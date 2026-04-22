Política

Reforma laboral suspendida: denuncian al juez y advierten que ejerció “abuso de poder”

La medida cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda mantiene suspendida la reforma laboral. Ahora denunciaron al magistrado y advirtieron por el impacto en las pymes y la incertidumbre jurídica

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La aplicación de la reforma laboral aprobada en el Congreso se encuentra suspendida en todo el país a raíz de una medida cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda. El Movimiento Empresarial Antibloqueos denunció al magistrado y señaló “abuso de poder” en la resolución que mantiene interrumpidas las nuevas disposiciones. El caso impacta especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Verónica Razzini, diputada nacional de La Libertad Avanza y fundadora del Movimiento Empresarial Antibloqueos, aclaró en Infobae en Vivo: “La denuncia tiene que ver justamente con un abuso de poder”. Razzini explicó que ya no preside el movimiento, ya que dejó ese cargo en 2023 al entrar a la política, pero acompañó la presentación impulsada por los nuevos referentes de la organización.

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Razzini sostuvo: “Estamos hablando de una ley aprobada en el Congreso, estamos hablando de una ley que se debatió y fue votada. Hoy todo se ve frustrado por una sola persona”. El Movimiento Empresarial Antibloqueos, que nuclea a pymes afectadas por bloqueos sindicales, centra sus críticas en la actuación de Ojeda.

Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N63
El Movimiento Empresarial Antibloqueos denunció al juez Ojeda por presunto abuso de poder en la suspensión de la reforma laboral

Efectos inmediatos de la suspensión

La cautelar dictada por el juez Ojeda mantiene suspendida la reforma laboral sancionada en el Congreso. Actualmente, 81 artículos de la ley permanecen inactivos. Razzini afirmó: “Hoy la cautelar está vigente. Hoy la reforma laboral está suspendida. No se está aplicando en ningún lugar de Argentina”. Según la dirigente, los artículos afectados incluyen “los más importantes” de la norma.

El Movimiento Empresarial Antibloqueos inició la denuncia después de analizar la relación del magistrado con sindicatos y su participación en actividades relacionadas. Razzini declaró: “Raúl Ojeda está muy involucrado con lo que es la cuestión sindical. Es un juez que ha cobrado honorarios de sindicatos”.

Impacto para las pymes y contexto empresarial

La suspensión de la reforma laboral afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas. Razzini señaló: “Hoy las pymes la están pasando muy mal. Esta es una ley sumamente necesaria”. Aseguró que la reforma no iba a generar trabajo por sí sola, pero consideró: “La reforma era una condición muy importante para generar trabajo en Argentina”.

Según Razzini, el empresariado pyme enfrenta obstáculos persistentes y falta de seguridad jurídica. Dijo: “Nuestro país cambia las reglas de juego todo el tiempo. En este contexto, donde todo el tiempo te sacan la reforma laboral, ¿cómo hacés para invertir?”. Para la dirigente, la parálisis regulatoria se traduce en dificultades a la hora de planificar inversiones y contratar personal.

Además, la diputada enfatizó la necesidad de generar confianza a largo plazo para atraer nuevas inversiones. En relación a la situación macroeconómica, aseguró que en las economías regionales se perciben señales de repunte por la llegada de inversiones, aun cuando el sector de la construcción continúa en crisis: “En el sector construcción está muy mal. Hace dos años que no logra repuntar”.

votación reforma laboral
El juez Raúl Ojeda suspendió la reforma laboral aprobada en el Congreso mediante una medida cautelar que afecta a todo el país (Gustavo Gavotti)

Debate político y postura del oficialismo

La controversia en torno a la suspensión de la reforma laboral ocurre en el marco de un Congreso polarizado. Razzini defendió la política de La Libertad Avanza: “El año pasado siempre se fue trabajando en tratar de acercar puntas. No tiene la plata el Gobierno, no la tiene”. La diputada estimó que existen “intenciones de mejorar”, pese a las limitaciones presupuestarias.

Consultada por las discusiones internas del Gobierno y las causas judiciales abiertas, Razzini manifestó: “Las peleas siempre pasan. En este caso estamos viviendo tiempos donde todo se viraliza. Es como estar en un reality show todo el día”. Sobre el caso Adorni, agregó: “La justicia está trabajando muy bien, está trabajando rápido”. La diputada expresó confianza en que el proceso judicial aportará claridad, y anticipó próximas explicaciones en el Congreso.

Finalmente, Razzini insistió en que el rumbo económico requiere paciencia y consistencia en las reglas de juego: “Generar trabajo genuino es lo que va a ayudar a que se pueda reacomodar la economía y aumentar la recaudación”. Reclamó perseverancia en las reformas planteadas y respaldo al modelo votado por la ciudadanía.

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