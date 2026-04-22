Récord de importaciones vía courier: por qué los argentinos compran cada vez más en el exterior pese a la caída del salario

Las plataformas online y el canal courier impulsan el consumo externo porque si bien el salario pierde contra la inflación gana poder de compra en dólares por la apreciación cambiaria (Europa Press)

El monto de importaciones vía courier alcanzó en marzo los USD 103 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El registro representa el valor más alto para un mes de marzo y el segundo mayor para cualquier mes, superado únicamente por diciembre del año anterior. La cifra implica un incremento de 12 millones de dólares respecto a febrero y refleja un crecimiento interanual del 123,1% de esas importaciones.

El dato surge del informe de Intercambio Comercial Argentino publicado ayer por el Indec y señala que en marzo el intercambio comercial total, que reúne exportaciones e importaciones de bienes, ascendió a 14.766 millones de dólares, con un incremento del 16,6% respecto al mismo mes del año anterior. Las exportaciones sumaron 8.645 millones de dólares y crecieron 30,1% interanual, mientras que las importaciones alcanzaron 6.122 millones, un aumento del 1,7%. El saldo comercial resultó superavitario en 2.523 millones de dólares, consolidando 29 meses consecutivos de resultados positivos para la balanza comercial argentina.

Un análisis de la consultora Analytica destaca que en el primer trimestre de 2026, las compras sumaron USD 284 millones, lo que implicó una suba del 118,4% frente al mismo período del año pasado. Se trata del nivel más alto documentado para los primeros tres meses del año, récord en un contexto donde el consumo online mediante plataformas extranjeras sigue en ascenso.

El gráfico de barras muestra la evolución de las importaciones realizadas vía courier en millones de dólares, destacando un pico de 103 millones en marzo de 2026, según datos de Analytica en base a INDEC.

El régimen de courier funciona hoy en Argentina como un “atajo” simplificado para quienes buscan comprar productos en el exterior sin enfrentarse a los laberintos burocráticos de la Aduana tradicional. A diferencia del correo, este sistema es operado por empresas privadas que no solo transportan el paquete, sino que actúan como gestores ante el fisco, permitiendo que el usuario reciba la mercadería directamente en su domicilio tras un proceso de pago centralizado. Con las recientes flexibilizaciones, el atractivo principal reside en la ampliación del límite de compra hasta los USD 3.000 y una franquicia que permite importar bienes de hasta USD 400 abonando únicamente el IVA, lo que agiliza los tiempos de entrega y reduce significativamente los costos operativos para el consumo personal.

Las empresas de logística, motor del sector, detectan en su trabajo cotidiano esta disparada de las compras particulares en el exterior. “En los últimos meses hemos observado un crecimiento sostenido en las compras internacionales realizadas por consumidores argentinos. Este fenómeno responde a la búsqueda de mejores precios, mayor variedad de productos y acceso a marcas que no siempre están disponibles en el mercado local”, dijo a Infobae Leandro Florio, director comercial de DHL Express.

“Entre los productos más comprados por argentinos en el exterior a través de courier de destacan, principalmente, tecnología (celulares, notebooks, accesorios), indumentaria y calzado de marcas internacionales, cosméticos, suplementos y artículos para el hogar”, agregó.

Analytica relaciona este récord a con la caída del dólar observada en los últimos meses. Según el informe difundido, este movimiento cambiario estaría promoviendo un renovado dinamismo en las compras al exterior a través de canales digitales y servicios puerta a puerta. Aunque el salario en el sector privado experimentó una disminución en términos reales, medido en dólares creció un 11% en los últimos cuatro meses, de acuerdo a los datos provistos. Esta mejora en la capacidad de compra en moneda estadounidense aparece como uno de los motores del auge de las importaciones minoristas.

La evolución mensual que muestra el Indec, muestra que el nivel de compras internacionales mediante courier se mantuvo por debajo de los USD 70 millones mensuales hasta mediados de 2024. A partir de ese punto, la curva comenzó a ascender de manera sostenida y superó los USD 100 millones desde diciembre del año pasado.

Analytica señaló que la preferencia por productos importados mediante plataformas digitales responde a una combinación de factores, entre ellos la caída del poder adquisitivo en moneda local y la mayor competitividad de precios externos frente a la oferta nacional. El fenómeno se potencia en un escenario donde el tipo de cambio favorece la adquisición de bienes en dólares y el acceso a servicios logísticos internacionales se consolida como una opción de consumo habitual.