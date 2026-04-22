Ecuador activó por primera vez un seguro petrolero para blindar sus ingresos

Una estación de gasolina de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador es fotografiada, en Quito, Ecuador el 21 de junio de 2024. REUTERS/Karen Toro

Por primera vez en su historia, la empresa pública Petroecuador contrató un seguro petrolero con el objetivo de proteger los ingresos del Estado frente a eventuales caídas en el precio internacional del crudo. La medida fue anunciada como parte de una estrategia para estabilizar los recursos fiscales provenientes de la exportación de petróleo.

El programa de cobertura, conocido en los mercados financieros como “hedging”, abarca más de 30 millones de barriles de petróleo, lo que equivale aproximadamente entre el 40% y el 50% de la producción exportable prevista hasta diciembre de 2026. Según la información oficial, este mecanismo garantiza un precio mínimo por barril superior al valor establecido en el Presupuesto General del Estado, fijado en USD 53,50.

El seguro funciona mediante instrumentos financieros que establecen un piso de precios. En caso de que el valor del crudo en los mercados internacionales caiga por debajo de ese nivel, la cobertura compensa la diferencia, asegurando un ingreso mínimo para el país. Si el precio del petróleo se mantiene por encima del valor asegurado, el mecanismo no se activa.

FOTO DE ARCHIVO. Una vista muestra el complejo de la refinería estatal ecuatoriana de Esmeraldas en Esmeraldas, Ecuador, 15 de agosto de 2017, REUTERS/Daniel Tapia

La implementación del seguro fue posible tras cambios normativos que permiten reconocer este tipo de operaciones como parte de la gestión de riesgo estatal. En este esquema, el Banco Central del Ecuador actúa como agente fiscal, facilitando la ejecución de las transacciones financieras necesarias para la cobertura, mientras que Petroecuador se encarga de la operación técnica vinculada a la producción y comercialización del crudo.

La contratación de este seguro se da en un contexto de alta volatilidad en los precios internacionales del petróleo. Factores geopolíticos, tensiones en regiones productoras y variaciones en la demanda global han provocado fluctuaciones constantes en las cotizaciones del crudo durante los primeros meses de 2026. Estas variaciones inciden directamente en los ingresos de países exportadores como Ecuador.

El petróleo continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos del Estado ecuatoriano, tanto por exportaciones como por su impacto en el financiamiento del presupuesto público. En este escenario, las variaciones en el precio internacional del crudo tienen efectos directos sobre las finanzas públicas y la planificación económica.

De acuerdo con los datos disponibles, el volumen cubierto por el seguro corresponde a una parte significativa de la producción nacional destinada a la exportación. La cobertura se mantendrá vigente hasta finales de 2026, periodo en el cual se prevé que continúe la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales.

FOTO DE ARCHIVO- El logotipo de la petrolera estatal ecuatoriana, Petroecuador, se muestra en Quito, Ecuador, el 21 de junio de 2024. REUTERS/Karen Toro

El mecanismo de hedging ha sido utilizado previamente por otros países exportadores de petróleo como una herramienta para gestionar riesgos asociados a la volatilidad de los precios. En el caso de Ecuador, esta es la primera vez que se implementa un programa de este tipo a través de su empresa estatal.

Las autoridades no han detallado públicamente el costo total del seguro ni las condiciones específicas de los contratos financieros suscritos, aunque se ha indicado que forman parte de una estrategia orientada a garantizar estabilidad en los ingresos provenientes del sector petrolero.

La exportación petrolera en Ecuador no tiene un peso fijo dentro del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, en términos generales, se ubica en un rango aproximado de entre el 8% y el 12% del PIB. En años en los que el precio del petróleo es alto, como ocurrió en 2022, su participación puede acercarse o superar el 10%, mientras que en escenarios de precios más bajos o menor producción, este porcentaje tiende a reducirse hacia niveles cercanos al 7% u 8%.

Se estima que Ecuador tiene reservas de petróleo para 47 años al ritmo de producción actual. Foto: El Periódico de la Energía

Este peso relativo se explica porque, aunque el petróleo representa una parte significativa de las exportaciones totales del país —alrededor del 30% al 40%—, el PIB incluye todos los sectores de la economía, como servicios, comercio, industria y agricultura.

La cobertura se suma a otras medidas adoptadas en el ámbito energético y fiscal durante 2026, en un contexto marcado por desafíos en la producción, la distribución de recursos y la sostenibilidad de las finanzas públicas. El seguro petrolero operará como un mecanismo de protección durante el resto del año, mientras el país continúa dependiendo en gran medida de los ingresos generados por la exportación de crudo.