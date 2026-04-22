Con qué inflación debería terminar la gestión Milei para no ser considerada un fracaso, según Melconian

El economista advirtió que el modelo actual busca una baja de precios “imposible” con una economía “estrangulada” y describió el esquema como desbalanceado y asimétrico

El economista Carlos Melconian analizó el rumbo del programa económico y planteó cuáles serían los niveles de inflación que marcarían un resultado aceptable o negativo hacia el final del mandato de Javier Milei. En declaraciones televisivas, advirtió que el esquema actual enfrenta tensiones entre el objetivo de desacelerar los precios y la dinámica de la actividad.

“Hoy el modelo económico tiene un problema porque está buscando un nivel de inflación imposible con un nivel de actividad que en promedio, generalizando, está estrangulado”, señaló. En ese sentido, sostuvo que el programa requiere ajustes: “Habría que ir buscando un mix diferente”.

Dentro de ese análisis, Melconian relativizó la necesidad de alcanzar niveles extremadamente bajos de inflación como única medida de éxito. Según explicó, el Gobierno podría finalizar su gestión con registros de dos dígitos sin que eso implique un resultado negativo. “Milei puede terminar su mandato con una inflación de dos dígitos y eso no es un problema. Siempre que sean dos dígitos bajos”, afirmó.

Al mismo tiempo, estableció un rango concreto que consideró deseable. “Si yo soy del Gobierno y me dicen que terminamos con 12% o 15% de inflación anual, recontra firmo”, expresó. Esa referencia marcó un umbral que, a su criterio, permitiría evaluar el desempeño del plan económico sin exigir objetivos inalcanzables.

En contraste, fijó también el límite a partir del cual el resultado se consideraría negativo. “Si Milei termina su mandato con un 40% o un 60% de inflación, es fracaso”, sostuvo. Con esa definición, delimitó el margen dentro del cual se ubicaría una evaluación favorable o adversa de la gestión.

Melconian también cuestionó algunas proyecciones oficiales sobre la evolución de los precios. “Con lo de la inflación con cero en agosto, Milei se fue de boca”, afirmó, en referencia a estimaciones difundidas desde el oficialismo.

El economista insistió en que el principal problema del esquema actual radica en los desequilibrios entre distintas variables. Para describir esa situación, utilizó una comparación gráfica: “Es como el hombre que va al gimnasio y hace más gambas que torso, o más torso que gambas. Siempre queda desbalanceado”.

Melconian planteó que cerrar el mandato con 12% o 15% anual resultaría aceptable, mientras que niveles de 40% o 60% marcarían un fracaso

En ese marco, remarcó la importancia de no perder de vista el nivel de actividad. “Es importante el nivel de actividad”, señaló, al tiempo que advirtió que un enfoque centrado exclusivamente en la desaceleración de la inflación puede generar efectos negativos en otros aspectos de la economía.

Entre esos efectos, mencionó el impacto desigual sobre distintas regiones del país. “La provincia de Buenos Aires, en términos de cómo se está manejando la economía, es una región damnificada”, afirmó. Aclaró que no atribuyó esa situación a una cuestión política puntual: “Y esto no lo digo de ninguna manera intencional, no es por Axel Kicillof, sino por el sistema”.

En esa línea, cuestionó la caracterización oficial del esquema económico como un modelo de “dos velocidades”. “Mal denominado por el Gobierno como dual o de dos velocidades. Yo más bien lo llamo fragmentado o, en realidad, asimétrico”, sostuvo.

Al profundizar en ese diagnóstico, puso el foco en una zona específica. “Por lejos, el Conurbano bonaerense es el sector más perjudicado”, afirmó, al describir las diferencias en el impacto de las políticas económicas.

El economista también abordó la situación del poder adquisitivo y su evolución en el contexto actual. “Está golpeado”, indicó en referencia al nivel de ingresos. Además, advirtió sobre la dificultad de revertir esa situación en el corto plazo: “Va a costar mucho recuperarlo”.

En ese punto, vinculó el deterioro con un proceso de más largo plazo. “Pero esto es algo que viene de gestiones anteriores a la actual”, aclaró, al señalar que la pérdida de poder adquisitivo no responde únicamente a la coyuntura reciente.

Sobre las herramientas para recomponer ingresos, descartó medidas basadas en la expansión monetaria. “Inyectando plata nunca recuperas el salario. Eso es paliativo. Solo la productividad y el paso del tiempo lo pueden mejorar”, sostuvo.

Melconian también planteó cuestionamientos en el plano político. “Milei jamás combatió la casta: convive con ella”, afirmó. En ese sentido, diferenció entre distintos actores dentro del sistema. “En la política hay gente que vale la pena, laburadora. La verdadera casta es la Justicia y los sindicatos”, señaló.

Además, planteó una mirada sobre el funcionamiento general del país y la dinámica de los cambios de rumbo. “Para que el postmileísmo no sea pendular: sino que vuelva a ser capitalista occidental. Porque el drama de la Argentina es el péndulo, no la alternancia política”, expresó.

En relación con su propio futuro político, dejó abierta la posibilidad de competir. “Si se da, puedo ser candidato a Presidente, pero me imagino que va a haber muchos candidatos”, afirmó.

Por otra parte, cuestionó la ausencia de determinados temas en la agenda oficial. “Este es un Gobierno donde las palabras educación, salud e infraestructura no existen”, sostuvo. Al mismo tiempo, aclaró su posición ideológica: “Yo soy liberal en serio, pero de ninguna manera pienso que a esos sectores lo va a arreglar el sector privado: eso no va a pasar”.