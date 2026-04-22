Marco Rubio trasladó el apoyo de EEUU a las elecciones en Haití tras una reunión con el primer ministro

Marco Rubio se reunió con Alix Didier Fils-Aimé (@SecRubio)

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo un encuentro en Washington con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, donde transmitió el respaldo estadounidense a la celebración de las elecciones generales en Haití, previstas para agosto, en un contexto marcado por el aumento de la violencia.

Durante la reunión, Rubio subrayó ante Fils-Aimé la “importancia” de que el Congreso estadounidense apruebe una autorización plurianual para facilitar a la industria textil haitiana el acceso libre de impuestos al mercado de EEUU.

“Hoy me he reunido con el primer ministro haitiano, Fils-Aimé. Le he reiterado el apoyo de nuestro país al proceso electoral de Haití”, comunicó Rubio a través de una publicación en X.

En el encuentro se discutieron también “prioridades comunes”, entre ellas el refuerzo de la seguridad nacional y el despliegue de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés). Hasta la fecha, un primer contingente de 400 soldados, de los 5.500 previstos, ha llegado al país procedente de Chad.

El mensaje de Marco Rubio en X (@SecRubio)

Las autoridades abordaron además el desafío de consolidar las instituciones haitianas, fortalecer la asociación estratégica bilateral y el acompañamiento de Estados Unidos en el proceso de restauración del orden republicano y democrático, según detalló la Primatura de la República de Haití en un comunicado.

En ese marco, el gobierno haitiano indicó que el secretario de Estado “reafirmó el compromiso” de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos del gobierno de Haití en la restauración de la autoridad estatal y la mejora de la coordinación de las fuerzas de seguridad.

La situación en Haití es grave por los reiterados episodios de violencia (REUTERS/Jean Feguens Regala)

Recrudecimiento de la violencia

La reunión se realiza mientras Haití enfrenta nuevos episodios de violencia protagonizados por bandas armadas, como el ocurrido recientemente en la zona de Plaine du Cul de Sac, en la entrada norte de la capital, donde hubo un número indeterminado de víctimas fatales, heridos y cientos de desplazados.

Entre la noche del lunes 6 y la madrugada del martes 7 de abril, al menos siete personas murieron en un ataque de bandas pertenecientes a la coalición Viv Ansanm en el sureste de Haití. Estos hechos se suman a la masacre del 29 de marzo, al norte de la capital, que dejó alrededor de 70 muertos, una treintena de heridos y más de cincuenta casas incendiadas.

Pese a este escenario, el Consejo Electoral Provisional (CEP) mantiene el 30 de agosto como fecha para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, con una segunda vuelta prevista para el 6 de diciembre.

El CEP informó a comienzos de mes que pospuso tanto el proceso de inscripción de electores, previsto para el 1 de abril, como el registro de candidatos, programado para 12 días después.