Economía

AmCham Summit 2026: con la presencia de Milei y Caputo, las empresas de EEUU en el país realizan su tradicional cumbre de negocios

La nueva edición del AmCham Summit contará con la participación de autoridades nacionales, líderes empresariales y representantes del tercer sector para delinear estrategias que impulsen la inversión y la competitividad del país

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El AmCham Summit reunirá hoy en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a líderes empresariales, autoridades del Gobierno y referentes del tercer sector, con el objetivo de debatir los desafíos y oportunidades que enfrenta Argentina para avanzar hacia un desarrollo federal y sostenido. El lema de la edición 2026, “Una Argentina federal en desarrollo”, destaca la necesidad de consensos y reglas claras para convertir el actual escenario económico en una plataforma sólida para la inversión y el crecimiento, según AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país que organiza desde hace 8 años el ya tradicional evento de negocios.

El evento contará con palabras de cierre a cargo del presidente Javier Milei. Entre los oradores del sector público participarán Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema; los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior); Mario Lugones (Salud); y también los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y Raúl Jalil (Catamarca).

Amcham 2025 Summit
Es la octava edición del Summit (Jaime Olivos)

AmCham destaca la importancia de sectores como la agroindustria, la energía, la minería y la salud como motores para dinamizar las economías regionales, impulsar exportaciones y atraer nuevas inversiones. El encuentro abordará también cuestiones ligadas a la fortaleza institucional, la necesidad de consensos legislativos y la creación de marcos regulatorios estables, ejes identificados como pilares para consolidar la competitividad del país.

Alejandro Díaz, CEO de la entidad organizadora, definió el domingo en una entrevista con Infobae: “El año pasado fue la competitividad y ahora el eje será el federalismo, porque está claro que el desarrollo argentino no se define sólo en los grandes centros urbanos. Los sectores con mayor potencial, como energía, minería y agroindustria, están distribuidos por todo el país. Hay que revisar hasta el propio fenómeno de la empleabilidad: vemos gente que viaja tres horas a un centro urbano, cuando el empleo nuevo se va a generar en provincias como Neuquén, Jujuy o Salta. Tras una estabilización macroeconómica que está parcialmente conseguida, la agenda pasa al desarrollo y a la necesidad de consensuar un modelo de país con políticas de crecimiento sectoriales y provinciales”.

El programa incluirá paneles donde se discutirán temas como el posicionamiento de Argentina en el escenario internacional, el papel de la infraestructura para elevar la productividad, la importancia de la institucionalidad, la estabilidad macroeconómica, el futuro del trabajo, el neuroliderazgo, el sindicalismo contemporáneo y la reconversión de los modelos de negocio. De manera inédita, gobernadores, senadores y diputados debatirán conjuntamente, promoviendo una agenda plural y abierta a todas las perspectivas políticas.

Amcham 2025 Summit - Javier Milei
El presidente Javier Milei en la edición 2025 del evento (Jaime Olivos)

El sector empresarial estará representado por ejecutivos de 3M, Amazon Web Services, Cargill Argentina, Citibank, Chevron, Grupo Newsan, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Newmont, Pan American Energy, Roche Pharma y otros actores destacados de la economía nacional y global. Esta convocatoria multisectorial pone de manifiesto la búsqueda de un espacio para el diseño de políticas y estrategias que apunten a un desarrollo equitativo en todo el territorio.

Agenda

08:15 - Acreditación y café de bienvenida

09:00 - Discurso inaugural, Mariana Schoua (Presidente, AmCham Argentina)

09:10 - Discurso a cargo de Jorge Macri, Jefe de Gobierno porteño

09:20 - Conversaciones AmCham: panorama económico de Argentina. Luis Caputo (Ministro de Economía de la Nación) Modera: Horacio Riggi

09:30 - Argentina–Estados Unidos: una relación estratégica para el desarrollo. Peter Lamelas (Embajador de EE. UU. en Argentina)

09:40 - AmCham Talk: el desarrollo federal. Carlos Gervasoni (Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella)

Conexión - María Eugenia Tibessio (Dupont) y Federico Amos (Acindar)

Amcham Argentina
Alejandro Díaz, CEO de AmCham

09:55 - Infraestructura para impulsar la productividad. Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Martín Genesio (AES), y Roberto Nobile (Personal). Modera: Florencia Barragán.

10:15 - Debate federal I. Alberto Weretilneck (Gobernador de Río Negro), Alfredo Cornejo (Gobernador de Mendoza), y Rogelio Frigerio (Gobernador de Entre Ríos). Modera: Sofía Terrile

Conexión. Lorena Zicker (Amazon Web Services) y Gustavo Campos (PwC)

10:40 - Futuro energético: bases para su desarrollo. Entrevista a Daniel González (Secretario de Coordinación de Energía y Minería). Modera: Victoria Terzaghi.

10:55 - Energía: proyectos que transforman el país- Ana Simonato (Chevron Argentina). Fernando Bonnet (Central Puerto) y Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) Modera: Santiago Spaltro

11:15 - AmCham Talk: liderazgo y resiliencia. Hugo Porta (ex capitán de Los Pumas y referente del deporte argentino)

11:25 - Coffee break

11:45. La institucionalidad como pilar del desarrollo. Horacio Rosatti (Presidente de la CSJN)

Conexión. Demian Pintos (PMI) y Luis Galli (Newsan)

12:00 - Claves del desarrollo agroindustrial argentino. Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). Modera: Nanette Giovaneli

12:15 - Campo y desarrollo: claves para la economía federal. Fernando García Cozzi (Cargill), Juan Lariguet (Corteva) y Juan Garibaldi (Danone). Modera: Mariana Reinke

12:35 - AmCham Talk: el futuro del trabajo. Chris Meniw (Chris Meniw Foundation)

12:45. Conversaciones AmCham: empleo y desarrollo. Julio Cordero (Secretario de Trabajo). Modera: Mariana Shaalo

13:00 - Conversaciones AmCham: el sindicalismo en la nueva Argentina. Entrevista a Jorge Sola (Secretario General de la CGT). Modera: Sergio Suppo

13:15 - Almuerzo

14:15 - Debate legislativo I. Patricia Bullrich (Senadora Nacional por CABA y presidente del Bloque La Libertad Avanza) y Eduardo Vischi (Senador Nacional por la Provincia de Corrientes y Presidente del Bloque UCR) Modera: Sofía Terrile

Conexión. Federico Elewaut (Citibank) y Antonella Sinito (3M)

14:35 - Proyectos mineros, inversiones y crecimiento. María Eugenia Sampalione (Newmont), Ignacio Costa (Río Tinto Lithium) y Martín Pérez de Solay (Glencore) Modera: Sabrina Pont (Periodista especializada en minería)

14:55 - Conversaciones AmCham: gobernabilidad y desarrollo. Diego Santilli (Ministro del Interior) Modera: Cecilia Boufflet

15:10 - Debate federal II. Claudio Poggi (Gobernador de San Luis), Leandro Zdero (Gobernador de Chaco) y Raúl Jalil (Gobernador de Catamarca) Modera: Estefanía Pozzo

15:30 - AmCham Talk: la reconversión como clave. Diego García (Bain & Company)

15:35 - Coffee break

16:00 - El lugar de la Argentina en el escenario global. Entrevista a Pablo Quirno (ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)

Conexión. Silvana Kurkdjian (BMS) y María Pía Orihuela (Roche)

16:30 - Innovación y desafíos en el sector de salud. Entrevista a Mario Lugones (Ministro de Salud). Modera: Daniela Blanco, Infobae

16:45 - El futuro de la salud: inversión y desarrollo. Eduardo Junqueira (Johnson & Johnson), Juan Manuel Paz (Amgen) y Edgardo Vázquez (Laboratorios Bagó) Modera: Irene Hartmann

17:00 - AmCham Talk: neuroliderazgo para potenciar a las organizaciones. Alejandra Falco (UCEMA)

17:15 - Debate legislativo II. Gabriel Bornoroni (diputado nacional por la Provincia de Córdoba y jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza), Lisandro Nieri (diputado nacional por la Provincia de Mendoza, bloque UCR-Unión Cívica Radical). Modera: Estefanía Pozzo

17:30 - Cierre institucional- Alejandro Díaz (CEO de AmCham)

18:00 - Discurso de Javier Milei, Presidente de la Nación.

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