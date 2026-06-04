Gendarmería incautó más de 24 kilos de marihuana en una planta de residuos de Misiones

Un agente de Gendarmería Nacional inspecciona paquetes de marihuana descubiertos entre la basura de un contenedor en una planta de residuos en Posadas, Misiones (GNA)

Una patrulla del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional atendió una alerta que modificó la rutina en una Estación de Transferencia y Planta de procesamiento de residuos de Posadas.

El aviso, recibido en la central de operaciones, hacía referencia a la posible presencia de estupefacientes ocultos en un conteiner dentro del predio. Las fuerzas de seguridad acudieron de inmediato al lugar indicado para verificar la denuncia.

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Al arribar, los efectivos realizaron un reconocimiento visual del área y se dirigieron hacia el conteiner señalado. Según se informó, la inspección permitió detectar una bolsa de nylon que sobresalía entre otros residuos. El bulto, de tamaño considerable, generó sospechas inmediatas por su localización y el modo en que estaba oculto, lo que motivó a los uniformados a proceder con extrema precaución.

Tras asegurar el perímetro, los gendarmes extrajeron la bolsa y constataron que en su interior había 33 paquetes rectangulares cuidadosamente embalados. La apariencia y el peso de los paquetes llevaron a los especialistas a suponer que se trataba de algún tipo de droga, por lo que se convocó de inmediato a integrantes de la sección de Criminalística y Estudios Forenses para la realización de pruebas de campo.

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Los especialistas forenses emplearon el Narcotest, un reactivo químico de uso habitual en procedimientos de detección de drogas, para analizar la sustancia contenida en los paquetes. El resultado arrojó una reacción positiva para “cannabis sativa”, confirmando la naturaleza de la droga. El pesaje final realizado por los peritos determinó que la cantidad total incautada ascendía a 24 kilos 352 gramos de marihuana.

Este hallazgo constituye un operativo de relevancia para la jurisdicción, ya que la cantidad decomisada supera significativamente los volúmenes habituales de incautaciones en el circuito urbano. Según las autoridades, la droga se encontraba dispuesta para ser trasladada, aunque hasta el momento no se ha informado la identificación de presuntos responsables.

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En respuesta a la consulta sobre el procedimiento, fuentes oficiales aclararon que la totalidad del estupefaciente fue inmediatamente puesta bajo custodia, siguiendo los protocolos establecidos para la preservación de pruebas en infracciones a la Ley 23.737.

Efectivos de Gendarmería Nacional, con ayuda de un perro detector, incautaron numerosos paquetes de marihuana ocultos en un container en una planta de residuos en Posadas, Misiones (GNA)

A partir de la confirmación del hallazgo y el resultado de las pruebas, la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas intervino en el caso. La autoridad judicial dispuso el secuestro inmediato de la totalidad de la droga, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y tráfico de estupefacientes en territorio argentino.

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El expediente quedó radicado en el fuero federal de Posadas, donde se iniciaron las actuaciones preliminares para determinar la procedencia de la droga y eventuales vinculaciones con redes de tráfico locales o regionales. Fuentes judiciales indicaron que se realizarán peritajes adicionales sobre los envoltorios y el contenido de los paquetes, con el objetivo de identificar huellas, rastros o elementos que permitan avanzar en la investigación sobre los responsables de la maniobra.

Las autoridades no descartaron la posibilidad de que la droga hubiera sido abandonada en el lugar ante un eventual control, o como parte de una logística más amplia destinada a facilitar su posterior traslado. La causa se encuentra en etapa de instrucción y bajo reserva, según indicaron voceros de la fiscalía interviniente.

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La provincia de Misiones es considerada un punto estratégico en las rutas del tráfico de estupefacientes, debido a su ubicación geográfica y la cercanía con países limítrofes. En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han incrementado los controles en rutas y espacios públicos, en respuesta al crecimiento de las incautaciones de marihuana y otras sustancias prohibidas.

Y según datos oficiales, en lo que va del año, la Gendarmería Nacional ha decomisado varios cargamentos de similares características en establecimientos rurales, pasos fronterizos y centros de transferencia de residuos urbanos. Los procedimientos suelen derivar en investigaciones judiciales que buscan desarticular las redes de transporte y comercialización de drogas, tanto a nivel local como nacional.

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Hasta el momento, no se han reportado detenidos vinculados de manera directa con el hallazgo, y la investigación continúa bajo estricta reserva.