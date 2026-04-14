Economía

Récord histórico: cuántos dólares aportaron las exportaciones de origen vacuno en 2025

Impulsado por un aumento histórico en los precios internacionales y una mayor participación de cortes enfriados de alto valor, el complejo de carnes y cueros bovinos generó casi USD 5.000 millones en divisas

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Corte de carne vacuna
En 2025, el complejo de carne y cueros bovinos aportó USD 4.727 millones, ubicándose como el sexto mayor exportador de la economía argentina (Reuters)

El año 2025 consolidó una tendencia favorable para el comercio exterior de la Argentina, logrando un balance superavitario por segundo ciclo consecutivo. En este escenario, el desempeño del complejo de carnes y cueros bovinos resultó determinante. Según los datos procesados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), este sector generó un ingreso de USD 4.727 millones, posicionándose como el sexto complejo exportador de mayor relevancia en el país.

Esta cifra representó el 5,4% del total de las divisas exportadas por Argentina durante 2025, lo que marca un crecimiento de seis puntos porcentuales en comparación con el desempeño del año anterior.

La relevancia de este aporte no solo reside en el monto final, sino en la reconfiguración de la canasta de productos y la dinámica de precios que permitieron alcanzar niveles récord de facturación, a pesar de que el volumen físico de los despachos fue menor al registrado en 2024.

La composición del valor exportado

Al desagregar los USD 4.727 millones aportados por el complejo, se observa que la carne, en sus diversas presentaciones, constituye el núcleo del negocio. Las exportaciones de carnes representaron el 82% del valor total del complejo. El producto de mayor peso individual fue la carne bovina deshuesada y congelada, que con USD 2.205 millones dio cuenta del 47% del total exportado.

En el orden de importancia por valor FOB, la carne deshuesada fresca o refrigerada se ubicó en segundo lugar con USD 1.291 millones, cubriendo el 27% del total. El tercer tipo de carne en importancia fue la carne congelada sin deshuesar, que acaparó el 8% de las exportaciones totales.

Por su parte, las exportaciones de cueros y pieles vacunos, con un valor de USD 345 millones, representaron el 7%. El resto de los despachos se distribuyó entre harinas, polvos y pellets de carne y despojos con un 3,3%, el sebo bovino con un 2,7%, otras partes de bovinos y carnes frescas sin deshuesar con un 2,3%, las preparaciones, conservas y embutidos con un 1,4% y, finalmente, los artículos de cuero con un 0,3% del total.

El fenómeno de los precios y la calidad: claves del récord

Uno de los datos más destacados del informe de la BCR es que el valor exportado alcanzó techos históricos aun cuando el volumen de las toneladas enviadas al exterior fue inferior al del año previo. Este fenómeno se explicó a través de dos variables fundamentales.

En primera instancia, el mercado internacional mostró una fuerte suba en las cotizaciones. El informe indica que “la menor cantidad exportada se vio ‘sobrecompensada’ por un fuerte incremento de los precios”. En el segmento específico de las carnes, la variación interanual osciló entre el 28% y el 43% en dólares corrientes, dependiendo del tipo de corte y proceso.

En segundo lugar, existió un cambio estratégico en la composición de los embarques. Durante 2025, Argentina logró desplazar parte de sus ventas desde productos congelados hacia productos refrigerados, los cuales poseen un valor agregado y un precio de mercado significativamente mayor. Mientras que en 2024 la carne refrigerada representaba solo el 19% de las exportaciones de carne deshuesada, en 2025 esa participación ascendió al 22%. La diferencia de precios justifica la relevancia de este cambio: “en promedio, el precio de exportación de la carne deshuesada refrigerada fue de USD 11.014 / t en 2025, más que duplicando al de la carne deshuesada congelada, cuyo precio promedió USD 5.417 / t”.

El mapa de los destinos: China y el ascenso de Estados Unidos

En cuanto a la distribución geográfica de las ventas, China se mantuvo como el socio comercial más importante para el complejo bovino argentino. El gigante asiático fue el destino del 44,5% del valor total exportado, lo que se tradujo en un ingreso de USD 2.102 millones. Sin embargo, 2025 marcó el inicio de una diversificación más acentuada de los mercados.

China concentró el 44,5% de las ventas en 2025, aunque mercados como Estados Unidos e Israel muestran el crecimiento más dinámico de la serie histórica (Reuters)
China concentró el 44,5% de las ventas en 2025, aunque mercados como Estados Unidos e Israel muestran el crecimiento más dinámico de la serie histórica (Reuters)

Estados Unidos se consolidó como el segundo comprador individual, representando el 9,7% del total con USD 459 millones. Le siguió Israel, con una participación del 9,3% y un aporte de USD 439 millones. En Europa, Alemania con USD 335 millones y Países Bajos con USD 324 millones completaron los primeros cinco puestos. Tomando a la Unión Europea como un bloque único, las compras ascendieron a USD 754 millones.

El crecimiento del mercado estadounidense ha sido sostenido. Desde la reapertura de dicho destino en 2019, la participación de Estados Unidos en el complejo de carnes y cueros pasó de un marginal 1,2% a un 9,6% al cierre de 2025. Esta evolución se vincula con factores internos del país norteamericano.

El desempeño en el inicio de 2026

La inercia positiva de 2025 se ha extendido al primer bimestre de 2026, período en el que las exportaciones del complejo alcanzaron un nuevo récord histórico de USD 764,3 millones. Esta cifra representa un incremento del 23,7% respecto al mismo bimestre del año anterior. De acuerdo con la BCR, una vez más el factor precio es el motor del crecimiento. Aunque el volumen exportado subió un 5% interanual, los valores FOB mostraron saltos significativos: la carne deshuesada congelada promedió USD 6.335 / t, un 27% más que a principios de 2025, y la carne deshuesada fresca alcanzó los USD 12.338 / t, lo que refleja una mejora del 31% interanual.

Un dato relevante del primer bimestre de 2026 es la notable caída en la dependencia del mercado chino. China representó solo el 36,9% del valor exportado, el nivel más bajo para un inicio de año en siete años. En contrapartida, la participación conjunta de Estados Unidos e Israel ascendió al 29,4%, marcando un máximo histórico según los registros de Indec.

Cortes envasados al vacío de carne vacuna en frigorífico, destinados a la exportación
El primer bimestre del año en curso ya registra un valor récord de US$ 764,3 millones, un 23,7% más que en el mismo período de 2025.

En el caso de Israel, el crecimiento se apoya en el permiso obtenido en 2024 para exportar carne kosher con hueso. Por su parte, la Unión Europea, aunque momentáneamente desplazada al cuarto lugar como destino, registró ventas por USD 107 millones, el valor más alto en 14 años para un primer bimestre.

Perspectivas institucionales y comerciales

El horizonte para el resto de 2026 se presenta con expectativas de mayor apertura. Un hito fundamental es el acuerdo Mercosur – Unión Europea, que prevé cambios arancelarios a partir del 1 de mayo. Entre las modificaciones más importantes se encuentran la reducción de la alícuota de la Cuota Hilton del 20% al 0% y la creación de una nueva cuota de 99.000 toneladas para el bloque Mercosur con un arancel preferencial del 7,5%. Esta cuota se dividirá en 54.450 toneladas de carne congelada y 44.550 toneladas de carne enfriada, cuya distribución entre los países miembros está pendiente de definición.

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