo será el instrumento que le otorgue Economía a las empresas constructoras por las deudas, una de las versiones que circula es que sea similar al bono Bopreal que le otorgó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a los importadores.

“A Hermman lo conocemos porque era el secretario de Transporte. El único tema es que no tienen ninguna experiencia en el sector, es un arquitecto que toda su vida hizo trabajo de arquitectura. Veremos”, destacó una fuente del sector ante Infobae. La falta de antecedentes en obra pública del flamante funcionario se suma a la incertidumbre que atraviesan las compañías proveedoras, en un escenario donde los pagos se encuentran postergados y el financiamiento de nuevas obras aparece en el centro de la discusión.

Caputo aseguró que avanzar con la concesión de 12.000 kilometros más de rutas.
Caputo aseguró que avanzar con la concesión de 12.000 kilometros más de rutas.

Pero la salida de Frugoni no solo modificó la agenda de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, donde se tuvieron que cancelar convocatorias, sino también la del propio Caputo. El lunes, en Casa Rosada estaba pactada una reunión de la mesa política a la que el titular de Hacienda no pudo asistir dado que se encontraba junto con las nuevas autoridades, según explican en su entorno. Con lo que se intentó despejar dudas tras la segunda ausencia de Caputo, aunque la primera vez se debió a que se encontraba en Washington por las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Todas las políticas continúan”, destacaron fuentes oficiales de Economía respecto a la línea que mantendrá el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura.

La expectativa para mitad de año

El cambio de agenda del ministro responde a la importancia que le da al sector. Y si bien durante su participación en Expo EFI, sostuvo que es optimista respecto a lo que viene, ya que la recaudación aumentó y sectores que venían rezagados mostraron signos positivos en marzo, Caputo apunta a una mayor reactivación de la construcción a mitad de año a partir de las concesiones de rutas nacionales.

Si pensamos en la construcción, para junio/julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, afirmó ministro. Lo que, en su visión, no solo va a ayudar a reactivar la economía, sino también a ganar productividad en términos de la logística.

Aunque en el sector tienen otra visión sobre el impacto que puede tener. “La construcción no puede mostrar signos positivos con las concesiones de las rutas porque el 70% del sector es obra privada. Las concesiones impactan sobre el 30% de la obra pública”, destacó otra fuente especializada del sector.

Si pensamos en la construcción, para junio/julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más

En relación con el plan de los 9.000 kilómetros que Caputo presentó como un hecho, la fuente privada confirmó que existen dos contratos en marcha y otros dos próximos a adjudicarse, mientras que algunos más podrían adjudicarse a mitad de año. A pesar de esto, relativizó el impacto de los proyectos viales, ya que afirmó: “Vialidad tiene 40.000 kilómetros, los 9.000 kilómetros van a generar movimiento, pero no va a ser muy significativo”.

Y si bien hay expectativas en torno a los anuncios referidos a los 12.000 kilómetros de rutas nacionales, no existen detalles claros sobre la modalidad de ejecución ni sobre la viabilidad de concesionar tramos donde el tránsito es escaso. “Escuchamos que el Gobierno quiere hacer una mezcla de peaje y subsidio, pero escuchamos, no tenemos detalles, por lo que no sabemos si va a cerrar”, puntualizó en conversación con este medio.

La construcción es un sector que en 2024 llegó a tener caídas mensuales del 26,4% (marzo) y si bien en el segundo año de mandato de Javier Milei tuvo un repunte, las mismas no lograron compensarla e incluso en el último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de febrero pasado mostró una variación negativa de 0,6 por ciento.

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