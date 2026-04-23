Economía

Peter Thiel compró una mega mansión en el barrio más top de Buenos Aires: cuánto pagó y de qué estrella es vecino

El empresario tech estadounidense se quedó con una propiedad icónica

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Casa Peter Thiel Barrio Parque
La mansión de la calle Dardo Rocha, en Barrio Parque (Google)

Peter Thiel se va a quedar varias semanas más en Buenos Aires. El magnate e influyente inversor llegó con la idea de hacer inversiones inmobiliarias en el país, pero hoy trascendió que habría llegado con una ya cerrada.

Se trata de la adquisición de una residencia exclusiva en Barrio Parque en la que vivirá estos días en el país junto a su familia.

El fundador de PayPal y Palantir y principal aliado del presidente Javier Milei en Silicon Valley –con quien se reunió esta tarde en Casa Rosada– concretó la operación valuada en torno a USD 12 millones.

El impacto de esta compra se dimensiona no solo por la cifra involucrada, sino porque representa una de las mayores transacciones recientes en el segmento premium de la ciudad. Según detalló Ámbito, la operación la realizó la inmobiliaria JdC Propiedades. El inmueble está ubicado en Dardo Rocha al 2900, frente a la mansión de Susana Giménez, fue adquirido en tiempo récord y ostenta unos 1.600 m² cubiertos, una escala inusual para la arquitectura residencial porteña.

barrio parque
El coqueto Barrio Parque porteño

La residencia perteneció al financista Juan Ball, quien reside gran parte del año en Estados Unidos. La operación destaca por ser gestionada en un sector de oferta reducida y valores excepcionales, lo que la posiciona como referencia reciente en Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico. En esa misma cuadra, destacó el medio mencionado, una casa de 350 m² permanece a la venta por USD 2.100.000, mientras que pisos de 94 m² alcanzan los USD 540.000, ilustrando la singularidad del activo seleccionado por Thiel.

La residencia: escala, diseño y modernización integral

El inmueble presenta una clara separación entre áreas sociales, privadas y de servicios, acorde al estilo de las residencias de alta categoría en Buenos Aires. Dispone de doble acceso, amplio living, comedor formal y sectores especializados como cava de vinos, platería y una gran terraza vinculada al jardín.

La escalera central, revestida en mármol, articula los diferentes niveles. En la planta superior se distribuyen seis dormitorios en suite, junto a un escritorio adicional y sectores de servicio. Las reformas recientes, realizadas por los antiguos dueños, incluyeron materiales importados y equipamiento contemporáneo, dotando a la vivienda de un carácter moderno, minimalista y elegante. El resultado es un producto arquitectónico alineado con los estándares del mercado residencial internacional.

Movimiento estratégico para el segmento premium

La operación la realizó JdC Propiedades, inmobiliaria boutique con antecedentes en el nicho de alta gama.

Thiel, este mediodía en Casa Rosada (REUTERS/Matias Baglietto)
Thiel, este mediodía en Casa Rosada (REUTERS/Matias Baglietto)

Thiel, cofundador de PayPal y figura clave del capital de riesgo en Silicon Valley, mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada durante su estadía en Argentina, donde evalúa oportunidades de inversión y sigue de cerca el giro político encabezado por el mandatario libertario.

En una entrevista de esta tarde en Neura, el Presidente destacó que el empresario tiene intereses en el mercado de agronegocios.

“Me pareció muy interesante el punto que hizo. Él reconoce y está al tanto de los logros, pero me hizo la pregunta más inteligente: ¿cómo se sostiene esto en el tiempo?“, contó Milei.

Con respecto a cuál fue su respuesta, señaló: “Le conté que una cosa es la gestión, que subió el PBI, que bajó la inflación, que sacamos 14 millones de personas de la pobreza. Y está el rol de la política. Le expliqué que un partido distrital en Argentina puede estar diez años para sacar el partido. Mi hermana en seis meses armó uno nacional, en los veinticuatro distritos, y ganamos dieciséis de los veinticuatro en la última elección”.

“La política es clave. Si no está la estructura para que la gente lo vote tampoco funciona. Y lo que le dije es que lo que garantizaba el resultado a largo plazo es la batalla cultural”, destacó Milei.

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