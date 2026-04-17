Economía

Paritarias: cuánto poder adquisitivo perdió el salario frente a la inflación en cada sector de la economía

Los salarios negociados en los convenios colectivos de trabajo avanzaron por debajo de la inflación en febrero, con diferencias marcadas entre los distintos gremios

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En febrero el poder adquisitivo del salario medio del empleo registrado en el SIPA superó al noviembre de 2023. REUTERS/Tomas Cuesta
En febrero el poder adquisitivo del salario medio del empleo registrado en el SIPA superó al noviembre de 2023. REUTERS/Tomas Cuesta

Los salarios de los empleados registrados del sector privado cayeron 0,2% mensual en febrero, mientras que aquellos acordados en los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) lo hicieron en un 1,7%. El retroceso en este último caso es más pronunciado si se lo compara con los niveles del año pasado y los de noviembre de 2023.

Esto se da en un contexto en que el Gobierno mantiene una pauta salarial por debajo del 2%, es decir, menor al ritmo inflacionario, que viene ubicándose en torno al 3% mensual. La mayoría de los gremios se alinearon al pedido oficial en las paritarias firmadas recientemente, a fin de facilitar su homologación.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, en febrero el poder adquisitivo del salario medio del empleo registrado en el SIPA superó en tres puntos porcentuales al noviembre de 2023. En contraste, las remuneraciones acordadas en convenios colectivos de amplia cobertura acumularon en ese lapso una baja real de 7 puntos porcentuales.

infografia

En términos interanuales, dichas remuneraciones evidenciaron un deterioro de 5,9% entre febrero de 2025 e igual mes de este año, mientras que el salario medio del SIPA tuvieron una merma considerablemente menor, del 0,2%.

El informe oficial señaló que la evolución del salario conformado de convenio presentó una marcada heterogeneidad sectorial. Un grupo reducido de convenios mostró variaciones reales positivas, entre los que se destacan Aceiteros (12,7%), Encargados de Edificio (5,6%) y Transporte automotor (3,8%). Estos lograron recomponer ingresos con aumentos nominales mayores al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por el contrario, otros gremios — como Bancarios, Concesionarios de autos, Entidades deportivas y Gráficos— exhibieron estancamiento o retracciones acotadas.

El Ejecutivo mantiene una pauta salarial por debajo del 2%. REUTERS/Agustin Marcarian
El Ejecutivo mantiene una pauta salarial por debajo del 2%. REUTERS/Agustin Marcarian

En lo que respecta al salario de los empleados de Comercio —el convenio más extendido del país—, se observó una disminución del 6,7%. “Dada su elevada incidencia —al abarcar a más de 1,2 millones de asalariados registrados—, su dinámica resulta determinante en la evolución del salario promedio", indicó la cartera de Trabajo.

Por otro lado, varios sectores evidenciaron caídas reales marcadas, con retrocesos superiores al 6% y, en algunos casos, próximos al 12%. Es el caso de la Construcción (-12,4%), Textiles (-12,3%), Indumentaria (-9,5%) y Gastronómicos (-9,5%).

Qué pasó con el empleo registrado

En enero pasado, el trabajo registrado total mostró una leve expansión (0,1%), impulsada fundamentalmente por el crecimiento del monotributo, el cual compensó la retracción de los autónomos.

No obstante, en febrero, los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) advierten una contracción del empleo asalariado formal privado, tanto en la comparación mensual (0,2%) como en la interanual (1,4%).

Cabe mencionar que desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se perdieron 304.322 puestos de trabajo, si se considera el sector público, privado y de casas particulares.

Tabla con datos de variación de ocupados registrados por sector (privado, público, monotributo), mostrando cifras absolutas y porcentuales de nov/23 a ene/26
Variación mensual y contra noviembre de 2023 de los ocupados registrados en diferentes sectores (Luis Campos)

Por actividad, el desempeño del empleo asalariado privado en enero fue dispar: mientras que Construcción y Servicios sociales y comunitarios crecieron en cantidad puestos de trabajo, la Industria manufacturera, Comercio y Hoteles y restaurantes — rubros intensivos en mano de obra— redujeron sus dotaciones.

Esta heterogeneidad también se reflejó en las diferentes provincias: mientras Neuquén y Río Negro registraron creación de empleo, Tierra del Fuego, Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anotaron caídas.

Respecto a las expectativas netas de contratación para el próximo trimestre, febrero marcó un punto de inflexión al marcar el primer valor negativo tras 23 meses de saldo positivo, alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 2020.

“Este quiebre de tendencia se explica por un aumento significativo de las firmas que prevén disminuir su personal, contrastando con la estabilidad de aquellas que planean incrementarlo. Desagregando este indicador, se observan dinámicas contrapuestas: una mejora en las previsiones de Servicios financieros y Construcción, frente a un marcado retroceso en Industria y Comercio, restaurantes y hoteles”, precisó la Secretaría de Trabajo.

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