El Banco Central sostuvo la compra de dólares y las reservas volvieron a superar los USD 46.000 millones

El BCRA sumó 73 jornadas consecutivas con compra de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 73 ruedas consecutivas de compras de dólares en el mercado oficial a través de diferentes modalidades, incluyendo operaciones directas y acuerdos en bloque con empresas y organismos. Este jueves, la entidad sumó USD 194 millones y, en lo que va del año, el monto acumulado superó los 6.600 millones de dólares. Además, las reservas brutas volvieron a ubicarse por encima de los 46.000 millones de dólares.

A partir de la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero de 2026, el BCRA incorporó USD 6.685 millones, lo que representa más de la mitad del objetivo fijado para el año. Durante abril, el ritmo de adquisición de divisas se aceleró frente a meses anteriores: solo en este período, ya se compraron 2.299 millones de dólares.

Actualmente, la autoridad monetaria lleva alcanzado el 66% de la meta anual de compras. Sin embargo, los pagos de deuda efectuados por el Tesoro, que obtuvo parte de las divisas a través del Banco Central, limitaron el incremento neto de las reservas.

Para mantener este ritmo de compras, el organismo amplió la emisión de pesos sin recurrir a instrumentos de esterilización, mientras que el Tesoro colocó deuda en moneda local con el fin de absorber excedentes de liquidez y así evitar una expansión monetaria mayor. El objetivo es contener posibles presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

Según estimaciones oficiales, el saldo neto de compras podría ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares en 2026, dependiendo de la disponibilidad de dólares y la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que estas variables serán determinantes para el resultado final.

Al cierre de la jornada más reciente, las reservas internacionales sumaron USD 46.167 millones, con un incremento diario de 326 millones de dólares. En febrero, las reservas habían alcanzado los USD 46.905 millones, el valor más elevado desde 2018 y el récord de la actual gestión. La caída de los últimos meses refleja tanto pagos de deuda en moneda extranjera como variaciones en la valuación de activos, como oro y bonos, en un contexto internacional volátil.

La dinámica de la deuda corporativa será determinante para el flujo de divisas en los próximos meses, más allá del ingreso de dólares originado por la cosecha gruesa. Desde las elecciones legislativas celebradas en octubre de 2025, las compañías argentinas emitieron deuda en plazas internacionales por cerca de 10.000 millones de dólares.

Una parte significativa de esos fondos ya ingresó al mercado local, favoreciendo la estabilidad cambiaria reciente. De acuerdo con estimaciones oficiales, aún quedan pendientes de liquidación más de 3.000 millones de dólares. La incorporación gradual de estas divisas al mercado formal podría fortalecer la estabilidad del tipo de cambio y prolongarla.

Durante un encuentro con inversores en Washington, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, detalló que entre octubre de 2025 y abril de 2026, las empresas emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, de los cuales 6.800 millones ya se volcaron al mercado local. Todavía resta ingresar USD 3.200 millones, monto que podría incrementar la oferta de dólares en el corto plazo.

Dólar al alza

El volumen negociado en el segmento de contado descendió este jueves, ubicándose en USD 390,8 millones, lo que representa una disminución de USD 23 millones respecto al miércoles y de USD 140 millones frente a la jornada del martes. En este contexto, el dólar mayorista avanzó 14 pesos, un incremento del 1%, y cerró a $1.392, el nivel más alto desde el 7 de abril.

El techo del esquema de bandas cambiarias oficiales se mantiene en $1.691,90, por lo que el tipo de cambio oficial sigue a 299,90 pesos, o un 21,5% por debajo de ese valor de referencia para la flotación libre.

En tanto, el dólar al público subió 15 pesos, un 1,1%, y se ubicó en $1.415 para la venta, según la cotización del Banco Nación. En lo que va de abril, el dólar minorista acumula un aumento de diez pesos, equivalente al 0,7 por ciento.