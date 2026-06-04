Crimen y Justicia

El desgarrador reclamo por el femicidio de Camila Merlo que conmocionó en la marcha de Ni Una Menos

En la marcha contra la violencia de género, la mamá de la joven asesinada en 2025 pidió respuestas sobre el femicidio y reclamó la entrega de los restos que aún permanecen sin identificar

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(Fuente: ElDoce.tv)

Durante la marcha de Ni Una Menos en la provincia de Córdoba, habló la mamá de Camila Merlo quien pidió justicia por el asesinato de su hija que ocurrió en noviembre de 2025. La jóven fue descuartizada y hallada en un basural de la ciudad y hasta el día de hoy siguen exigiendo los restos faltantes. El caso provocó conmoción y llevó a familiares y organizaciones sociales a exigir respuestas a las autoridades y mayor acompañamiento institucional.

“Tengo que pedir hoy justicia por mi hija. A mi hija, el que se le cruzó en la vida la desmembró en noviembre, la asesinó brutalmente. Todavía no me han entregado los restos de Camila. Todavía no la he podido sepultar. Todavía no tengo respuestas, no tengo respuestas de ningún lado”, afirmó Moira, madre de Camila Merlo.

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La familia pidió, ante las cámaras, que se intensifique la búsqueda de los restos y se esclarezcan las circunstancias del asesinato: “Los restos de Cami fueron encontrados en un basural y es lo único que podemos saber, no hubo rastrillaje. Cuando yo me hice presente en el lugar donde encontraron los restos de mi hija, faltaban. Pido justicia, que me entreguen los restos, que la sigan buscando”.

Camila Merlo tenía 26 años y fue hallada sin vida en noviembre de 2025; su caso sigue sin resolverse y su familia exige respuestas
Camila Merlo tenía 26 años y fue hallada sin vida en noviembre de 2025; su caso sigue sin resolverse y su familia exige respuestas

Moira también habló sobre el detenido: “Hay una persona detenida y nada se dice de él”. El único detenido en la causa es M. R. M., un joven paraguayo de 26 años, quien fue arrestado en enero de 2026 tras una serie de allanamientos en Córdoba. El acusado negó cualquier vínculo con el asesinato y declaró ante la fiscal Eugenia Pérez Moreno: Soy un perejil, en referencia a que se considera un chivo expiatorio dentro de la investigación.

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Su defensa sostiene que no existen pruebas directas en su contra y que la imputación se basa en su relación de amistad con Camila Merlo, a quien habría conocido a través de su trabajo como conductor de una aplicación de viajes. Hasta el momento, la situación procesal del imputado no ha cambiado y permanece detenido bajo la acusación de homicidio.

El femicidio de Camila Merlo en Córdoba

El caso de Camila Merlo, joven de 26 años, generó conmoción en la ciudad luego de que sus restos fueran hallados en bolsas en un basural el 16 de noviembre de 2025. La identificación se logró por huellas digitales, tras el hallazgo de un muslo con un tatuaje por una pareja de policías en el barrio General Urquiza.

El acusado fue imputado por homicidio agravado, luego de haber sido detenido
El acusado fue imputado por homicidio agravado, luego de haber sido detenido

La madre de la víctima, expresó ante los medios que su hija tuvo una vida marcada por episodios de violencia y adicciones. “Como mamá, hice todo lo posible. Pedí ayuda siempre. Me quedo tranquila porque hice todo lo posible. Nunca me ofrecieron ningún recurso, estuve sola”, aseguró.

El entorno de Camila rechaza que el asesinato esté vinculado a un ajuste de cuentas, como se sugirió en un principio, y pide que no se criminalice a la joven por su trabajo como trabajadora sexual. Una amiga de la víctima relató que la joven se había mudado a la capital a los 19 años y que era una persona confiada, solidaria y presente con sus allegados. “La gente nos encasilla a las trabajadoras sexuales. Queremos que la gente la vea como amiga, hermana, tía, como la persona que era y que no encasillen por la profesión que tenía”, declaró la amiga.

La investigación, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad de Córdoba, se basa en peritajes forenses, comunicaciones, testimonios y registros de cámaras de seguridad, pero hasta el momento no se ha modificado la situación procesal del único detenido. La familia de la víctima y organizaciones sociales insisten en que la causa requiere mayor celeridad y transparencia, y solicitan el acompañamiento institucional que, según denuncian, ha faltado desde el inicio del caso.

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