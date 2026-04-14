El CEO de AES Argentina destacó el potencial energético, pero alertó por la falta de estabilidad

El CEO de AES Argentina resaltó el potencial energético nacional y advirtió sobre la necesidad de mayor estabilidad regulatoria para atraer inversiones al sector

El Centro de Convenciones de Buenos Aires reúne este martes a líderes empresariales, autoridades del Gobierno y referentes del sector en una nueva edición de AmCham Summit. El lema de este año es: “Una Argentina federal en desarrollo”. El evento es organizado desde hace ocho años por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país.

Martín Genesio, máximo responsable de AES Argentina y vicepresidente de AmCham dialogó con Sebastián Catalano, periodista de Infobae en el evento. El presidente de la empresa se refirió a la situación del sector energético, la necesidad de estabilidad regulatoria y el impacto de los conflictos internacionales en los precios de la energía.

En primer lugar, Genesio destacó la magnitud de la convocatoria y el crecimiento sostenido de la participación en el evento: “Récord de gente. Todos los años se suma más y más gente. Creo que este evento ya se posicionó como uno de los más importantes de la agenda político-económica argentina”.

El ejecutivo también señaló que la agenda de la jornada se centró en la federalización del desarrollo económico y la expansión de oportunidades en las distintas regiones del país. “Argentina es un país con mucho potencial y ese potencial es federal. Hay sectores como petróleo y gas en Neuquén, viento en el sur, sol en el NOA, minería en la cordillera, agro en todo el país. La idea es, teniendo un país con tanto potencial federalizado, cómo hacemos para desarrollarlo de manera estable”, subrayó el directivo.

El encuentro AmCham Summit reunió a líderes empresariales y autoridades para debatir sobre el desarrollo federal energético y económico en Argentina (Captura de Video)

Perspectiva federal para el desarrollo energético

Consultado sobre el objetivo de Amcham Argentina en relación al enfoque federal, Genesio aportó su visión personal y detalló los desafíos para transformar el potencial regional en realidad concreta: “Desde hace muchos años venimos hablando de este potencial. En los últimos años hemos logrado empezar a desarrollarlo. Ese potencial deja de ser potencial y empieza a transformarse en una realidad”, afirmó.

En su intervención, el ejecutivo enfatizó la importancia de políticas estables para el crecimiento a largo plazo: “Argentina necesita tiempo de estabilidad. Hemos empezado a vivir una desregulación fuerte en el sector, lo cual paradójicamente le da más regularidad y estabilidad, y le da más incentivo a la inversión”. Para Genesio, este proceso debe mantenerse: “Lo que sea que se establezca tiene que durar”.

Advirtió que la previsibilidad regulatoria es indispensable para atraer inversiones e impulsar la llegada de financiamiento internacional: “Cuando vos tenés una regulación, libre mercado, donde se respeta el capital privado y donde se presenta como una estimación de largo plazo la inversión, el financiamiento y el desarrollo vienen”.

Cinco líderes empresariales, incluyendo a Daniel Ketchbachian, Facundo Gómez Minujín, Martín Genesio, Roberto Nobile y la moderadora Florencia Barragán, debaten en el AmCham Summit. ( Maximiliano Luna)

Impacto internacional y tendencias del sector

El contexto energético global también marcó la agenda del encuentro. Genesio fue consultado sobre las consecuencias del conflicto armado en Irán y sus efectos en el mercado energético.

El directivo describió el panorama actual y sus repercusiones: “Hay un impacto positivo que tiene que ver con la exportación. Argentina se transformó en dos años en un país importador de energía a un exportador neto. Eso impacta positivamente, son más dólares que entran”, aseguró.

Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos asociados: “Después, tenés un impacto negativo que se va a ver si esto sigue así en los precios. Un bien que se transforma en más preciado producto de la guerra aumenta de valor”.

El evento de Amcham continuará con la participación de miembros del gabinete nacional y referentes empresariales. Se espera que las conclusiones de la jornada influyan en los próximos pasos de la agenda energético-económica.

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